XTransfer 與 KBank 於「新加坡金融科技節」結盟 加速推動東盟跨境貿易

新加坡 - Media OutReach Newswire - 2025年11月14日 - XTransfer，全球領先的B2B跨境貿易支付平台，與開泰銀行（KBank），東盟加三（AEC+3）市場領先的區域金融機構，於「2025年新加坡金融科技節」期間簽署合作備忘錄。雙方將攜手為從事國際貿易的中小企業，於東盟重點市場提供一站式跨境金融解決方案，合作重點包括跨境收付款、外匯兌換與流程整合，旨在提升貿易效率並支持中小企業成長。





XTransfer 創辦人兼首席執行官鄧國標（左）與開泰銀行執行副總裁兼企業戰略與創新總部總監馬家麟（Karin Boonlertvanich）博士（右），在「2025年新加坡金融科技節」現場簽署合作備忘錄。

廣告 廣告



在本次合作下，雙方將共同評估並開發全面的跨境支付解决方案，涵蓋本地與跨境收付款及外匯兌換等服務，特別針對在東盟地區（包括泰國、印尼和越南）開展業務的中小企業。透過應用程式介面（API）與數字平台，XTransfer 與 KBank 將實現自動化、實時且無縫的外匯兌換與交易處理。此技術合作旨在為從事跨境貿易的客戶提升效率與可靠性。



此合作夥伴關係，預期將深化XTransfer與KBank的營運整合，具體措施包括強化系統互聯性、統一申報格式規範，以及推行直通式處理流程（STP），藉此提升風險管理與服務表現。此外，為滿足客戶營運資金需求，雙方將進一步評估針對中國商戶的貸款方案，以拓展融資管道並優化客戶服務流程。



XTransfer 創辦人兼首席執行官鄧國標表示：「此次與 KBank 的合作，是我們致力為東盟中小企業打造更高效、更具包容性的跨境貿易使命中，又一重要里程碑。結合 KBank 的區域優勢，我們致力協助客戶降低成本、改善現金流並提升交易效率。我們也將持續強化合規與風險管理，為客戶打造值得信賴的跨境金融基礎設施。」



開泰銀行執行副總裁兼企業戰略與創新總部總監馬家麟（Karin Boonlertvanich）博士表示：「受益於數字科技與人工智慧（AI）的快速發展，東盟跨境貿易與商業活動以 8% 的速度擴張。這波數字轉型為中小企業帶來前所未有的成長機會，使其能在降低交易成本以及相關風險的同時，實現高效規模化發展。」



在跨境貿易強勁的成長態勢下，隨著 XTransfer 脫穎而成為全球領先的 B2B 跨境貿易支付平台，KBank 很榮幸能展開此次戰略合作。透過結合 KBank 橫跨泰國、越南、印尼與中國的強大區域網路，以及 XTransfer 的前沿數字解決方案，我們將提供無縫、安全、具成本效益的跨境金融服務。此合作旨在賦能中小企業擴大版圖、提升營運效率，並強化其在全球市場的競爭力。





Hashtag: #XTransfer #KBank #Crossborder #Payment #SMEs #SFF2025 #MOU







https://www.linkedin.com/company/xtransfer.cn





https://x.com/xtransferglobal





https://www.facebook.com/XTransferGlobal/





https://www.instagram.com/xtransfer.global

發佈者對本公告的內容承擔全部責任

關於XTransfer

XTransfer，全球領先及中國第一的B2B跨境貿易支付平台，致力於為中小企業提供安全合規、快速、便利、低成本的全球貿易收付款金融解决方案，大幅降低其拓展業務的門檻及成本，提升全球競爭力。成立於2017年，公司總部設立於上海，並在中國香港、英國、荷蘭、美國、加拿大、澳洲、新加坡、越南、泰國、馬來西亞、菲律賓、阿聯酋、尼日利亞等地設有分支機構。XTransfer已在中國內地、中國香港、新加坡、英國、荷蘭、美國、加拿大、澳洲獲得當地支付牌照。目前為止，XTransfer 在全球累積超過 700,000 家企業客戶。



通過與知名跨國銀行及金融機構合作，XTransfer建設跨國大集團級全球多幣種統一結算平台，並打造了以中小企業為中心的，資料化、自動化、互聯網化和智慧化的反洗錢風控基礎設施。XTransfer以科技為橋梁，連結全球大型金融機構和中小微企業，讓中小微企業享受到和大型跨國集團企業同等水準的跨境金融服務。



XTransfer於2021年9月完成D輪融資，目前已晉身獨角獸陣營。公司由招商局創投領投，其他全球領先的戰略投資者包括，eWTP Capital、雲啟資本、高榕資本、零一創投、Telstra Ventures、概念資本、Lavender Hill Capital Partners、以及D1 Capital Partners LP。



詳情請瀏覽：

https://www.xtransfer.com/







關於開泰銀行

開泰銀行（KBank）成立於1945年，目前已發展成為東盟與中日韓（AEC+3）市場領先的區域性金融機構。開泰銀行在中小企業金融服務領域擁有強大的競爭優勢，致力於為中小企業和零售客戶提供全面的金融解決方案。此外，開泰銀行也為企業客戶提供一系列金融產品和服務，包括供應鏈融資、外匯服務和境外貸款等。



開泰銀行致力於支持中小企業發展，深知其在推動泰國經濟增長和增强韌性方面發揮著至關重要的作用。在「我們培育，您成長」的2025戰略框架下，開泰銀行製定了一套全面的框架，旨在幫助中小企業克服經濟挑戰，實現永續發展。這包括提供深入的知識和能力建構。開泰銀行也提供專業的財務諮詢服務，幫助中小企業管理風險、優化財務規劃並為業務擴張做好準備。此外，開泰銀行還提供量身訂製的金融解決方案，包括低利率和零利率貸款，旨在增強流動性並支持長期投資。



展望未來，開泰銀行致力於透過運用人工智慧和數字化創新、提升客戶體驗以及開拓創新金融解決方案，為所有利益相關方創造可持續價值。開泰銀行的目標是到2026年實現兩位數的股權收益率（ROE），並將繼續鞏固其作為中小企業可靠合作夥伴的地位，以推動泰國總體經濟的發展。



了解開泰銀行更多信息，請訪問：

https://www.kasikornbank.com/en/about



新聞稿由客戶提供

