宏福苑五級火｜情緒支援熱線
Yahoo全年搜尋人氣榜｜大S徐熙媛、方大同及金賽綸辭世成熱搜娛樂人物首三位 《KPop獵魔女團》穩佔歌曲榜前兩位
2025年，無論放眼全球還是聚焦本港，都是風高浪急的一年。年初美國總統特朗普重掌白宮後旋即開打關稅戰所造成的政經時局動盪，到日本地震海嘯預言於年中種下的陰霾，以至年末震驚全港的大埔宏福苑奪命大火，我們縱然戰戰兢兢，卻從未停步，以最大的耐心以及韌性，於難關中找尋曙光、擁抱希望。雅虎香港（www.yahoo.com.hk）作為香港人的同伴摯友，將一如以往於年末揭曉2025年「Yahoo全年搜尋人氣榜」結果，從十三個精選熱搜排行榜當中，以港人最關心的角度出發，回顧本年度發生的重要人事物變遷，與大家於風雨中昂首闊步、並肩前行，迎接即將來到的2026年。
2025年Yahoo搜尋「十大熱搜娛樂人物」排行榜
台灣歌影視三棲明星、於經典台劇《流星花園》當中飾演女主角「杉菜」的「大S徐熙媛」於2月2 日遊日期間驟逝，得年48歲。於華語歌壇製作多首金曲的唱作歌手「方大同」於2月21日過世，得年41歲。二人突然離開的消息震驚全球華語娛樂圈，其後大S的各種低調善行陸續曝光、方大同工作室公布繼續其音樂繪本計劃，令他們二人的名字繼續成為香港人的搜尋對象，分別登上本年度「十大熱搜娛樂人物」排行榜的首兩位。排名第三、第四位的皆為本年離世的演員，分別是韓國演員「金賽綸」與資深綠葉演員「許紹雄」。
得年僅24歲的金賽綸死後，被通訊調查社爆出與同公司韓流頂級演員金秀賢的戀情，指女方於交往時並未成年，金秀賢亦被爆未為金賽綸提供事業與財政上的協助，以至其自殺身亡，觸發金秀賢事業全面崩盤。男團MIRROR成員人氣王「姜濤」守住第五位。Threads活躍用戶且經常以風趣回應回覆網民的宣萱位列第六，人氣橫跨多個世代，一時無兩。於《三生三世十里桃花》飾演四海八荒第一美男子「白真」的「于朧朦」離奇墮樓死亡，得年37歲，成為十大熱搜娛樂人物第七位。時隔20年再開演唱會並選址於啟德體育園主場館的「謝霆鋒」以及成為主場館舉行演唱會「第一人」的英倫天團「Coldplay」分别登上排行榜第八、第九位。無綫藝人曾展望於《女神配對計劃》當中的暖男表現以及其七品道士資格吸引觀眾關注，成功殺入十大。
2025年Yahoo搜尋「十大熱搜歌曲」排行榜
NETFLIX動畫電影作品《KPop獵魔女團》的兩首歌曲，一舉奪得熱搜歌曲排行榜第一、第二位！被稱為最難翻唱的高音神曲《Golden》能夠成為第一名，全因其超高難度，幾乎全球不同地區歌手都努力挑戰cover放上個人平台，展現實力，推動《Golden》流行全球。另一首同樣成為全球大熱cover歌曲的《Soda Pop》，則因為簡單又魔性的舞步而爆紅。一難一易，完美互補，兩首歌長期佔據短影音平台，登上冠亞軍。排名第三的Gareth.T《用背脊唱情歌》以及第四的馬天佑《我們什麼都不是》均憑極佳行銷方法創出極高討論度。Gareth.T 召集逾50位赤膊男士用背脊寫上歌詞，於旺角鬧市商場作宣傳，場面震撼。馬天佑長達數月馬拉松式邀請香港久違歌手以及台灣歌手合唱《我們什麼都不是》並於社交平台發佈，成功以續航能力極強的宣傳方法成為討論話題。
其他人也在看
聖誕禮物隨時贏TOTEME價值$7,900手袋！Yahoo獨家活動，登記NET-A-PORTER新會員即攞$300
聖誕節來了，要準備聖誕禮物！聖誕禮物實用清單都為你準備好了，而且我們Yahoo購物專員都為大家謀到福利，讓大家購物的同時隨時可以擁有一個價值$7,900的TOTEME手袋，留意以下詳情！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
🎄 Chiikawa 2025 聖誕限定登場！雪人公仔、交換禮物系列：全方位日本掃貨攻略
2025 Chiikawa聖誕系列雪人主題登場！A賞30cm大公仔、Last賞Ode夜燈必搶。Trip.com日本機票+酒店套票助你親赴採購。詳盡商品清單、價格對比及防偽指南，收藏一篇足夠！Trip.com ・ 1 小時前
娛樂好好玩︳主持謝遜疑因工作態度被炒 幕後開名數臭「同一個問題不斷犯錯」
由吳家樂同鄧兆尊主持嘅youtube節目《娛樂好好玩》，本來仲有一位曾經喺商台工作嘅主持謝遜在陣。不過日前有幕後人員喺IG開名直斥謝遜工作態度有問題，寫道「對於直播室這個叫謝遜的前商台員工，機會已經給了好多次。心態決定命運， 不會尊重人和工作的，在我可以控制的範圍內，不會存在任何機會」、「無論平時直播工作、音樂會到今次拍攝，同一個問題不斷犯錯，還要裝作若無其事。應該未認識到社會是如何艱辛及凶險」。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
鄧麗欣晚裝晒線臉蛋零瑕疵 網民狂呼：驚為天人！
【on.cc東網專訊】歌手鄧麗欣（Stephy）近年愈來愈有女人味，她在日前在社交網上載一系列出席時裝活動的照片，只見她身穿一襲華麗晚裝，氣質優雅，加上白皙細膩的肌膚，甜笑的笑容，不經意中散發出成熟女性的迷人魅力。照片一出，即引來大批網民讚嘆，紛紛驚呼她的美貌簡東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
吳君如曾想撮合古天樂、陳妍希！趁生日派對「把他送出去」 結局卻爆笑收場
近期，陳妍希因新劇《狙擊蝴蝶》播出而備受關注，網友翻出吳君如曾撮合古天樂與陳妍希的趣事，這段「媒婆失敗名場面」也隨之受到熱議。姊妹淘 ・ 21 小時前
張柏芝錄影接小兒子電話 寧靜一聽吐槽「全是賠錢貨」掀戰
大陸綜藝節目《一路繁花2》近期播出片段引起討論。節目錄製過程中，張柏芝一度接到兒子的電話，聊了幾句，一旁的寧靜脫口說出「全是賠錢貨」，在節目播出後掀起網路熱議。姊妹淘 ・ 20 小時前
抗癌真愛｜金宇彬申敏兒結婚，10年長跑修成正果！男神挺過35次電療迎娶「最強後盾」！拆解鼻咽癌早期7大警號
抗癌真愛｜韓國演藝圈日前迎來「世紀喜訊」，現年36歲的男神金宇彬與41歲的申敏兒，在經歷長達10年的愛情長跑後，終於在首爾正式完婚。這段跨越生死邊緣、挺過癌症低谷的姊弟戀，讓無數粉絲直呼「再次相信愛情」，更成為大眾關注的抗癌勵志典範。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：Medical Inspire 醫．思維 ・ 1 小時前
姜濤開騷林青霞捧場 後台合照被讚前途無量
【on.cc東網專訊】MIRROR人氣王姜濤近日於亞博舉行一連九場的《KEUNG TO "LAVA" LIVE 2025》，前晚（20日）第4場，見盡圈中靚仔的「大美人」林青霞都去捧場。原來二人去年曾在慈善活動上合唱，林青霞流露少女般的冧樣，東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
童星出身卻從不崩壞形象！ 濱邊美波突然展現誘人一面！
濱邊美波，2000年8月29日生在石川縣，現在25歲，身高157cm的那種纖細款～😊 11歲就去參加東寶灰姑娘選拔，拿到新人獎直接出道Japhub日本集合 ・ 1 天前
加拿大華人DJ鬧爆電台歌曲榜公正性 試過因上榜歌太難聽想辭職
每年樂壇頒獎禮都一定有賽果不公嘅爭議，今年商台「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」最後五強名單公布後，唔少網民都質疑甚受坊間歡迎、湯令山Gareth T嘅《用背脊唱情歌》居然冇份，惹來唔少迴響。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
香港禁映「自殺通告」 導演周冠威：荒謬至極
（法新社香港22日電） 香港電檢處以「不利國家安全」為由，拒絕批准香港導演周冠威執導的電影「自殺通告」在港上映，周冠威痛批這項決定「荒謬至極」。周冠威指出，此後香港電影界開始加強自我審查，「若涉及香港真實政治情況，絕對沒人敢拍」。法新社 ・ 22 小時前
姜濤演唱會突然跳電 搞笑應對：咁大整蠱？係咪有啲咩特別環節？
MIRROR成員姜濤一連9場的《KEUNG TO "LAVA" LIVE 2025》演唱會，今日（21日）舉行到第5場，但剛剛就發生了小意外。當姜濤在獻唱〈Dummy〉途中，突然耳機、音樂全失，原來是場館跳電！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
女孩穿婚紗嫁ChatGPT男友！ 生育陰影下的科技戀愛禁忌？
哇，2025年日本這波「人機戀」新聞簡直像科幻日劇，32歲東京上班族Kano小姐（化名），去年分手後靠ChatGPT療傷，結果愛上自創的AI男友「Lune Klaus」Japhub日本集合 ・ 20 小時前
2025年度人物專訪｜葉劉淑儀愛時裝：我成日話我可以選零售界 「港大美女」聖誕不推新寫真｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】在討論區看到任何「港大美女圖」的標題，不用懷疑，多數是港大畢業、 75 歲新民黨主席葉劉淑儀的美照。近年每逢節慶，葉太身穿旗袍的影樓寫真也是年輕親友間的賀圖。由民望最低的局長變成網絡紅人，甚至在現實世界出現應援團，葉太擁抱這種或諷刺或真心的人氣，接受《Yahoo 專訪》時也主動提起，「你都知道我叫『姐姐』，我喺街問過青年點解你鍾意睇我 IG，佢話你啲相有趣，佢叫我做時代先鋒」。Yahoo新聞 ・ 1 天前
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 14 分鐘前
愛．回家之開心速遞︳每周劇情簡介
愛．回家之開心速遞 每周劇情簡介Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
【Yahoo Style 玄來愛情】十三年愛情長跑換來一句「沒感覺」？｜別該感性思維成為你輸掉愛情的籍口
感情確實不能拖得太久，有時候我們以為是別人拖累了自己，但其實是否剛好相反？玄來愛情 ・ 1 小時前
《港樓》西沙SIERRA SEA第2A期展銷廳錄逾4,000人次參觀
新地(00016.HK)旗下西沙SIERRA SEA第2A期預計最快本周上載樓書，項目的展銷廳「Sai Sha Gallery」自12月17日開放予眾參觀，截至昨日(21日)已錄得超過4,000人次參觀。(sl/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 23 小時前
從晨間劇甜妹到恐怖劇女王！ 吉岡里帆2025年滿檔的野心！
京都太秦長大的女孩，從小就跟電影村和爸爸的相機混在一起,158公分的她，看起來嬌小可愛，卻藏了一身狠勁😏Japhub日本集合 ・ 14 分鐘前
【封面人物】從星光璀璨到豁達自在｜林熙蕾 Kelly Lin
Read the latest lifestyle and beauty article about 【封面人物】從星光璀璨到豁達自在｜林熙蕾 Kelly Lin from Jessica HKJESSICA ・ 1 天前