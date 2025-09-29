Yahoo娛樂圈｜專訪 衛詩雅恨睇終極版本 劉青雲爆Juno片場少講嘢 望觀眾喜歡《風林火山》不擔心結果

千呼萬喚，《風林火山》終於面世。這部一直備受期待、充滿神秘感的大作，在麥浚龍（Juno）執導之下，用上金城武、劉青雲、古天樂與梁家輝等超強卡士，不單是觀眾，其實演員都充滿期待，包括有份參演的本屆影后衛詩雅，與本屆影帝兼主演劉青雲，他表示：「佢（導演）係花咗好多成本、好多心機、好努力，而係有創意嘅電影，導演都好有風格。你話出嚟個結果係點呢？我就從來都唔去計，因為作為演員，我哋做晒要做嘅嘢喇，當然希望佢好啦，大家會鍾意，最後尾個結果我唔係太擔心。」在大作正式上映前，不妨先看兩位以第一身角度出發，談《風林火山》。

劉青雲、衛詩雅第一身角度出發，談《風林火山》。

衛詩雅終於等到，劉青雲開玩笑：等你做咗影后先上呀

《風林火山》被視為「都市傳說」級別，全因電影醞釀8年、耗資數億港元製作，加上演員星光熠熠，但一直只聞樓梯響。事到如今終於上映，劉青雲卻輕鬆道：「我諗電影係有佢自己嘅命運，佢係喺今個月上就今個月上，又冇乜衝擊波。嗰時嚟講呢部戲都係少有咁大規模，成個商業效益都要計算得好好，衫都要拍多套。嚟緊趨勢咁大型係少。」至於衛詩雅則坦言：「我都好想睇，我哋拍攝時間都算耐，有啲我已經唔係好記得，哈哈，我拍咗咩場口呢？」身旁的劉青雲忍不住開玩笑：「等你做咗影后先上呀。」衛詩雅：「唔會啦！講笑咩？一定唔關事！」

劉青雲笑指，導演要等衛詩雅奪影后才將電影上畫。

雖然有評論說劇情不易理解，但劉青雲卻認為這個故事非常詳盡、角色完整：「我睇劇本覺得係少有地每個角色都幾完整，個劇本可以拍三部戲，好多角色都可以獨立發展，但就將佢歸納埋一齊。」最終成果如何，導演的處理就更為關鍵：「到頭來好影響嘅係嗰導演點處理個劇本，同最後尾佢點剪呢套戲，係可以令原本嘅事改變晒。好似《神探大戰》咁，原本同後尾出街嗰個都好大分別，經過修剪可以影響好大，現時（風林火山）呢個版本我都未睇。」

龐大製作雪景、爆炸場面，連攝影師都嚇窒

《風林火山》描繪的是一個富詩意、有雪景的香港，同時間亦投下不少製作費，去處理爆破、槍戰、動作場面，身處其中，劉青雲都感到當中震撼力：「拍到成條街都係雪、要雪機，個production遇上好多要解決嘅事。咁大規模嘅製作，佢好多動作都係用好完整嘅方式去處理，意思係唔土炮。好似翻車，佢將一架車燒咗喺個架上面，令佢可以roll，都可以喺車廂入面拍佢轉，要好齊架撐、諗法，唔係部部戲會咁做。」

電影投下不少製作費去處理雪景及動作場面。

戲中有一幕，是劉青雲緩緩步出後，身後突然一個大爆炸，讓他印象深刻：「連爆炸同火嘅嘢都係實牙實齒去做，唔係用CG整個火球喺後面，係真係個火球嚟，個爆炸係真，真係攞個石油氣罐喺後面爆，返去（舊式）港產片嗰種。因為有段時間爆炸唔係真爆，係用CG做，連攝影師都：『哇！』佢都冇拍過呢類型嘅戲。」

劉青雲已很久未參與過「實牙實齒」的爆破場面。

拍攝經驗豐富的他，笑指自己多年來經歷過不少「土炮式」爆破：「形成你死都死埋佢，發生咩事都拍埋佢，唔會因為少少棘而嗌NG嗌停，除非好大件事，唔係嘅點都做埋佢，個訓練係咁。而家新嘅好啲嘅，用石油氣谷啲火噴出嚟，噴完就冇，就唔會搶火，嗰時拍《十萬火急》都係咁。」在旁的衛詩雅聽得入神，猶如上了一課。

劉青雲自行豐富角色：見導演唔出聲，咪詐詐諦諦

劉青雲在戲中飾演一名警察，角色卻游走於黑白之間，他表示自己有細心思考過如何處理演出：「我覺得我個角色一定係個好出色嘅警察，之後行咗另一條路，咁先好睇。佢一定唔會卑躬屈膝，亦都知道自己個結果係點。」那導演Juno有給過意見嗎？「拍嗰時見導演唔出聲，咪詐詐諦諦行咗過去，做自己本份，佢出聲先算啦。」結果他就按自己的設計去演：「佢（Juno）有講過，而家出嚟同佢原先諗有出入，但我同佢講我一句對白都冇改。有時演員就係咁，接到個角色盡量豐富佢咋嘛，有啲導演就好希望你同原裝一樣，有啲就希望你自己再有嘢做。」他更道出看似很玄，實際上卻很有道理的演出心得：「有時成日都係你，咁你嘅你會太你，咁你加咗『佢』（的意見），咁你嘅你就唔會太自己，所有嘢都rich啲。」

導演若沒有特別開聲，劉青雲就會繼續演出自己的設計。

至於衛詩雅的角色「細佬」戲份雖然不多，但她卻為角色保留了一個秘密，連導演都不知道！「我會捉住一個點，『細佬』係一個好衝嘅人，咁究竟點解呢？ 我就會後面加一啲嘢，我甚至畀個好大嘅創傷佢，令到佢變到咁冷血，對任何人都充滿住報復同仇恨，你叫佢殺人佢都敢。但我未必會同導演講，做出嚟似你諗嘅嘢就ok，反而我自己嘅創作，係我同呢個角色嘅一個秘密。」

衛詩雅為角色保留了一個秘密。

《風林火山》畫面震撼，劉青雲笑談對電影之「信心」

問起兩位會怎樣形容《風林火山》？劉青雲表示：「我覺得《風林火山》係導演將呢幾十年嘅港產片，動作片、警匪片作一個綜合。佢將好多元素、人物綜合咗喺度，用佢自己嘅語言、佢自己嘅方式，重新包裝、編排一次。我唔覺得佢exactly係警匪片，係佢自己一個認為嘅電影世界，我覺得佢唔係講真實世界。」至於衛詩雅就更期待畫面的呈現，更大爆：「我形容呢套電影你睇佢畫面會好震撼！每一個鏡頭都執到好仔細，可能拍咗一日係拍一個鏡頭！因為有啲佢覺得唔夠靚。我諗係畫面令到我好期待。」

劉青雲認為《風林火山》建構出新的電影世界

最後問到兩位，對《風林火山》有信心嗎？劉青雲笑言：「咩信心先？哈哈！佢係花咗好多成本、好多心機、好努力而係有創意嘅電影，導演都好有風格。你話出嚟個結果係點呢？我就從來都唔去計，因為作為演員，我哋做晒要做嘅嘢喇，當然希望佢好啦，大家會鍾意，最後尾個結果我唔係太擔心。無論你鍾意定唔鍾意都好，佢唔係一嚿隨隨便便做咗就算嘅嘢，佢絕對唔係，咁已經足夠。」衛詩雅：「我諗大家都會想睇，我出嚟之前化妝師、髮型師都講：『《風林火山》？終於上！』我問佢哋想唔想睇，佢哋話：『梗係想睇啦！咁耐究竟係雕琢緊啲乜嘢呢？』我都有呢個感覺！」相信觀眾早已跟衛詩雅一樣，充滿期待！

《風林火山》畫面震撼，相信觀眾都跟衛詩雅一樣充滿期待。

