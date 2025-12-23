Yahoo全年搜尋人氣榜2025｜宏福苑五級火全港關注 本地十大新聞事件排榜首

大埔宏福苑五級火至今造成最少 161 人死亡。 (Photo by Peter PARKS / AFP via Getty Images)

2025 年即將過去，雅虎香港 作為香港人多年來的同伴摯友，如約於年末為大家揭曉 2025 年「Yahoo全年搜尋人氣榜」結果，以港人最關心角度出發，回顧本年度發生的重要人事物變遷，與大家於風雨中昂首闊步、並肩前行，迎接即將來到的 2026 年。

「香港十大新聞事件」當中，上月底發生的大埔宏福苑五級火全城關注，從災情至後續跟進都持續是新聞焦點，成為本年度搜尋量最高新聞事件。今年風季相當特別，天文台一年內兩次懸掛十號風球，平了 1964 年以來紀錄。超強颱風樺加沙來勢洶洶，全港市民紛紛於網上搜尋應對措施及方法，令其成為本港今年第二大新聞事件。美國總統特朗普第二次上場後重啟關稅戰，市場憂慮經濟走向，避險資金湧入金市，金價表現強勁，位列搜尋排行榜第三位。

今年 6 月，人氣男團 MIRROR 成員姜濤在西環墮海，震驚一眾鏡粉，成為港人搜尋本地新聞事件第四名。至於第五名、第六名分別為「大富豪夜總會重開」，以及「啟德體育園開幕」。至於「基孔肯雅熱」，以及年底舉行的「全運會」亦為港人關注，分別排第七名跟第八名。至於掀起一陣歡欣浪潮的「海洋公園熊貓 BB」排第九，開幕當日臨時取消熱氣球升空體驗的「熱氣球節」則位列第十。

2025年Yahoo搜尋「香港十大新聞事件」排行榜

1. 大埔宏福苑五級火

2. 颱風樺加沙

3. 金價歷史新高

4. 姜濤墮海

5. 大富豪夜總會重開

6. 啟德體育園開幕

7. 基孔肯雅熱

8. 全運會

9. 海洋公園熊貓BB

10. 熱氣球節

樺加沙九月襲港，全城關注。 (Photo by Sawayasu Tsuji/Getty Images)

日本是港人旅遊熱門地點，多年前發行的日本漫畫《我所看見的未來》，預言日本將於今年 7 月有大地震，港人在上半年對傳言關注度高企，令「日本地震預言」登上國際十大熱搜新聞事件排行榜首位，預言提及的「日本火山爆發」亦登上第四位。

特朗普再度入主白宮，他上任後重啟關稅戰，引起全球關注，令相關搜尋登上排行榜第二名，同樣於美國發生但足以牽動全球經濟的「美國減息」排行第三。在年中，台灣公民團體發動「台灣大罷免」，掀起史上最大規模的罷免浪潮，最終未有政治人物被拉落馬，而事件成為了熱搜榜排名第五的事件。除此之外，港人亦關注多地發生的災禍，「緬甸地震」、「濟州航空空難」，以及「洛杉磯大火」，分別排第七位，第八位和第十位。至於教宗「方濟各離世」，以及「日本首相高市早苗」成為當地首位女首相，分別在排行榜排第六位和第九位。

2025年Yahoo搜尋「國際十大熱搜新聞事件」排行榜

1. 日本地震預言

2. 特朗普（關稅）

3. 美國減息

4. 日本火山爆發

5. 台灣大罷免

6. 方濟各離世

7. 緬甸地震

8. 濟州航空空難

9. 日本首相高市早苗

10. 洛杉磯大火

《我所看見的未來》的傳言在港人圈子當中瘋傳。

特朗普再度入主白宮後，港人相當關注其政策走向，包括關稅措施等。 (Photo by Doug Mills - Pool/Getty Images)

