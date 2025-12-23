Yahoo全年搜尋人氣榜｜大S徐熙媛、方大同及金賽綸辭世成熱搜娛樂人物首三位 《KPop獵魔女團》穩佔歌曲榜前兩位

2025年，無論放眼全球還是聚焦本港，都是風高浪急的一年。年初美國總統特朗普重掌白宮後旋即開打關稅戰所造成的政經時局動盪，到日本地震海嘯預言於年中種下的陰霾，以至年末震驚全港的大埔宏福苑奪命大火，我們縱然戰戰兢兢，卻從未停步，以最大的耐心以及韌性，於難關中找尋曙光、擁抱希望。雅虎香港（www.yahoo.com.hk）作為香港人的同伴摯友，將一如以往於年末揭曉2025年「Yahoo全年搜尋人氣榜」結果，從十三個精選熱搜排行榜當中，以港人最關心的角度出發，回顧本年度發生的重要人事物變遷，與大家於風雨中昂首闊步、並肩前行，迎接即將來到的2026年。

Yahoo全年搜尋人氣榜｜大S徐熙媛、方大同及金賽綸辭世成熱搜娛樂人物首三位 《KPop獵魔女團》穩佔前兩位

2025年Yahoo搜尋「十大熱搜娛樂人物」排行榜

台灣歌影視三棲明星、於經典台劇《流星花園》當中飾演女主角「杉菜」的「大S徐熙媛」於2月2 日遊日期間驟逝，得年48歲。於華語歌壇製作多首金曲的唱作歌手「方大同」於2月21日過世，得年41歲。二人突然離開的消息震驚全球華語娛樂圈，其後大S的各種低調善行陸續曝光、方大同工作室公布繼續其音樂繪本計劃，令他們二人的名字繼續成為香港人的搜尋對象，分別登上本年度「十大熱搜娛樂人物」排行榜的首兩位。排名第三、第四位的皆為本年離世的演員，分別是韓國演員「金賽綸」與資深綠葉演員「許紹雄」。

得年僅24歲的金賽綸死後，被通訊調查社爆出與同公司韓流頂級演員金秀賢的戀情，指女方於交往時並未成年，金秀賢亦被爆未為金賽綸提供事業與財政上的協助，以至其自殺身亡，觸發金秀賢事業全面崩盤。男團MIRROR成員人氣王「姜濤」守住第五位。Threads活躍用戶且經常以風趣回應回覆網民的宣萱位列第六，人氣橫跨多個世代，一時無兩。於《三生三世十里桃花》飾演四海八荒第一美男子「白真」的「于朧朦」離奇墮樓死亡，得年37歲，成為十大熱搜娛樂人物第七位。時隔20年再開演唱會並選址於啟德體育園主場館的「謝霆鋒」以及成為主場館舉行演唱會「第一人」的英倫天團「Coldplay」分别登上排行榜第八、第九位。無綫藝人曾展望於《女神配對計劃》當中的暖男表現以及其七品道士資格吸引觀眾關注，成功殺入十大。

十大熱搜娛樂人物

2025年Yahoo搜尋「十大熱搜歌曲」排行榜

NETFLIX動畫電影作品《KPop獵魔女團》的兩首歌曲，一舉奪得熱搜歌曲排行榜第一、第二位！被稱為最難翻唱的高音神曲《Golden》能夠成為第一名，全因其超高難度，幾乎全球不同地區歌手都努力挑戰cover放上個人平台，展現實力，推動《Golden》流行全球。另一首同樣成為全球大熱cover歌曲的《Soda Pop》，則因為簡單又魔性的舞步而爆紅。一難一易，完美互補，兩首歌長期佔據短影音平台，登上冠亞軍。排名第三的Gareth.T《用背脊唱情歌》以及第四的馬天佑《我們什麼都不是》均憑極佳行銷方法創出極高討論度。Gareth.T 召集逾50位赤膊男士用背脊寫上歌詞，於旺角鬧市商場作宣傳，場面震撼。馬天佑長達數月馬拉松式邀請香港久違歌手以及台灣歌手合唱《我們什麼都不是》並於社交平台發佈，成功以續航能力極強的宣傳方法成為討論話題。

十大熱搜歌曲