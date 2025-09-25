樺加沙打風｜Yahoo 新聞報道清單一次睇
Yahoo娛樂圈｜專訪Jer柳應廷 識過濾惡意批評 罕談初戀會放伴侶做首位：我都幾戀愛腦！
柳應廷（Jer）一向是MIRROR中的唱將，即將舉行個唱《The Shape of Breathing》的他，早前卻因海報設計風波而成為網絡熱話。不過阿Jer心情並未受影響，仍然落力為個唱作準備。訪問中他就表示，自己過了30歲思想有所轉變，也大方分享自己的對戀愛想法，更主動談及初戀往事！
現時「暢快呼吸」無憂慮，想與觀眾修補破碎
Jer對個人作品一向有想法，今次個唱以《The Shape of Breathing》為題，是想提醒大家「記得呼吸」：「人生面對唔同階段可能有唔同嘅情緒，個情緒都有佢嘅形狀，想提大家面對傷痛嘅時候都要記得呼吸，希望呢個show提醒大家，將唔開心或者負面嘅嘢帶走。」Jer坦言現時的他處於暢快時刻：「我而家係個暢快呼吸嘅人，我比較快唔記得唔開心嘅嘢，我比較樂天，好簡單嘅嘢就放鬆到。」
關於演唱會，早於上年他已經有全盤想法：「上年覺得自己唔係好多好『地』、好共鳴感嘅歌，所以就做多啲『地』嘅歌。開演唱會點樣個rundown好睇啲，就做乜嘢歌。Rundown上年年底已經諗好晒！就搵團隊點樣實現我嘅諗法。今次參與嘅部份比較多，video wall、燈光、擺位、想畀到觀眾咩感受，我都參與好多，今年嘅任務多咗好多。」他更希望與觀眾經歷破碎後再修補的過程：「想大家感受，無論我個心打得幾碎都好，我會努力修補佢，過完呢個演唱會，我會努力去生活，有呢個訊息，入到場你就會feel到呢個氣氛。」
自認初戀過份投入有戀愛腦
談到最近令他有所啟發的經歷，原來與「30大關」有關：「我近排經歷咗啲咩呀……過咗30歲囉！人越大諗以前嘅嘢越多，身邊嘅家庭、朋友、愛情，想諗返起以前階段嘅自己會點，去到而家自己會點，嚟緊想成為點樣嘅人。我以前會好怕攞啲痛出嚟講，而家大個咗，點樣代表釋懷？就係會攞啲痛話畀人聽，透過分享就會釋懷好多。 」
更樂於分享的他，不怕在大家面前提及感情事：「以前感情嘅嘢我唔係好鍾意講，無論好熟嘅朋友我都未必會講，但而家冇咁收埋自己一個，例如大家分享會講初戀，我都講吓囉！我嘅初戀都好深刻㗎，我記得係非常之唔開心㗎！」那他的初戀又是怎樣的？他笑咪咪地道：「初戀呀？嘻嘻！初戀就好投入囉，過於投入！哈哈！我都幾戀愛腦嘅。如果你要我排位，我會將伴侶擺第一位。（記者：AK會將兄弟放第一位）咦？咁其實都好重要嘅，並排啦！」
學會過濾批評，思考如何拓展觀眾群
阿Jer最近成為網民的討論話題，但訪問當日心情依然大靚。他坦言是一個會自我檢視的人，無論是表演上或是看待評論上：「會㗎，但要消化同過濾囉，出咗道七年，都知咩係惡意，咩係善意嘅comment，惡意嘅我已經唔吸收、唔理。」
MIRROR的觀眾群近年比較內聚，對於「如何吸街客」課題，阿Jer都有認真思考過：「我人生嘅夢想，係喺類似啟德開一個五萬人嘅show，但要去到五萬人咁多，要諗返自己夠唔夠聽眾support呢件事，如果唔夠，又點去擴展自己嘅聽眾呢？係我諗嘅問題。」而他的其中一個方案是向海外拓展：「有諗過玩海外嘅音樂節，就最直接吸到新嘅朋友，去派吓卡片！」
近來努力操肌，到有性感歌出街就會展露
雖然阿Jer一向是唱將，但他笑言自己已進化到跳舞都能獨當一面：「入場嘅觀眾會有surprise囉！跳唔跳舞就唔透露住喇，我喜歡跳舞㗎！而家技癢呀，睇完COLLAR個show之後好想跳舞。帶住一個期待嘅心，就會得到意想不到嘅效果！」至於近來努力操肌的他，身型明顯更大隻，至於何時才會展示成果？「當有首性感嘅歌，就係適當嘅時候，整個韓式呼吸試吓先！（他隨即示範韓式呼吸）今年嘅歌都未出晒，嚟緊仲有兩至三首新歌，而家籌備緊。」非常玩得。
採訪：何德
Wardrobe: I.T
Stylist: PIPA Creative
Hair: Man Chan @ CHIC Private i Salon
Makeup: Rainbow Chung @ Annie G. Chan Makeup Centre
Venue: Lubuds Group, FWD House 1881
