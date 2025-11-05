雙11優惠｜Häagen-Dazs突發單球雪糕$11
XTransfer 與永豐銀行「香港金融科技周」上宣佈攜手合作
「本地賬戶」助中小企業減少匯損
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月5日 - XTransfer，全球領先的B2B跨境貿易支付平台與永豐商業銀行股份有限公司香港分行（以下簡稱永豐銀行香港分行）欣然宣佈達成全面合作。雙方將攜手拓展國際化業務，為從事國際貿易的中小企業提供全球及本地收款、換匯與結匯等一站式跨境金融解決方案。適逢「香港金融科技周 2025」，XTransfer創始人兼首席執行官鄧國標先生與永豐銀行香港分行行長林家筠先生，於XTransfer展位上正式簽署合作備忘錄。
XTransfer將分階段與永豐銀行香港分行在多個跨境支付範疇展開深入合作。於第一階段，憑藉永豐銀行香港分行強大的網路與服務能力支持，XTransfer將為逾70萬家客戶提供「全球帳戶」、「本地貨幣帳戶」及換匯等服務。未來將持續合作把服務拓展至越南、台灣等地區，屆時將可同時協助客戶結匯至中國內地。
透過「本地貨幣帳戶」服務，XTransfer客戶可直接收取各地買家以當地幣種支付的款項，避免在匯款過程中因中間行強制換匯而產生匯損；同時，各地買家亦可使用本地貨幣付款，顯著降低匯款成本，提升雙方交易效率與資金周轉速度。
此次全面合作不單為 XTransfer 客戶提供更多的功能，另一方面，通過與B2B行業龍頭、客戶數量領先的 XTransfer 合作，同樣有助永豐銀行擴大業務規模，接觸更廣闊的客戶群。
XTransfer創始人兼首席執行官鄧國標先生表示：「我們非常高興於香港金融科技周宣佈與永豐銀行香港分行展開全面合作。此次攜手標誌著XTransfer服務升級的全新起點。我們將以更完善的本地收款與多幣種結算能力，讓跨境收付款更快、更省、更穩，協助中小企業以更低成本、更高效率連結全球市場；同時我們會在合規與風控上不斷精進，持續打造值得信賴的跨境金融基礎設施。」
永豐銀行香港分行行長林家筠先生表示：「永豐銀行一直以來致力於提供創新且多元化的金融解決方案，我們非常期待與XTransfer的合作，這不僅是一次商業上的結盟，更是我們共同為市場創造價值的承諾。我們相信，透過雙方的努力，將能為客戶帶來更優質的服務與體驗。未來，我們雙方將持續深化合作，攜手共創更多可能性。」
關於XTransfer
XTransfer，全球領先及中國第一的B2B跨境貿易支付平台，致力於為中小企業提供安全合規、快速、便利、低成本的全球貿易收付款金融解决方案，大幅降低其拓展業務的門檻及成本，提升全球競爭力。成立於2017年，公司總部設立於上海，並在中國香港、英國、荷蘭、美國、加拿大、澳洲、新加坡、越南、泰國、馬來西亞、菲律宾、阿聯酋、尼日利亞等地設有分支機構。XTransfer已在中國內地、中國香港、新加坡、英國、荷蘭、美國、加拿大、澳洲獲得當地支付牌照。目前為止，XTransfer 在全球累積超過 700,000 家企業客戶。
通過與知名跨國銀行及金融機構合作，XTransfer建設跨國大集團級全球多幣種統一結算平台，並打造了以中小企業為中心的，資料化、自動化、互聯網化和智慧化的反洗錢風控基礎設施。XTransfer以科技為橋梁，連結全球大型金融機構和中小微企業，讓中小微企業享受到和大型跨國集團企業同等水準的跨境金融服務。
XTransfer於2021年9月完成D輪融資，目前已晉身獨角獸陣營。公司由招商局創投領投，其他全球領先的戰略投資者包括，eWTP Capital、雲啟資本、高榕資本、零一創投、Telstra Ventures、概念資本、Lavender Hill Capital Partners、以及D1 Capital Partners LP。
關於永豐銀行
永豐銀行積極佈局全球市場，港澳地區設有香港、九龍、澳門3個服務據點，2014年於大陸南京市設置子行永豐銀行（中國）有限公司，為第一家獲准於大陸地區設立全資子行的台資銀行。並於2025年1月收購柬埔寨第一大微型存款金融機構Amret Plc. (以下簡稱"Amret") 80%股權，輔以環繞太平洋沿岸地區包括美國洛杉磯及越南胡志明市、河內等據點，形成強大而綿密的服務網絡，提供客戶完整的全方位服務。
