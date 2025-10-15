Yahoo娛樂圈｜專訪楊思琦 不想舊情再成話題 無奈常惹負評：我覺得自己真係唔係咁差

楊思琦，是史上奪得最多獎項的港姐冠軍，同時間都一直備受關注。由入行、工作，到拍拖、生小朋友，再去到近年轉攻內地直播界，對她的討論仍有增無減，楊思琦：「佢哋講到我好差啲負評 ，但我覺得我自己真係唔係咁差，同埋keep住努力去行，雖然行緊嘅時候好多指指點點。」最近她推出新歌，然而不少訪問的關注點仍在她的舊戀情上，說起來她也感無奈：「唔係我主動去提返A君B君某君，係啲傳媒好有興趣，其實兩難囉，好唔想講返以前啲嘢。」雖然輿論沒有厚待過楊思琦，但她仍樂得活出自己，熱愛母親一職的她，在新歌發布會上帶同兩個小朋友表演，不必理他人怎講，她已感到滿足。

楊思琦坦誠表達出感受。

新歌講三角戀，無奈舊情又被放大

楊思琦最近推出新歌〈三個人的愛情太擁擠〉，她都笑言：「我同我朋友講返，喂你係咪玩嘢呀？ 咁嘅歌名喎！ 〈三個人的愛情太擁擠〉？係咪分明整蠱我先？大家都好關心我嘅感情事。」結果一如她所料，受訪宣傳新歌，就變成舊日戀情「回顧展」：「記者又問：『係咪你嘅寫照呀？係咪寫你自己嘅故仔呀？』其實作歌或者唱歌，一定要寫自己嘅故仔咩？呢個真係朋友嘅故事。」

廣告 廣告

新歌講三角戀，她自己都笑言被填詞朋友「整蠱」。

網上不少留言都相當尖銳，指她為宣傳主動講舊愛，她無奈道：「唔係我主動去提返A君B君某君，只不過係啲傳媒好有興趣 ，好想交啲矚目嘅標題嚟寫楊思琦，其實兩難囉，好唔想講返以前啲嘢 。其實想畀大家了解，藝人唔係想主動提以前嘅事 ，只係傳媒會再問呢啲問題。」

多次因工嚴重受傷，楊思琦：同自己講撐住頂住！

當初從未想過去選港姐的她，因被媽媽熱烈推動而參加，結果成為了史上奪得最多獎項的港姐冠軍：「冇諗過自己同香港小姐會拉上關係，冇諗過當選咗之後，第一個標題畀我就係『楊思琦，屋邨港姐飛上枝頭變鳳凰』，其實都係正面嘅。」往後就開展了她的銀色旅途。

楊思琦是史上奪得最多獎項的港姐冠軍。

最近楊思琦上節目，講到自己因工作，多次嚴重受傷的經歷，想起來都驚心動魄：「我都幾捱得，跳舞嗰陣又有啲意外，唔知點解參選華姐嘅時候又整親，台慶表演嘅時候又整親，拍劇又整親。跳舞嘅時候突然全身敏感，唔知對邊種物料敏感，隻腳腫晒，周身好似火燒咁，㷫烚烚要睇醫生睇急症。」這裡講的跳舞，就是她代表TVB參加中國節目《舞動奇蹟》：「好似開荒牛咁樣，冇試過全職做一個舞蹈員 ，一起身擘大眼六、七點就跳，跳到夜晚十二點都排緊舞，日日學新舞。每個唔同嘅環節回合，就要學一啲新嘅舞種，好似讀緊啲雞精班咁。」

參加《舞動奇蹟》的過程非常艱苦，更經歷受傷。

跳舞之時除了曾嚴重敏感，也試過發生意外：「其中有啲動作將我舉到人咁高，隻手指到去天花板，指甲甩咗！成個指甲反咗出嚟，好恐怖！又要去醫院。」楊思琦溫文的外表下，其實藏著堅毅：「雖然係有整親痛楚，但唔知點解好似鐵人咁，同自己講撐住頂住，就可以克服到！」

「踩過咁多蕉皮」故選擇保護另一半身份由昔日戀情之事，到近年轉投內地直播界，楊思琦都一直被批評：「唔知點解一路走嚟好多人留意我，無論我做任何嘢，拍劇、做直播帶貨，都好多嘢講。其實我又冇理會咁多，佢哋講到我好差啲負評 ，但我覺得我自己真係唔係咁差，同埋keep住努力去行，雖然行緊嘅時候好多指指點點。」

直到近年轉投內地直播界，楊思琦都一直被批評。

正因為一直都引來太多注目，所以楊思琦即使已嫁人，另一半身份仍然刻意神秘：「好明顯係（故意）啦，踩過咁多蕉皮！成日都要捉住我另一半講。我而家要保留少少自我空間 ，雖然大家好心急、好好奇，覺得佢好神秘。到適當嘅時候，可以介紹畀大家聽，就介紹我另一半係邊個啦！」

因為之前受過教訓，如今她選擇保護另一半的身份。

她都承認，以往有過些不順利的戀情，但這些都令她更學懂珍惜：「你談戀愛對象未必會就係你結婚對象，正正就係應驗喺我身上面，所以唔係咁順利囉。但個天可能畀你學識一啲嘢，令你成長成熟啲，就算唔平坦都好，走過咗之後，慢慢反而會珍惜、會欣賞而家所擁有嘅嘢。」

一直渴望做媽媽，楊思琦：小朋友見證住我嘅成長

現時楊思琦有一子一女，她坦言做媽媽是人生最大改變的一刻：「做咗媽咪對我人生好大改變，因為我好鍾意小朋友，我由廿幾歲就諗，再諗到三十幾歲：『我幾時先有自己嘅小朋友呢？』成日好似自己催自己。」當年她於美國未婚誕女，成為娛樂界的頭條新聞，但她並沒有後悔：「我其實好開心㗎，知道自己做媽媽好開心，好期待，因為影藝事業唔會做到好長久。以前拍劇，日接夜夜接日，非人生活，辛苦過嚟冇乜時間陪屋企人。但係停落嚟有咗自己嘅小朋友，就知道人生嘅任務，唔係不停咁做重複嘅嘢。其實演藝都係我工作一部分，但我嘅人生，下一代先係我最重要嘅重點，自己分得好清楚。」

她一直渴望做媽媽，所以知道自己有喜時，其實十分開心。

早前她舉行新歌發布會，大女Krystal更在會上送上驚喜：「我冇諗過家姐知道我有新歌發布會 ，就主動提出一個環節：『媽咪不如我畀啲驚喜你 ，我啱啱學咗結他 ，我可唔可以喺記者會彈啲嘢？」就喺我新歌發佈會連生日會當中，畀咗個好好嘅禮物我，現場同佢jam咗啲歌，好開心。我啲小朋友，係見證住我嘅成長、我嘅追夢！」

楊思琦有幸福家庭，又擁有自己的事業，已感到滿足。

採訪：何德

場地：THE AIR@THE ONE