Y-3 宣佈推出 2025 秋冬網球系列 更與香港 Loop Kulture 推期間限定咖啡店

Y-3 把目光從球場延伸到咖啡杯，品牌聯乘深水埗手沖名所 Loop Kulture，於鴨寮街 90 號開設「Y-3 × Loop Kulture Pop-up Café」期間限定店，以味覺、嗅覺、視覺、聽覺與觸覺交織出一場全新跨界體驗。









店內以本季重點圖案「Amber Ink」琥珀墨染作視覺主軸，水墨暈染印花與原木吧枱、綠植點綴相呼應，運動機能與自然質感無縫融合。靠窗位置同步陳列 2025 秋冬 Y-3 Tennis 系列——服飾、鞋履與配件一應俱全，讓顧客在啜飲咖啡時近距離感受山本耀司的前衛剪裁與 adidas 高機能布料碰撞出的張力。

咖啡店內提供融入品牌Logo元素的美味餐點，咖啡，果汁特飲與甜點, 當中包括煙三文魚椰菜花蓉配酸種麵包, 烤紅椒茄子長通粉, 輕食必點的繽紛莓果碗, 還有朱古力香蕉吐司和法式經典TIRAMISU。





回溯 2002 年 adidas 首度與山本耀司合作的先鋒精神，今季 Tennis 系列以「Amber Ink」水墨琥珀圖騰結合 Climacool 面料，線條俐落而不對稱，重新書寫網球美學。形象照由 Michael Hauptman 掌鏡，捕捉 Zverev、Tsitsipas、Sakkari、Pegula、Muchova、Auger-Aliassime 等冠軍球手的深夜訓練片段，映射創造力與毅力並存的張力。

開幕當天，MIRROR 四子 Lokman、AK、Alton、Frankie 率先穿上 25AW 造型亮相並品嚐限定下午茶；熱愛網球的 Alex Lam 與 Vangie Tang 亦換上 Tennis 系列現身。歌手 Kelvin Kwan、Nat Kwan、Jeremy Wong 等品牌好友同場共襄盛舉，為深水埗注入時尚活力。

Pop-up 即日起營業至 10 月下旬。到店打卡並標記 #Y3xLOOPKULTURE、追蹤 @Loop.Kulture 的 IG，還有機會獲得 Y-3 網球小禮品（數量有限，送完即止）。



