專訪︱手球隊「全勤」戰全運 門將葉冠英無憾退役
Yahoo全年搜尋人氣榜｜TVB劇集綜藝霸榜電視類別 十大熱搜電影一半屬「香港製造」
2025年，無論放眼全球還是聚焦本港，都是風高浪急的一年。年初美國總統特朗普重掌白宮後旋即開打關稅戰所造成的政經時局動盪，到日本地震海嘯預言於年中種下的陰霾，以至年末震驚全港的大埔宏福苑奪命大火，我們縱然戰戰兢兢，卻從未停步，以最大的耐心以及韌性，於難關中找尋曙光、擁抱希望。雅虎香港（www.yahoo.com.hk）作為香港人的同伴摯友，將一如以往於年末揭曉2025年「Yahoo全年搜尋人氣榜」結果，從十三個精選熱搜排行榜當中，以港人最關心的角度出發，回顧本年度發生的重要人事物變遷，與大家於風雨中昂首闊步、並肩前行，迎接即將來到的2026年。
2025年Yahoo搜尋「十大熱搜電影」排行榜
《哪吒之魔童降世》創下中國票房逾50億人民幣紀錄，電影續集《哪吒之魔童鬧海》完美承接其氣勢，未上映已獲得海量關注與討論，憑由大年初一上映起計長達153日的超長放映期，創下逾154億人民幣票房，話題不斷榮登榜首。日本大熱動漫作品《鬼滅之刃》最終篇章「無限城」以電影三部曲形式上映，第一部於8月上映時成為焦點，吸引大陸粉絲專門來港觀賞，並引發觀眾cosplay故事角色入場，氣氛熾熱登上排行榜第二名，連同第五名《世外》，共計三套動畫電影上榜。
被香港觀眾封為「都市傳說」級別的兩套電影《風林火山》以及《尋秦記》分別登上第三、第六名。由麥浚龍主創兼執導的《風林火山》雲集一眾香港巨星，包括已神隱多年的金城武。電影熱度自康城影展作全球首映後衝上高峰，公映後褒貶不一的討論繼續燃點聲勢。由經典電視劇《尋秦記》衍生的原班人馬同名電影作品一直只聞樓梯響，但自年中開始上映風聲不斷，加上主角之一林峯以角色身份接拍廣告，極速為話題加熱。電影現訂於12月31日上映，成為罕有「未上映，先上榜」的電影作品。兩大荷里活男神演員畢彼特及湯告魯斯分別主演的《F1》、「職業特工隊」系列第八集大結局《職業特工隊：最終清算》成為唯二上榜的荷里活作品，排名第四及第七。
2025年Yahoo搜尋「十大熱搜本地電視劇／串流平台劇集及節目」排行榜
爆冷跑出的TVB戀綜節目《女神配對計劃》播出以來話題不斷，觀眾見證一眾女藝員與男藝員或素人的戀情發展，為一眾CP帶來人氣爆發的機會，更令節目成為本榜之首，成功打敗一眾劇集以及今年排名第九位的收視王牌《東張西望》。由視后佘詩曼率領原班人馬演出的《新聞女王2》打破續集魔咒，新聞行業加權鬥隱秘繼續奏效，登上排行榜第二位。不停添食的唱歌比賽《中年好聲音3》支持度不減，排名第三。陳偉霆、趙露思主演的愛情劇《許我耀眼》憑相愛相殺設定以及趙露思本人與經理人公司的爭議熱度衝上第四位，成為排名最高陸劇。十大排名當中， TVB或其相關出品佔據九項。
其他人也在看
鄧麗欣晚裝晒線臉蛋零瑕疵 網民狂呼：驚為天人！
【on.cc東網專訊】歌手鄧麗欣（Stephy）近年愈來愈有女人味，她在日前在社交網上載一系列出席時裝活動的照片，只見她身穿一襲華麗晚裝，氣質優雅，加上白皙細膩的肌膚，甜笑的笑容，不經意中散發出成熟女性的迷人魅力。照片一出，即引來大批網民讚嘆，紛紛驚呼她的美貌簡東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
吳君如曾想撮合古天樂、陳妍希！趁生日派對「把他送出去」 結局卻爆笑收場
近期，陳妍希因新劇《狙擊蝴蝶》播出而備受關注，網友翻出吳君如曾撮合古天樂與陳妍希的趣事，這段「媒婆失敗名場面」也隨之受到熱議。姊妹淘 ・ 21 小時前
張柏芝錄影接小兒子電話 寧靜一聽吐槽「全是賠錢貨」掀戰
大陸綜藝節目《一路繁花2》近期播出片段引起討論。節目錄製過程中，張柏芝一度接到兒子的電話，聊了幾句，一旁的寧靜脫口說出「全是賠錢貨」，在節目播出後掀起網路熱議。姊妹淘 ・ 20 小時前
62歲李連杰手術住院 利智一舉動被指「無情」惹婚變揣測
62歲的「功夫皇帝」李連杰今年8月因頸部良性腫瘤要接受開刀手術，公開在容顏憔悴的病床照，慨嘆「又經歷了一次無常的試煉」。幸術後逐漸康復，他出院後更向大眾報平安。正當外界以為李連杰一切向好之際，社交平台卻有人爆料指李連杰因甲狀腺亢進及頸部腫瘤手術住院期間，利智每天僅探視15分鐘，全靠護理人員照料。利智隨即被批「無情」，更有人揣測這段婚姻可能存在暗湧，甚至出現「李連杰婚變」傳聞。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
抗癌真愛｜金宇彬申敏兒結婚，10年長跑修成正果！男神挺過35次電療迎娶「最強後盾」！拆解鼻咽癌早期7大警號
抗癌真愛｜韓國演藝圈日前迎來「世紀喜訊」，現年36歲的男神金宇彬與41歲的申敏兒，在經歷長達10年的愛情長跑後，終於在首爾正式完婚。這段跨越生死邊緣、挺過癌症低谷的姊弟戀，讓無數粉絲直呼「再次相信愛情」，更成為大眾關注的抗癌勵志典範。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：Medical Inspire 醫．思維 ・ 1 小時前
視后蔡思貝入場力撐張繼聰撰文抒發感受 罕回應「冇嘢拍」曝心聲
TVB視后蔡思貝（Sisley）不時於IG分享近況，近年甚少於劇集內岀現的她最近入場支持張繼聰的新片《金童》，她又透露自己仍有參與拍攝工作，且不會放棄。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
「穿越劇鼻祖」 尋秦記 聚焦兩大經濟焦點
《尋秦記》電影版於12月31日大除夕上映，這套獲內地人譽為「穿越劇鼻祖」的「神劇」，事實上曾影響中國影視相關題材的產業發展，「穿越劇」已成為今天微短劇的規模化主力，市場規模已破500億元；另一焦點是故事背景帶出「秦為何而亡」的議題，小紅書甚至有討論秦始皇首創中央集權，為後世打下基礎Yahoo財經 ・ 1 天前
姜濤開騷林青霞捧場 後台合照被讚前途無量
【on.cc東網專訊】MIRROR人氣王姜濤近日於亞博舉行一連九場的《KEUNG TO "LAVA" LIVE 2025》，前晚（20日）第4場，見盡圈中靚仔的「大美人」林青霞都去捧場。原來二人去年曾在慈善活動上合唱，林青霞流露少女般的冧樣，東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
童星出身卻從不崩壞形象！ 濱邊美波突然展現誘人一面！
濱邊美波，2000年8月29日生在石川縣，現在25歲，身高157cm的那種纖細款～😊 11歲就去參加東寶灰姑娘選拔，拿到新人獎直接出道Japhub日本集合 ・ 1 天前
加拿大華人DJ鬧爆電台歌曲榜公正性 試過因上榜歌太難聽想辭職
每年樂壇頒獎禮都一定有賽果不公嘅爭議，今年商台「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」最後五強名單公布後，唔少網民都質疑甚受坊間歡迎、湯令山Gareth T嘅《用背脊唱情歌》居然冇份，惹來唔少迴響。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
香港禁映「自殺通告」 導演周冠威：荒謬至極
（法新社香港22日電） 香港電檢處以「不利國家安全」為由，拒絕批准香港導演周冠威執導的電影「自殺通告」在港上映，周冠威痛批這項決定「荒謬至極」。周冠威指出，此後香港電影界開始加強自我審查，「若涉及香港真實政治情況，絕對沒人敢拍」。法新社 ・ 22 小時前
女孩穿婚紗嫁ChatGPT男友！ 生育陰影下的科技戀愛禁忌？
哇，2025年日本這波「人機戀」新聞簡直像科幻日劇，32歲東京上班族Kano小姐（化名），去年分手後靠ChatGPT療傷，結果愛上自創的AI男友「Lune Klaus」Japhub日本集合 ・ 20 小時前
2025年度人物專訪｜葉劉淑儀愛時裝：我成日話我可以選零售界 「港大美女」聖誕不推新寫真｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】在討論區看到任何「港大美女圖」的標題，不用懷疑，多數是港大畢業、 75 歲新民黨主席葉劉淑儀的美照。近年每逢節慶，葉太身穿旗袍的影樓寫真也是年輕親友間的賀圖。由民望最低的局長變成網絡紅人，甚至在現實世界出現應援團，葉太擁抱這種或諷刺或真心的人氣，接受《Yahoo 專訪》時也主動提起，「你都知道我叫『姐姐』，我喺街問過青年點解你鍾意睇我 IG，佢話你啲相有趣，佢叫我做時代先鋒」。Yahoo新聞 ・ 1 天前
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 11 分鐘前
愛．回家之開心速遞︳每周劇情簡介
愛．回家之開心速遞 每周劇情簡介Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
Yahoo全年搜尋人氣榜｜大S徐熙媛、方大同及金賽綸辭世成熱搜娛樂人物首三位 《KPop獵魔女團》雄霸歌曲榜
2025年，無論放眼全球還是聚焦本港，都是風高浪急的一年。年初美國總統特朗普重掌白宮後旋即開打關稅戰所造成的政經時局動盪，到日本地震海嘯預言於年中種下的陰霾，以至年末震驚全港的大埔宏福苑奪命大火，我們縱然戰戰兢兢，卻從未停步，以最大的耐心以及韌性，於難關中找尋曙光、擁抱希望。雅虎香港（www.yahoo.com.hk）作為香港人的同伴摯友，將一如以往於年末揭曉2025年「Yahoo全年搜尋人氣榜」結果，從十三個精選熱搜排行榜當中，以港人最關心的角度出發，回顧本年度發生的重要人事物變遷，與大家於風雨中昂首闊步、並肩前行，迎接即將來到的2026年。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 分鐘前
【Yahoo Style 玄來愛情】十三年愛情長跑換來一句「沒感覺」？｜別該感性思維成為你輸掉愛情的籍口
感情確實不能拖得太久，有時候我們以為是別人拖累了自己，但其實是否剛好相反？玄來愛情 ・ 1 小時前
《港樓》西沙SIERRA SEA第2A期展銷廳錄逾4,000人次參觀
新地(00016.HK)旗下西沙SIERRA SEA第2A期預計最快本周上載樓書，項目的展銷廳「Sai Sha Gallery」自12月17日開放予眾參觀，截至昨日(21日)已錄得超過4,000人次參觀。(sl/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 23 小時前
從晨間劇甜妹到恐怖劇女王！ 吉岡里帆2025年滿檔的野心！
京都太秦長大的女孩，從小就跟電影村和爸爸的相機混在一起,158公分的她，看起來嬌小可愛，卻藏了一身狠勁😏Japhub日本集合 ・ 11 分鐘前
志尊淳突然說是最後一本？ 寫真集跑四國拍完就喊final！
老實說，志尊淳的入圈故事聽起來就挺隨緣的～😏Japhub日本集合 ・ 12 分鐘前