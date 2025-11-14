黑色星期五優惠大合集！
XTransfer 與 KBank 於「新加坡金融科技節」結盟 加速推動東盟跨境貿易
新加坡 - Media OutReach Newswire - 2025年11月14日 - XTransfer，全球領先的B2B跨境貿易支付平台，與開泰銀行（KBank），東盟加三（AEC+3）市場領先的區域金融機構，於「2025年新加坡金融科技節」期間簽署合作備忘錄。雙方將攜手為從事國際貿易的中小企業，於東盟重點市場提供一站式跨境金融解決方案，合作重點包括跨境收付款、外匯兌換與流程整合，旨在提升貿易效率並支持中小企業成長。
在本次合作下，雙方將共同評估並開發全面的跨境支付解决方案，涵蓋本地與跨境收付款及外匯兌換等服務，特別針對在東盟地區（包括泰國、印尼和越南）開展業務的中小企業。透過應用程式介面（API）與數字平台，XTransfer 與 KBank 將實現自動化、實時且無縫的外匯兌換與交易處理。此技術合作旨在為從事跨境貿易的客戶提升效率與可靠性。
此合作夥伴關係，預期將深化XTransfer與KBank的營運整合，具體措施包括強化系統互聯性、統一申報格式規範，以及推行直通式處理流程（STP），藉此提升風險管理與服務表現。此外，為滿足客戶營運資金需求，雙方將進一步評估針對中國商戶的貸款方案，以拓展融資管道並優化客戶服務流程。
XTransfer 創辦人兼首席執行官鄧國標表示：「此次與 KBank 的合作，是我們致力為東盟中小企業打造更高效、更具包容性的跨境貿易使命中，又一重要里程碑。結合 KBank 的區域優勢，我們致力協助客戶降低成本、改善現金流並提升交易效率。我們也將持續強化合規與風險管理，為客戶打造值得信賴的跨境金融基礎設施。」
開泰銀行執行副總裁兼企業戰略與創新總部總監馬家麟（Karin Boonlertvanich）博士表示：「受益於數字科技與人工智慧（AI）的快速發展，東盟跨境貿易與商業活動以 8% 的速度擴張。這波數字轉型為中小企業帶來前所未有的成長機會，使其能在降低交易成本以及相關風險的同時，實現高效規模化發展。」
在跨境貿易強勁的成長態勢下，隨著 XTransfer 脫穎而成為全球領先的 B2B 跨境貿易支付平台，KBank 很榮幸能展開此次戰略合作。透過結合 KBank 橫跨泰國、越南、印尼與中國的強大區域網路，以及 XTransfer 的前沿數字解決方案，我們將提供無縫、安全、具成本效益的跨境金融服務。此合作旨在賦能中小企業擴大版圖、提升營運效率，並強化其在全球市場的競爭力。
Hashtag: #XTransfer #KBank #Crossborder #Payment #SMEs #SFF2025 #MOU
https://www.linkedin.com/company/xtransfer.cn
https://www.facebook.com/XTransferGlobal/
https://www.instagram.com/xtransfer.global
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
關於XTransfer
XTransfer，全球領先及中國第一的B2B跨境貿易支付平台，致力於為中小企業提供安全合規、快速、便利、低成本的全球貿易收付款金融解决方案，大幅降低其拓展業務的門檻及成本，提升全球競爭力。成立於2017年，公司總部設立於上海，並在中國香港、英國、荷蘭、美國、加拿大、澳洲、新加坡、越南、泰國、馬來西亞、菲律賓、阿聯酋、尼日利亞等地設有分支機構。XTransfer已在中國內地、中國香港、新加坡、英國、荷蘭、美國、加拿大、澳洲獲得當地支付牌照。目前為止，XTransfer 在全球累積超過 700,000 家企業客戶。
通過與知名跨國銀行及金融機構合作，XTransfer建設跨國大集團級全球多幣種統一結算平台，並打造了以中小企業為中心的，資料化、自動化、互聯網化和智慧化的反洗錢風控基礎設施。XTransfer以科技為橋梁，連結全球大型金融機構和中小微企業，讓中小微企業享受到和大型跨國集團企業同等水準的跨境金融服務。
XTransfer於2021年9月完成D輪融資，目前已晉身獨角獸陣營。公司由招商局創投領投，其他全球領先的戰略投資者包括，eWTP Capital、雲啟資本、高榕資本、零一創投、Telstra Ventures、概念資本、Lavender Hill Capital Partners、以及D1 Capital Partners LP。
詳情請瀏覽：
關於開泰銀行
開泰銀行（KBank）成立於1945年，目前已發展成為東盟與中日韓（AEC+3）市場領先的區域性金融機構。開泰銀行在中小企業金融服務領域擁有強大的競爭優勢，致力於為中小企業和零售客戶提供全面的金融解決方案。此外，開泰銀行也為企業客戶提供一系列金融產品和服務，包括供應鏈融資、外匯服務和境外貸款等。
開泰銀行致力於支持中小企業發展，深知其在推動泰國經濟增長和增强韌性方面發揮著至關重要的作用。在「我們培育，您成長」的2025戰略框架下，開泰銀行製定了一套全面的框架，旨在幫助中小企業克服經濟挑戰，實現永續發展。這包括提供深入的知識和能力建構。開泰銀行也提供專業的財務諮詢服務，幫助中小企業管理風險、優化財務規劃並為業務擴張做好準備。此外，開泰銀行還提供量身訂製的金融解決方案，包括低利率和零利率貸款，旨在增強流動性並支持長期投資。
展望未來，開泰銀行致力於透過運用人工智慧和數字化創新、提升客戶體驗以及開拓創新金融解決方案，為所有利益相關方創造可持續價值。開泰銀行的目標是到2026年實現兩位數的股權收益率（ROE），並將繼續鞏固其作為中小企業可靠合作夥伴的地位，以推動泰國總體經濟的發展。
了解開泰銀行更多信息，請訪問：
https://www.kasikornbank.com/en/about
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
女股神連四日大幅減碼 特斯拉狂瀉近7%
特斯拉週四 (13 日) 盤中跌破 400 美元，主因「科技股女股神」伍德 (Cathie Wood) 掌舵的 ARK Invest 已連續四個交易日減碼持股鉅亨網 ・ 9 小時前
劍指ChatGPT！傳阿里巴巴阿秘密啟動「千問」專案打造個人AI助手 午後股價直線飆近6%
香港恒生科技指數今 (13) 日午後由跌轉漲，其中早盤跌近 2% 的阿里巴巴(09988-HK) 直線拉升，一度漲近 6%%，因外媒最新報導指出，該公司正準備在未來幾個月鉅亨網 ・ 22 小時前
40兆美元大關不遠了！高盛執行長警告：美國債加速膨脹 再不管就等著清算
知名投行高盛集團 (GS-US) 執行長 David Solomon 近日就美國國債飆升發出嚴厲警告，直言若當前財政路徑持續，且經濟擴張無顯著增長，「將會有一場清算」。鉅亨網 ・ 1 天前
美股日誌｜三指數大跌納指挫2.3% 比特幣再失10萬關
美股顯著下跌，三大指數見一個月以來最大跌幅，受科技股拖累，納斯達克指數重挫近2.3%，一度跌穿50天移動平均線，道瓊斯指數連續兩日創新高後，跌近800點收市。市場對聯儲局12月的減息預期降温。比特幣隨科技股大跌，再失守10萬美元大關。Yahoo財經 ・ 8 小時前
《美股》道指收跌797點 納指挫2.3% 特斯拉挫逾6%
美國聯邦政府結束史上最長停擺，隨後科技股再度遭拋售，美股周四大幅下挫。道瓊斯工業平均指數高位回落，以接近全日低位收市，跌797點或1.7%，報47,457點；納斯達克綜合指數收挫536點或2.3%，報22,870點。標普500指數低收113點或1.7%，報6,737點。 大型科技股普遍大幅下跌，特斯拉(TSLA.US)挫6.6%，英偉達(NVDA.US)跌3.6%，Alphabet(GOOG.US)、亞馬遜(AMZN.US)跌近3%，微軟(MSFT.US)跌1.5%。蘋果(AAPL.US)、Meta(META.US)則表現相對穩定。 迪士尼(DIS.US)第四財季盈利增長1.6倍，但傳統電視業務拖累營收，未達市場預期，股價下跌7.8%。 比特幣價格跌至9.8萬美元水平，加密貨幣概念股應聲下挫，其中比特幣大戶MicroStrategy(MSTR.US)跌逾7%，Coinbase(COIN.US)亦挫6.9%。 (sw/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 9 小時前
新世界洽投資者注資傳陷僵局
債務壓力沉重的新世界發展（0017.HK）早前完成882億元的巨額銀行貸款再融資，本月初再提議大幅「削髮」換債，以改善債務到期結構，惟股權融資方案仍欠奉。彭博昨天報道，新世界大股東鄭氏家族與潛在投資者之間的談判陷入僵局，突顯這間負債纍纍的公司尋求獲得急需資金有難度。報道引述知情人士稱，雙方僵持在鄭氏家族願意出讓多少控制權以換取注資的問題上，這可能徹底斷送達成交易的機會。信報財經新聞 ・ 1 天前
兩年玩完！台灣過江龍築間餐飲全面撤出：「香港近年整體消費動能疲弱」
台灣過江龍、連鎖火鍋品牌築間餐飲集團昨日（12/11）宣布，將全面撤出香港市場，旗下3個品牌、共3間分店，將於11月底前陸續結束營運。集團表示，香港整體消費動能持續低迷，公司虧損狀況持續，最終決定結業。更多消息：本港最大規模韓式餐廳結業！黑白大廚白種元燒肉店 攻港未夠一年敗走文具佬馬鞍山旗艦店執笠！3年租金蝕8位數！築間自2024年初進入香港市場，曾在旺角打造「築間品牌聚落」，旗下包含「築間幸福鍋物」、「燒肉Smile」與「築間酸菜魚」三個品牌。不過攻港未夠2年，「築間酸菜魚」銅鑼灣店已先行歇業，旺角的「築間幸福鍋物」與「燒肉Smile」則將營運至11月底止。築間指出，香港區業務規模逐年縮減，營收表現不如預期，集團決定收縮非核心市場，專注經營主要據點，未來將持續深耕台灣與日本兩大重點市場。據了解，築間在2024年10月正式跨足日本市場，目前大阪店營運狀況穩定。 延伸閱讀: 銅鑼灣 馬鞍山 旺角 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。28Hse.com ・ 1 天前
《市評》阿里領漲大市 北水轉淨流出逾35億 騰訊季績優預期
受阿里巴巴(09988.HK)午後升勢帶動，恒指全日倒升近0.6%。市場期待美國政府歷史上最長的停擺或將結束，美股道指及納指隔晚各升0.7%及跌0.3%，撰文之時，美國2年期債券孳息升至3.574%，美國10年期債券孳息處於4.079%，美匯指數跌至99.16。今早時間，美國總統特朗普簽署臨時撥款法案，美國聯邦政府結束停擺，道指期貨最新升50點或0.1%，納指期貨最新跌13點或0.05%。人民幣即期突破7.1關收升213點報7.0959兌一美元，上證綜指今日升29點或0.73%或收4,029點，深證成指升1.8%，內地創業板指數升2.6%，滬深兩市成交額共2.04萬億元人幣。人行收市後公布10月M2貨幣供應按年升8.2%(市場預期升8.1%)、首十月新增人民幣貸款14.97萬億人幣(市場料15.25萬億人幣)、首十月社會融資規模增量30.9萬億人幣(市場預期31.255萬億人幣)。 港股今日先跌後回升。恒指低開143點，早市曾跌189點低見26,733點，午後受阿里(09988.HK)升勢帶動下，大市曾倒升266點一度高見27,188點，全日升150點或0.6%，收27,073點，連升AASTOCKS ・ 21 小時前
日本晶片業兩樣情：AI訂單旺翻天、車用需求慘陷低迷
在人工智慧熱潮帶動下，日本科技業本季財報表現優出預期，AI 資料中心需求暴增，促使晶片製造商與設備供應商紛紛上修展望。反觀車用半導體市場，表現低迷且面臨巨大壓力。 MSCI 日本資訊科技指數中多數公司都已公布財報，超過四分之三的公司表現優於分析師預期，這個比例在更廣泛的 MSC鉅亨網 ・ 4 小時前
《大行》騰訊(00700.HK)投資評級及目標價(表)(更新)
騰訊(00700.HK)將於今日(13日)公布今年第三季業績，受惠長青遊戲《王者榮耀》、《和平精英》、《穿越火線》穩健表現，以及《三角洲行動》表現強勁(9月每日活躍用戶超3,000萬，較7月升50%)、國際遊戲業務受Supercell旗下遊戲等因素推動遊戲收入增長，以及人工智能驅動廣告升級及收入增長，本網綜合12間券商預測，騰訊2025年第三季非國際財務報告準則淨利潤料介乎652億至688.95億元人民幣，對比去年同期598.13億元人民幣，按年增加9%至15.2%，中位數670.29億元人民幣，按年增加12.1%。 綜合6間券商預測騰訊2025年第三季淨利潤介乎558.57億至588.91億元人民幣，對比去年同期532.3億元人民幣，按年增加4.9%至10.6%，中位數573.89億元人民幣，按年增加7.8%。市場關注騰訊遊戲及廣告業務增長前景，包括遊戲業毛利率表現，因《三角洲行動》可能因IP分成、大規模創新營銷活動導致毛利率較低、並留意非支付類金融科技業務及電商服務費的毛利率改善，投資者亦聚焦騰訊雲收入增長、在人工智能的資本投入、營運策略(特別是混元模型、微信生態系統在長期AI方面AASTOCKS ・ 1 天前
《大行》中銀國際列出「南向資金」今年以來活躍交易股份名單(表)
中銀國際發表報告指，截至2025年11月11日，南向資金今年以來淨流入12,147億元人民幣(按年升109%)，大幅高於去年同期的5,810億元人民幣。南向資金對改善香港股市投資氣氛及選股思路發揮關鍵作用，多年來，內地相關企業在港股市場逐漸佔主導地位。根據港交所資料，截至2025年10月底，內地相關企業市值佔港股總市值80.59%，成交額佔90.97%。截至2025年11月11日，今年南向資金佔港股日均成交額23.6%，高於2024年的17.3%、2023年的14.1%及2022年的11.8%。 該行預計2025年南向資金淨流入將達1.3萬億元人民幣。展望未來，預計內地投資者透過南向資金對港股的強勁需求將在第四季維持，主要因高質量科技/高端製造板塊選擇增多、港股估值吸引及高股息率，內地與香港股票通將是長遠推動港股估值重估的關鍵動力。 該行列出「南向資金」今年以來活躍交易(Actively-traded)股份名單(截至11月11日)： 股份│淨買入│今年以來股價變幅 阿里巴巴-W(09988.HK)│1,573.08億港元│+97.9% 美團-W(03690.HK)│637.61億港元│AASTOCKS ・ 1 天前
接受置換還是拒絕置換 新世界發展債券持有人面臨囚徒困境
【彭博】— 新世界發展的關鍵債券置換計畫，令其債券持有人陷入了經典的囚徒困境：他們的最佳選擇取決於其他人怎麼做。Bloomberg ・ 1 天前
《大賣空》本尊揭露做空英偉達、Palantir細節 怒斥10億美元空軍傳聞
因高調做空 AI 熱門股而再度引發關注的《大賣空》原型邁克爾 · 貝瑞（Michael Burry）宣布，已將他的避險基金 Scion 從美國證券交易委員會（SEC）撤銷註冊，並公開他的 Palantir(PLTR) 、英偉達 (NVDA) 選擇權空單細節，駁斥外界「10 億美元做空」的誤解。鉅亨網 ・ 11 小時前
先忘了馬斯克與奧特曼吧！這場「新對決」正撼動商界
先把馬斯克與奧特曼的紛爭先放一旁，商業界現在有一場新的對決，核心議題正是股市當前最大的疑問：AI 熱潮是不是泡沫？ 《大賣空》主角原型、知名投資人貝瑞 (Michael Burry) 和 Palantir(鉅亨網 ・ 9 小時前
比特幣跌破10萬美元 熊市席捲加密貨幣市場
【彭博】— 受新一輪避險情緒和科技股拋售拖累，比特幣周四跌破10萬美元大關。Bloomberg ・ 9 小時前
日圓下跌加劇匯率干預爭論 高市早苗的政策立場帶來更多複雜性
【彭博】-- 隨著日圓跌向此前促使當局干預市場的水平，交易員們越來越懷疑日本新政府能否通過直接干預來支撐日圓匯率。與去年不同，當時的干預是在央行加息之前，這一次眼下正逢首相高市早苗暗示她希望放緩加息步伐。官方也可能在高市刺激支出計畫加劇日圓跌勢的時候入場干預。此外，任何干預措施都可能消耗日本的外匯存底，而這些儲備需要為美日貿易協議中的對美投資計畫提供資金支持。「現在的情況與去年日本干預時截然不同，」SBI FXTrade Co.董事總經理Marito Ueda表示。「如果高市的政策朝著財政擴張的方向發展，即使政府能在短期內阻止日圓貶值，長遠來看日圓最終還是會走弱。」本季度以來，日圓兌美元匯率已下跌約4.Bloomberg ・ 1 天前
大茶飯│耀才要下年才發圍（青冰）
根據耀才證券從年頭至今的日均市值，約有125億元，如果在年底前維持在此水平，在下年2月恒生綜合指數半年檢時，將會被納入，換言之3月初便可加入港股通，北水可正式流入。Yahoo財經專欄 ・ 6 小時前
今日我咁睇｜阿里短期跌至支持 短期或有反彈 惟恒指仍受制27000點｜小編苟豪
1. 昨日美股表現一般，AMD表現強勁但未帶起全體芯片股，道指探頂但納指仍要報跌，反映投資情緒仍然一般，追落後...BossMind ・ 1 天前
領展77億購澳洲3商場股權
領展（0823.HK）據報已向在澳洲上市的建築公司Lendlease，旗下規模達28億澳元的「澳洲優質房地產基金零售部」（Australian Prime Property Fund Retail），提出收購要約，打算斥資15億澳元（約76.6億港元），收購基金旗下三個商場各一半的股權，惟現階段暫未知道Lendlease會否接受要約。信報財經新聞 ・ 12 小時前
郭家耀：停擺快結束道指再破頂 港股資金由科技股轉投高息股 國壽(02628.HK)前景看俏
港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀稱，美股週三(12日)個別發展，華府停擺即將結束，帶動大市向好，道指再創歷史新高，科技股走勢較為落後，納指逆市向下，三大指數收市升跌 一。美元溫和向好，美國十年期債息回落至4.06厘水平，金價繼續向上，油價則大幅回落。港股預託證券表現向下，預料大市早段跟隨低開。 內地股市昨日好淡爭持，滬綜指低開低走，收市下跌0.1%，滬深兩市成交額亦有所縮減。 港股表現強勢，指數高開後升幅擴大，一度重上27,000點水平，尾市升幅稍為回順，整體成交保持清淡。市場資金由科技股轉投高息股，投資者關注科技股季度業績表現，成為市場進一步突破的關鍵，預料指數在27,400點有較大阻力，下方支持在26,000點水平。 另中國人壽(02628.HK)早前公布今年首9個月股東應佔盈利1,678億元人民幣(下同)，按年增長60.5%。期內營業收入5,379億元，按年上升25.9%。單計第三季盈利1,268億元，按年增長91.5%；營業收入2987億元，上升54.8%。前三季度，總保費6,696億元，按年增長10.1%，其中，續期保費4,516億元，上升10%；新單保費2,180億元，增長AASTOCKS ・ 1 天前