2025年，無論放眼全球還是聚焦本港，都是風高浪急的一年。年初美國總統特朗普重掌白宮後旋即開打關稅戰所造成的政經時局動盪，到日本地震海嘯預言於年中種下的陰霾，以至年末震驚全港的大埔宏福苑奪命大火，我們縱然戰戰兢兢，卻從未停步，以最大的耐心以及韌性，於難關中找尋曙光、擁抱希望。雅虎香港（www.yahoo.com.hk）作為香港人的同伴摯友，將一如以往於年末揭曉2025年「Yahoo全年搜尋人氣榜」結果，從十三個精選熱搜排行榜當中，以港人最關心的角度出發，回顧本年度發生的重要人事物變遷，與大家於風雨中昂首闊步、並肩前行，迎接即將來到的2026年。

Yahoo全年搜尋人氣榜｜TVB劇集綜藝霸榜電視類別 十大熱搜電影一半屬「香港製造」

2025年Yahoo搜尋「十大熱搜電影」排行榜

《哪吒之魔童降世》創下中國票房逾50億人民幣紀錄，電影續集《哪吒之魔童鬧海》完美承接其氣勢，未上映已獲得海量關注與討論，憑由大年初一上映起計長達153日的超長放映期，創下逾154億人民幣票房，話題不斷榮登榜首。日本大熱動漫作品《鬼滅之刃》最終篇章「無限城」以電影三部曲形式上映，第一部於8月上映時成為焦點，吸引大陸粉絲專門來港觀賞，並引發觀眾cosplay故事角色入場，氣氛熾熱登上排行榜第二名，連同第五名《世外》，共計三套動畫電影上榜。

被香港觀眾封為「都市傳說」級別的兩套電影《風林火山》以及《尋秦記》分別登上第三、第六名。由麥浚龍主創兼執導的《風林火山》雲集一眾香港巨星，包括已神隱多年的金城武。電影熱度自康城影展作全球首映後衝上高峰，公映後褒貶不一的討論繼續燃點聲勢。由經典電視劇《尋秦記》衍生的原班人馬同名電影作品一直只聞樓梯響，但自年中開始上映風聲不斷，加上主角之一林峯以角色身份接拍廣告，極速為話題加熱。電影現訂於12月31日上映，成為罕有「未上映，先上榜」的電影作品。兩大荷里活男神演員畢彼特及湯告魯斯分別主演的《F1》、「職業特工隊」系列第八集大結局《職業特工隊：最終清算》成為唯二上榜的荷里活作品，排名第四及第七。

「十大熱搜電影」

2025年Yahoo搜尋「十大熱搜本地電視劇／串流平台劇集及節目」排行榜

爆冷跑出的TVB戀綜節目《女神配對計劃》播出以來話題不斷，觀眾見證一眾女藝員與男藝員或素人的戀情發展，為一眾CP帶來人氣爆發的機會，更令節目成為本榜之首，成功打敗一眾劇集以及今年排名第九位的收視王牌《東張西望》。由視后佘詩曼率領原班人馬演出的《新聞女王2》打破續集魔咒，新聞行業加權鬥隱秘繼續奏效，登上排行榜第二位。不停添食的唱歌比賽《中年好聲音3》支持度不減，排名第三。陳偉霆、趙露思主演的愛情劇《許我耀眼》憑相愛相殺設定以及趙露思本人與經理人公司的爭議熱度衝上第四位，成為排名最高陸劇。十大排名當中， TVB或其相關出品佔據九項。