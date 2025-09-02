Y-3 x Loop Kulture咖啡店開幕！MIRROR 4子演繹Y-3服飾 帶大家歎咖啡打卡/期間限定下午茶融入品牌標誌

摯親離世、壓力爆煲可令心臟「碎裂」 治療或可修復
愛去深水埗歎啡的朋友留意！運動時尚品牌Y-3與深水埗人氣咖啡品牌Loop Kulture合作開辦Y-3 x Loop Kulture pop-up café期間限定咖啡店。Y-3今季特色是Amber Ink琥珀墨染印花，與店內的原木、植物元素巧妙融合，連期間限定的下午茶都融入了這款特別的元素，超級適合打卡！而MIRROR 4子Lokman、AK、Alton及Frankie都穿上Y-3今季服飾，搭配期間限定下午茶在店內打卡，每個pose都型爆全場，睇到迷妹心心眼！想知道更多詳情？不妨繼續看下去吧！
Y-3 x Loop Kulture咖啡店
Y-3與位於深水埗的Loop Kulture推出限定期間限定咖啡店，店內不只可以享受食物，更可以買到2025秋冬全新Y-3Tennis系列，定會成為時尚潮人必到朝聖地方。今次Lokman、AK、Alton及Frankie試了期間限定下午茶，包括白酒奶油白蜆佐三文魚子墨汁扁意粉、繽紛莓果碗、牛油果無花果配酸種麵包、自家製提拉米蘇及杜拜朱古力香蕉吐司，MIRROR 4子對食物讚不絕口，並吃得非常滿足。全部的食物佈置都融入了品牌Logo元素，適合打卡；而繽紛莓果碗、牛油果無花果配酸種麵包，也是在運動後，適合獎勵自己的輕食。
男神同款Y3服飾
adidas與時裝大師Yohji Yamamoto山本耀司創立的Y-3，一直以來受到不少喜愛運動的時尚人士歡迎！MIRROR 4子今次穿上打卡的服裝，正是Y-3最新秋冬服飾。全系列如文首所說以Amber Ink琥珀墨染印花為主打，讓人不禁會聯想起木頭、咖啡、植物等元素，特別襯咖啡店的氛圍！
Y-3 x Loop Kulture咖啡店
地址：深水埗鴨寮街90號（地圖）
