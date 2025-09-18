Yahoo娛樂圈 ｜《他年她日》專訪 袁澧林特別髮型致敬監製張艾嘉 許光漢信一見鍾情願為愛人買機票即走

由許光漢、袁澧林（Angela）主演的港產愛情片《他年她日》即將浪漫上映，電影是許光漢退伍後第一部公映作品，意義非凡，他更專程來港宣傳，分享拍港片的感覺。兩位在戲中一見鍾情，他們都表示深信不疑，許光漢：「一見鍾情我一定相信，是很本能的東西，身體抵不了。我當然有試過，就談戀愛了。」至於愛玩的袁澧林，更表示特意弄了個髮型致敬監製張艾嘉，大家又覺得相似嗎？

許光漢、袁澧林主演的港產愛情片《他年她日》即將上映。

許光漢談拍港片感受：有點小小的革命情感，也有點小小的壓力

今次是許光漢首度主演港產片，更是退伍後第一部公演作品，對他而言別具意義：「這是入伍前拍的電影，然後退伍後來宣傳，剛好休息的這一年最多是時間，享受獨處的時間。這部電影最重要的是時間，自己認為冥冥之中可能有些關連。以前跟人的相處可能過了就過了，現在就每次當成跟這個人最後一次相處，看看會有甚麼不一樣的地方？」現在他就像《他年她日》中，有點科幻迷幻：「會有些不真實感，出來工作還需要適應一下。」

廣告 廣告

回歸工作的許光漢還要點時間適應。

《他年她日》講述大地震將世界一分為二，袁澧林與許光漢飾活於不同時區，你的日一日是我的一年，二人希望以愛勝過時間差宿命。講到時間，港產片的拍攝出名時間短效率高，絕對是個大挑戰，Angela：「呢套電影都拍得幾辛苦，因為香港製作就係好快好有效率咁完成，而呢套電影講嘅係好浪漫嘅主題，係好感受嘅嘢，但我哋又要用好理性嘅時間，將感性嘅感覺表達出嚟，係左右腦好打架嘅電影。」

戲中兩人活於不同的時區，卻要以愛勝過時間差宿命。

至於拍慣台灣片的許光漢感受更深：「是第一次長時間待在香港拍，感受到香港拍攝rush的感覺，但rush的同時大家像個小家庭在運作，大家都很團結，有點小小的革命情感。每一天拍攝都蠻趕，如果未來有機會，時間拉長一點，體感會更讚！」作為演員，他更希望有更多時間去玩一些變化：「困難是有些場次你一定要在那個時間拍完，因為時間的關係，有時候我自己只能做最保守的選擇。這個故事的結構跟世界觀有很多東西可以去發掘，可以在現場玩，但我必須把這部戲拍完。但有時候覺得有點可惜，玩的東西沒有玩到，也有點小小的壓力。」

Angela拍接吻戲不怕「許太」呷醋

戲中最浪漫一幕，就是Angela因重力太低而飛上天，結果被許光漢捉住，最後二人情深一吻。但許光漢卻笑說浪漫背後，汗水更加難忘：「飛天吧，因為我跑了三天！她就被吊了三天。她被吊得很狼狽，我也跑得很狼狽，那一場我不覺得浪漫，是用生命在拍攝。」Angela：「是我的汗水換回來的。」

浪漫背後，其實有更多汗水辛勞。

但談到這場動作戲，好動的Angela卻十分享受：「吊威也唔辛苦，我係好鍾意吊威也！有一個我冇以前見過嘅威也，上威也都要用半個鐘！可以自轉加公轉，我就好鍾意玩。我好鍾意做動作戲，希望有人搵我拍打戲，所以每次飛都好開心！」只有喪跑戲份的許光漢妒忌道：「是蠻好玩，我也很想去一起飛喇！」

講到接吻一幕，Angela又怕許太（許光漢粉絲）呷醋嗎？Angela：「許太好好㗎！」許光漢先是一臉疑惑：「（廣東話）『許太』？甚麼是『許太』？」接著Angela用國語解釋是「許太太」，許光漢即帶點尷尬：「哦，不要把這事情……跟我們沒關係。」Angela：「我們專業的嘛！」

Angela不怕「許太」呷醋。

Angela特別髮型致敬張艾嘉，許光漢感對方像媽媽

張艾嘉是這部戲的監製，現場上也親力親為，令兩位演員十分敬佩，Angela：「我其實同張姐合作過，兩年前佢飾演我嘅媽媽。後尾聽返導演講，原來張姐（今次）都好大力推薦我，真係好感動！當時接嗰套戲都係衝住張姐，好想同佢合作而接咗。今次就見到張姐監製嘅一面，好感恩可以再同佢合作。所以今日都梳咗一個同張姐有啲似嘅頭嚟做訪問！哈哈！似唔似呀？」她轉向許光漢，此時男方才恍然大悟：「髮型我不懂……給我看一下……（認真看）其實有啊！這邊這邊！」Angela即笑道：「你人很好！感謝！」

Angela以特別髮型致敬張艾嘉。

至於許光漢，則認為張艾嘉有「媽媽感」，更常得到她的照顧：「跟她合作應該是每個演員都希望的事情吧！畢竟她的成就，她是個傳奇。覺得她像媽媽，是這圈子裡的媽媽。她常照顧我們，半夜會帶東西給我們吃，常常跟我們聊天，沒有架子。哇！她是張艾嘉，她可以做到這樣子，非常開心她為我們放下身段，常跟我們開玩笑。不是亂嗆那種！所以她在我心目中的地位又更升高。」

張姐親力親為，十分有「媽媽感」。

深信一見鍾情，許光漢：身體抵不了

戲中Angela與許光漢的角色一見鍾情，非常浪漫，而現實中兩位都一樣深信不疑，Angela：「我相信一見鍾情，但呢個人物設計勁嘅位係佢又一見鍾情，又長情！好浪漫！係雙重浪漫！」許光漢：「一見鍾情我一定相信，是很本能的東西，身體抵不了。我當然有試過，就談戀愛了。」

許光漢深信一見鍾情。

許光漢更打趣以「一見鍾情」比喻看到心儀劇本的反應：「會先看劇本有沒有感覺，就像一見鍾情一樣，都騙不了人。對劇本有感覺，你身體就有反應，有反應就對你所做的事情有鍾情的表現。」Angela：「上一年我看過個劇本，真的心跳加速，很感動掉眼淚，啊！真想大叫一下！好喜歡這個劇本！」真的有大叫出來的她，立即有點害羞：「OK sorry。」

戲中男女主角為愛做盡離譜的事，原來這些事都曾在許光漢身邊發生：「（朋友）他想追他女朋友，他女朋友在外國，就馬上買機票就走……最後他就被辭職了！哈哈！因為沒去上班。（你會這樣做嗎？）會啊！如果明天沒有工作的話，可能會吧！」但Angela則不太希望對方太「離譜」：「我唔需要對方為我做好離譜嘅事，因為做得太多，對方都會承受返。犧牲得太多都有個負擔，舒服就好。」

許光漢笑指自己都願為愛人買機票即走。

最後問到如果再合作，下一部想拍甚麼戲？想不到二人都非常有創意，許光漢：「我是病人，她是女醫師，為我進行手術！都蠻有趣。」Angela：「我想演《汪汪夢裡人》 (Robot Dreams)，想演機械人。」許光漢即大笑道：「你想我當狗？是不是？」（《汪汪夢裡人》的主角是一隻狗跟一個機械人。）

大家又希望見到「光林CP」再度共演嗎？

採訪：何德

袁澧林

化妝：Jenny Shih

髮型：Lupus_chui@ HUE hair salon

服裝：Chanel official

場地

香港美利酒店