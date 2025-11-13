XTransfer 與Maybank「新加坡金融科技節」聯手

拓展清真合規的跨境解決方案

新加坡 - Media OutReach Newswire - 2025年11月13日 - XTransfer，全球領先的B2B跨境貿易支付平台，與馬來亞銀行（Maybank），東盟領先銀行，欣然宣布達成全面合作協議，共同拓展跨境支付及符合伊斯蘭教法的解決方案。適逢「2025年新加坡金融科技節」，XTransfer 與Maybank高層代表於會場正式簽署合作備忘錄。





XTransfer 創辦人兼首席執行官鄧國標（左）和馬來亞銀行總裁兼集團首席執行官、拿督斯里凱魯沙烈（Dato’Sri Khairussaleh Ramli）（右）於新加坡金融科技節正式簽署合作備忘錄。



此次合作下，XTransfer 與Maybank將整合彼此優勢，於東盟核心市場、香港、英國及美國，提供涵蓋本地與跨境支付、外匯兌換等一站式跨境金融解決方案。



雙方將運用應用程式介面（API）、數字平台、收款解決方案與虛擬帳戶等創新技術，實現自動化、實時且順暢的外匯兌換與交易處理，提升跨境金融服務的效率與可靠性。



鑑於東盟地區對符合伊斯蘭教法（Shariah）之金融服務的需求不斷增長，XTransfer 與Maybank亦將探索並開發符合教法規範的外匯與支付產品，以因應區域需求，促進金融普惠，滿足企業對教法合規解決方案日益增加的需求。



此次全面的合作，將深化 XTransfer 在東南亞的佈局與多幣種的結算能力，同時支持Maybank強化其區域版圖與生態系統連結性的戰略佈局。



XTransfer 創辦人兼首席執行官鄧國標表示：「本次與Maybank的合作，是我們提升在東盟服務能力的重要一步。透過更強的本地收款、外匯兌換與潛在的教法合規清算能力，我們將協助企業降低成本、強化現金流並提升交易效率。我們也將持續深化合規與風險管理，為客戶打造可信賴的跨境金融基礎設施。」



馬來亞銀行總裁兼集團首席執行官、拿督斯里凱魯沙烈（Dato' Sri Khairussaleh Ramli）表示：「與 XTransfer 攜手合作，我們將為參與東盟—中國雙邊貿易的商戶，提供更順暢的跨境收付款服務與具競爭力的匯率，把握兩大區域日益增長的貿易往來——如今雙方已成為彼此最大的貿易夥伴，雙邊貿易總額今年有望突破1兆美元。此合作亦為企業創新解決方案帶來新契機。憑藉馬來亞銀行在東盟主要市場的深耕布局，我們具備獨特優勢，全面支援企業的跨境需求。」

關於XTransfer

XTransfer，全球領先及中國第一的B2B跨境貿易支付平台，致力於為中小企業提供安全合規、快速、便利、低成本的全球貿易收付款金融解决方案，大幅降低其拓展業務的門檻及成本，提升全球競爭力。成立於2017年，公司總部設立於上海，並在中國香港、英國、荷蘭、美國、加拿大、澳洲、新加坡、越南、泰國、馬來西亞、菲律賓、阿聯酋、尼日利亞等地設有分支機構。XTransfer已在中國內地、中國香港、新加坡、英國、荷蘭、美國、加拿大、澳洲獲得當地支付牌照。目前為止，XTransfer 在全球累積超過 700,000 家企業客戶。



通過與知名跨國銀行及金融機構合作，XTransfer建設跨國大集團級全球多幣種統一結算平台，並打造了以中小企業為中心的，資料化、自動化、互聯網化和智慧化的反洗錢風控基礎設施。XTransfer以科技為橋梁，連結全球大型金融機構和中小微企業，讓中小微企業享受到和大型跨國集團企業同等水準的跨境金融服務。



XTransfer於2021年9月完成D輪融資，目前已晉身獨角獸陣營。公司由招商局創投領投，其他全球領先的戰略投資者包括，eWTP Capital、雲啟資本、高榕資本、零一創投、Telstra Ventures、概念資本、Lavender Hill Capital Partners、以及D1 Capital Partners LP。



https://www.xtransfer.com/







