劉俊謙與蔡思韵晒婚照放閃
Yahoo娛樂圈｜專訪楊思琦 不想舊情再成話題 無奈常惹負評：我覺得自己真係唔係咁差
楊思琦，是史上奪得最多獎項的港姐冠軍，同時間都一直備受關注。由入行、工作，到拍拖、生小朋友，再去到近年轉攻內地直播界，對她的討論仍有增無減，楊思琦：「佢哋講到我好差啲負評 ，但我覺得我自己真係唔係咁差，同埋keep住努力去行，雖然行緊嘅時候好多指指點點。」最近她推出新歌，然而不少訪問的關注點仍在她的舊戀情上，說起來她也感無奈：「唔係我主動去提返A君B君某君，係啲傳媒好有興趣，其實兩難囉，好唔想講返以前啲嘢。」雖然輿論沒有厚待過楊思琦，但她仍樂得活出自己，熱愛母親一職的她，在新歌發布會上帶同兩個小朋友表演，不必理他人怎講，她已感到滿足。
新歌講三角戀，無奈舊情又被放大
楊思琦最近推出新歌〈三個人的愛情太擁擠〉，她都笑言：「我同我朋友講返，喂你係咪玩嘢呀？ 咁嘅歌名喎！ 〈三個人的愛情太擁擠〉？係咪分明整蠱我先？大家都好關心我嘅感情事。」結果一如她所料，受訪宣傳新歌，就變成舊日戀情「回顧展」：「記者又問：『係咪你嘅寫照呀？係咪寫你自己嘅故仔呀？』其實作歌或者唱歌，一定要寫自己嘅故仔咩？呢個真係朋友嘅故事。」
網上不少留言都相當尖銳，指她為宣傳主動講舊愛，她無奈道：「唔係我主動去提返A君B君某君，只不過係啲傳媒好有興趣 ，好想交啲矚目嘅標題嚟寫楊思琦，其實兩難囉，好唔想講返以前啲嘢 。其實想畀大家了解，藝人唔係想主動提以前嘅事 ，只係傳媒會再問呢啲問題。」
多次因工嚴重受傷，楊思琦：同自己講撐住頂住！
當初從未想過去選港姐的她，因被媽媽熱烈推動而參加，結果成為了史上奪得最多獎項的港姐冠軍：「冇諗過自己同香港小姐會拉上關係，冇諗過當選咗之後，第一個標題畀我就係『楊思琦，屋邨港姐飛上枝頭變鳳凰』，其實都係正面嘅。」往後就開展了她的銀色旅途。
最近楊思琦上節目，講到自己因工作，多次嚴重受傷的經歷，想起來都驚心動魄：「我都幾捱得，跳舞嗰陣又有啲意外，唔知點解參選華姐嘅時候又整親，台慶表演嘅時候又整親，拍劇又整親。跳舞嘅時候突然全身敏感，唔知對邊種物料敏感，隻腳腫晒，周身好似火燒咁，㷫烚烚要睇醫生睇急症。」這裡講的跳舞，就是她代表TVB參加中國節目《舞動奇蹟》：「好似開荒牛咁樣，冇試過全職做一個舞蹈員 ，一起身擘大眼六、七點就跳，跳到夜晚十二點都排緊舞，日日學新舞。每個唔同嘅環節回合，就要學一啲新嘅舞種，好似讀緊啲雞精班咁。」
跳舞之時除了曾嚴重敏感，也試過發生意外：「其中有啲動作將我舉到人咁高，隻手指到去天花板，指甲甩咗！成個指甲反咗出嚟，好恐怖！又要去醫院。」楊思琦溫文的外表下，其實藏著堅毅：「雖然係有整親痛楚，但唔知點解好似鐵人咁，同自己講撐住頂住，就可以克服到！」
「踩過咁多蕉皮」故選擇保護另一半身份由昔日戀情之事，到近年轉投內地直播界，楊思琦都一直被批評：「唔知點解一路走嚟好多人留意我，無論我做任何嘢，拍劇、做直播帶貨，都好多嘢講。其實我又冇理會咁多，佢哋講到我好差啲負評 ，但我覺得我自己真係唔係咁差，同埋keep住努力去行，雖然行緊嘅時候好多指指點點。」
正因為一直都引來太多注目，所以楊思琦即使已嫁人，另一半身份仍然刻意神秘：「好明顯係（故意）啦，踩過咁多蕉皮！成日都要捉住我另一半講。我而家要保留少少自我空間 ，雖然大家好心急、好好奇，覺得佢好神秘。到適當嘅時候，可以介紹畀大家聽，就介紹我另一半係邊個啦！」
她都承認，以往有過些不順利的戀情，但這些都令她更學懂珍惜：「你談戀愛對象未必會就係你結婚對象，正正就係應驗喺我身上面，所以唔係咁順利囉。但個天可能畀你學識一啲嘢，令你成長成熟啲，就算唔平坦都好，走過咗之後，慢慢反而會珍惜、會欣賞而家所擁有嘅嘢。」
一直渴望做媽媽，楊思琦：小朋友見證住我嘅成長
現時楊思琦有一子一女，她坦言做媽媽是人生最大改變的一刻：「做咗媽咪對我人生好大改變，因為我好鍾意小朋友，我由廿幾歲就諗，再諗到三十幾歲：『我幾時先有自己嘅小朋友呢？』成日好似自己催自己。」當年她於美國未婚誕女，成為娛樂界的頭條新聞，但她並沒有後悔：「我其實好開心㗎，知道自己做媽媽好開心，好期待，因為影藝事業唔會做到好長久。以前拍劇，日接夜夜接日，非人生活，辛苦過嚟冇乜時間陪屋企人。但係停落嚟有咗自己嘅小朋友，就知道人生嘅任務，唔係不停咁做重複嘅嘢。其實演藝都係我工作一部分，但我嘅人生，下一代先係我最重要嘅重點，自己分得好清楚。」
早前她舉行新歌發布會，大女Krystal更在會上送上驚喜：「我冇諗過家姐知道我有新歌發布會 ，就主動提出一個環節：『媽咪不如我畀啲驚喜你 ，我啱啱學咗結他 ，我可唔可以喺記者會彈啲嘢？」就喺我新歌發佈會連生日會當中，畀咗個好好嘅禮物我，現場同佢jam咗啲歌，好開心。我啲小朋友，係見證住我嘅成長、我嘅追夢！」
採訪：何德
場地：THE AIR@THE ONE
其他人也在看
「成家班」前成員71歲武師「火星」怒轟成龍壓榨薪酬兼苛刻 受重傷後被嘲：似隻龜冇反應
71歲的成龍近期因電影《捕風追影》票房勁收逾12億人民幣而再受注目，但近年不時有昔日跟隨他工作的龍虎武師，公開力數其種種不是，當中入行逾60年，曾效力「成家班」16年的71歲龍虎武師「火星」蔣榮法，接受傳媒專訪時直言：「我有好多，你啲舊兄弟呢，出面好紅嗰啲呢，喺你後面都講你（成龍）閒話嘅。」而火星更指成龍並非是外界所傳的「好老闆」，而他為對方賣命上陣，卻受到不公平對待，從薪酬壓榨到受傷後被冷待，例如受重傷後被嘲「似隻龜冇反應」，甚至被追討因傷無法工作期間的工資，變成倒欠公司9萬元，令他委屈又心寒。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
金智媛「貓式」低物慾生活！拍完機場穿搭就換上防塵袋作背包，私下穿搭態度：我只有個開始變髒的環保袋
金智媛作為目前當紅演員，無疑是品牌的寵兒，但個性其實低調的她，偏好低物慾的生活，不時被發現在拍完機場照後，就會換上防塵袋作背包，像是過著貓一般的生活。Yahoo Style HK ・ 19 小時前
何依婷為愛女舉行180日宴 人緣極佳多位圈中好友到賀
何依婷（Regina）與圈外男友Cedric於2023年結婚，去年12月宣布懷孕5個月喜訊後專心養胎，今年4月誕下B女Rosella，升呢做靚媽。近日佢同老公為囡囡舉行180日宴，除咗精心設計場地佈置，仲有唔少圈中好友到賀。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
45歲歐倩怡與郭晉安離婚後疑覓得新歡 與成熟男甜蜜蹺手 保持低調但未否認戀情
45歲的歐倩怡（Cindy）與61歲的郭晉安曾是娛樂圈的「模範夫妻」，惟原來背後早有暗湧，去年5月宣布離婚，更承認當時已分居2年，18年婚姻告終Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
劉俊謙與蔡思韵突發宣布於日本結婚 晒婚照放閃
男神劉俊謙，女神蔡思韵正式封盤！劉俊謙與蔡思韵拍拖6年，一直被視為圈中金童玉女，今日（14日）二人正式宣布已婚，並大晒婚照放閃！Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
50歲碧咸進駐小紅書打入內地市場！「萬人迷」不到1日已有16.9萬粉絲追蹤，網民高呼「你來晚了，我已經結婚了」
碧咸 David Beckham 近日積極開托內地市場，更正式開通「小紅書」的官方帳號，只需一天已吸納 16.9 萬粉絲追蹤，「萬人迷」魅力沒法擋！Yahoo Style HK ・ 1 天前
51歲鄧健泓自爆心臟刺痛 身形明顯消瘦面色憔悴？
鄧健泓情史相當豐富，不過2017年選擇修心養性，與女友石詠莉步入婚姻殿堂並移居加拿大，開展新生活。鄧健泓與石詠莉共同經營YouTube頻道，分享夫妻生活點滴及海外見聞。然而，近日鄧健泓上傳一條影片，公開其健康狀況，引起關注。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
離婚歐倩怡冧翹新歡禿頭男 本尊唔否應7字回應...
【on.cc東網專訊】視帝郭晉安和歐倩怡去年宣布離婚，18年婚姻玩完。然而，安仔已重新投入演對事業，主演的《金式森林》亦已正式首播；至於歐倩怡亦已展開新生活，早前更傳出與中學師弟、旅遊達人袁學謙秘戀，但她已極力否認。不過，今日卻傳出歐倩怡已靜靜為愛起革命，被指禿東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
徐濠縈素顏運動look行街被野生捕獲 網民激讚靚女又親民
51歲徐濠縈2006年與陳奕迅結婚，育有女兒陳康堤（Constance），為照顧家庭逐漸淡出演藝圈，但多年來依然保持良好狀態，擁有敏銳時尚觸覺，被封Fashion Icon。日前，有內地網民於社交平店分享於服裝店偶遇徐濠縈嘅合照。從照片中看到，徐濠縈素顏示人，並穿上一身運動打扮及頭戴頭巾，該網民大讚素顏嘅徐濠縈靚女以及極親民。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
陳奕迅同媽咪哥哥睇林子祥葉蒨文演唱會 獲邀上台合唱《數字人生》佩服前輩「你地係點做到」｜有片
一連五場的林子祥x 葉蒨文《白頭到老WE ARE ONE世界巡迴演唱會– 香港站》今晚舉行尾場，而喺尋晚嘅一場，陳奕迅帶同媽咪以及哥哥陳澤迅一齊捧場。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
王菲前夫李亞鵬宣布2度離婚 與細19歲嫩妻結束3年婚姻
天后王菲前夫李亞鵬於2022年跟比他年輕19歲的海哈金喜結婚，但近期鮮有同框的2人傳出婚變，今日李亞鵬在社交網證實二度離婚消息，正式宣布與現任妻子海哈金喜結束婚姻關係，他表示雙方已於近期完成離婚手續，女兒將由海哈金喜擔任主要扶養人，跟隨媽媽生活，雙方會共同承擔撫養責任。東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
Katy Perry英國開騷暗示與加拿大前總理杜魯多拍拖
【on.cc東網專訊】美國天后Katy Perry與緋聞男友加拿大前總理杜魯多（Justin Trudeau）日前被拍到出海時在船頂擁吻證實戀情。而昨晚Katy就在英國倫敦展開當地的巡唱，在演唱會期間Katy暗示與杜魯多正蜜運中。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
「上流千金」Juiles Lee令人羨慕的人生：美貌智慧並重的白富美！從小認識G-Dragon，與張員瑛、Annie是好友
大林集團千金Jules Lee，集財閥家世、學霸才華與星級人脈於一身！從小與G-Dragon相識，與張員瑛、Annie都是好友。除此之外，更是攻讀法律的「學霸」，她的IG日常宛如韓劇，堪稱現代版「It Girl」！Yahoo Style HK ・ 18 小時前
愛．回家之開心速遞︳每周劇情簡介
愛．回家之開心速遞 每周劇情簡介Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
【Yahoo請你睇優先場】《愛．憾事》當生活陷入一片漆黑，只有愛可令人重新出發！
《愛．憾事》故事講述自小過著幸福生活的卡娜，在迎來17歲生日之前，開始與暗戀已久的對象米拿約會，而與她關係親密的阿姨亦將與高中時代的男友成婚；好事成雙，令她心花怒放。可惜世事無常，父親基斯與阿姨珍妮突然雙雙死於一宗車禍，令卡娜與母親莫瑾大受打擊。本應互相扶持的兩人，因莫瑾刻意隱藏慘劇背後的秘密，以及極力反對米拿接近卡娜，導致本已疏離的母女關係更趨惡劣。在喪親的傷痛與重重的矛盾下，她們如何走出陰暗、重啟人生？Yahoo Movies HK ・ 1 天前
美英打擊柬埔寨詐騙集團 充公1166億比特幣 主腦陳志在港持兩間上市公司
美英聯手起訴柬埔寨太子集團主席陳志，指其為全球最大加密貨幣詐騙案主腦，涉資150億美元，並揭發他在香港控制兩家上市公司，或牽動跨境金融審查。Yahoo財經 ・ 53 分鐘前
黃仁勳親自「快遞」全球最小AI電腦給馬斯克
英偉達 (NVDA) 13 日宣布，旗下全球最小的人工智慧超級電腦 DGX Spark 正式出貨，執行長黃仁勳更化身「快遞員」，親自將首批 DGX Spark 交付給特斯拉 (TSLA) 執行長馬斯克，也呼應 2016 年他親送第一台 DGX-1 給 OpenAI 團隊的歷史時刻。鉅亨網 ・ 19 小時前
新地掃管笏住宅項目停擺 「星堤2期」未見施工 再惹爛尾質疑
由新鴻基地產（0016.HK）與興勝創建（0896.HK）共同發展、位於屯門掃管笏的大型住宅項目，去年中曾傳出工程「爛尾」停擺，新地澄清因應市場變化作出設計改動。惟一年過去，項目仍未有推售跡象，僅項目外牆圍網拆卸，露出石屎結構。龍頭發展商過去少見「地盤停擺」，令外界對停工的質疑再起。記者早前到現場視察，未見有工人出入，而新地的「拍檔」興勝在最新年報指出，對相關項目預計完工日期無具體計劃。信報財經新聞 ・ 1 天前
加密貨幣遭遇創紀錄拋售 「誰爆倉了」是業內人士都想知道的問題
在加密貨幣遭遇紀錄最大單日拋售的第二天，業內每個人都試圖弄清楚誰栽了跟頭。Bloomberg ・ 2 天前
消委會咖啡機｜實測12款咖啡機 $4,988飛利浦贏萬元咖啡機 膠囊咖啡機最高分是「這款」！
現代人早上總會以一杯咖啡來提神！最方便之選除了出街買咖啡，還可以在家中擺上一部咖啡機，方便省事沖泡一杯暖意融融的風味咖啡。但市面上咖啡機林林總總，如何選擇才好？消委會568期公布了一份12款咖啡機的測試，分別有9款全自動咖啡機和3款膠囊（coffee capsule）咖啡機，測試結果表示一款價值$4,988的飛利浦全自動咖啡機與萬元的De’Longhi咖啡機同為總評4星評分，飛利浦在價錢上勝出！還有一款Nespresso的膠囊咖啡機也獲得了4星評分，想知道是哪個品牌就繼續看下去。Yahoo Food ・ 1 天前