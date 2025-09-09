Yahoo娛樂圈 ｜《偷偷記得》專訪 岑寧兒首挑戰舞台劇嚇窒家人 梁祖堯靠聽李美鳳勾起深處回憶

風車草劇團經常帶來不同類型的創作，繼黑心喜劇《Di-Dar》後，筆峰一轉帶來絮語音樂劇場《偷偷記得》，奇幻而浪漫。新劇不單有劇團三大台柱梁祖堯、湯駿業及邵美君，還有首度參演舞台劇的岑寧兒（Yoyo），以獨特的聲音帶來安撫。不過講到參演舞台劇，最感驚訝的並非岑寧兒，而是她的家人：「我妹話：『你做舞台劇？真㗎？你喎！舞台劇喎！』我話：『係囉可？』」而講到「偷偷記得」這話題，梁祖堯更自爆因聽李美鳳的金曲〈熱愛〉（Can't Let You Go），而憶起難以置信的一段回憶……

梁祖堯、湯駿業、邵美君與岑寧兒攜手帶來舞台劇《偷偷記得》。

以音樂勾起回憶，齊講李美鳳、Air Supply暴露年齡

風車草劇團今次帶來絮語音樂劇場《偷偷記得》，首輪反應已十分熱烈，導演、編劇兼主演梁祖堯就簡介道：「音樂劇同音樂劇場有啲分別，音樂劇入面所有台詞都係歌詞，但音樂劇場意境啲，對香港人聽開流行曲嚟講容易接受啲，搵到啱嘅就可以喺入面唱。」而身兼導演及主演的湯駿業則以名字引入：「今次個劇名叫《偷偷記得》，係好私人嘅時間諗起嘅moment，有種無名意狀形容唔到，但用音樂可以將情感發放出嚟。有時搭的士聽到一首歌，呢首歌就會救咗你，返去重訪某個年代嘅自己。」

今次的絮語音樂劇場，以音樂勾起大家回憶。

看劇前最忌劇透，偏偏零認知又難讓觀眾理解，阿祖都沉思了一陣：「點樣講先可以唔劇透呢？嗯……呢個係奇幻嘅浪漫戲。」湯駿業：「故事係醫院裏面Yoyo飾演嘅護士，同阿君嘅護士長，仲有阿祖嘅角色，遇上後有唔同嘅交集，從中解開咗啲結，今次我係做天使。」梁祖堯：「又有農夫出現，好似好多唔關事嘅人，後尾你就知道點解。嗯，我決定喺每個訪問都講唔同嘅版本，大家睇曬啲訪問，就可以拼湊到個故事！」為各位熱心觀眾留下貼士。

講起「偷偷記得」的一首歌，梁祖堯竟爆出一首連自己都不敢想信的作品：「有件事大癲，我聽聽吓歌撞出咗一隻李美鳳嘅〈熱愛〉（Can't Let You Go）！正常你點會撳李美鳳出嚟聽？呢首係咪好聽嘅歌？唔係。但你會記得你成長嘅時候，李美鳳係個尤物，而當年娛樂圈盛世嘅年代，家人圍喺電視睇，啲回憶就係咁撞返嚟，故仔就係咁撞返嚟。」有阿祖先開頭，邵美君都不介意「暴露年齡」笑說：「中學時期英文唔夠好，老師就叫聽多啲英文歌，聽Air Supply，一路背曬，係學到啲英文嘅，只係記到首歌，作文淨係寫到啲詞，好多畫面！」

梁祖堯竟爆出一首連自己都不敢想信的李美鳳作品。

家人難相信Yoyo演舞台劇，決心邊做邊學演戲

至於為何今次邀請Yoyo，梁祖堯指是以直覺出發：「靠直覺㗎咋，冇一個好理性嘅原因，覺得呢個project啱Yoyo做，就問佢做唔做。」而湯駿業卻好奇反問Yoyo：「我哋嘗試約佢出嚟，點知佢又有興趣喎，其實佢未做過舞台劇，又似淨係做音樂嘅嘢，其實我都好想知（你參與原因）。」

Yoyo首度參與舞台劇演出。

Yoyo笑說：「呢件事宣布之後，最surprise係我屋企人！我妹話：『你做舞台劇？真㗎？你喎！舞台劇喎！』我話：『係囉可？』哈哈！ 其實我第一份工係舞台劇做助理。我都想學，上吓表演堂，咁不如直接工作嘅時候學啦！擴闊吓表演經驗。」梁祖堯：「如果佢唔做就唔係咁行，會諗第二條橋，所以都好開心。」而Yoyo都直言，這個團隊給予的安心感讓她有更大勇氣：「因為佢（梁祖堯）係編劇，所以一路可以睇我comfortable做到點樣、嘗試到咩程度，一路可以參與（創作）。」湯駿業：「我哋覺得香港需要一個感動到人嘅劇、安撫嘅聲音。面對低氣壓或者唔容易走出嘅氛圍，有種有想像力嘅聲音，可以啟發你、畀到你動力係重要。呢個劇好似係創作嘅人諗，但聽嘅人又擺出嚟，我哋都有呢啲情感、呢啲傷口、對未來嘅展望，拎出嚟大家搓吓。」

梁祖堯是編劇，在過程中讓Yoyo更安心參與、創作。

Yoyo曾情緒不穩狂鬧人，湯駿業被梁祖堯一碟肉醬意粉安撫

既然《偷偷記得》是創作者、觀眾互相安撫心靈的過程，那幾位演員又有關於「安撫」的深刻經歷嗎？Yoyo：「我覺得有時太努力安撫一個人會撞板，可能好刻意想你feel better，我嘅方式係陪伴，只係需要被了解同有共鳴，就會冇咁孤獨。」她並舉了一個自己都很深刻的例子：「我都係經歷好shoking、不可遇料嘅事，先感受到陪伴嘅力量。嗰排我都同一班人一齊，一齊瞓覺、一齊起身咁黐住，原來呢個水泡係一個浮台，到我離開咗我就亂嚟，任何人喺我側邊都踩到我，打嚟續約個人都被我鬧咗好耐！我好嬲！後來我先知原來我咁唔穩定。我以為自己穩定原來係有陪伴，嗰個同上同落嘅能力影響到我。」

Yoyo曾情緒不穩，自己都不自覺。

至於湯駿業的經歷，則與身邊的好拍檔梁祖堯有關：「幾個月前我哋去英國做舞台劇，我自己發生咗少少事好down，我匿埋喺架車鑽牛角尖。其實阿祖知道我唔係咁開心，就話：『我煮肉醬意粉畀你食啦！』嗰刻其實我仲內爆緊，我離開咗班人，自己喺街頭散心。冷靜完半粒鐘返返上去，佢就喺度煮緊肉醬意粉。我就被肉醬意粉，同埋一班人嘅陪伴慰問，其實其他人為你做嘅事係一份福氣。」梁祖堯回應道：「我要healing自己嘅狀態就係要付出啲嘢，反而我去關心其他人、煮嘢畀其他人食、為其他人做一啲嘢，嗰刻我就唔記得自己嘅煩惱。所以我越煩惱就會越忙，我唔係純粹想忙，我係要為其他人做我先會覺得快樂，例如煮一大餐飯畀人食啦、教學啦，我係好開心，可以為自己叉到電，安撫到自己。」

湯駿業被梁祖堯一碟肉醬意粉安撫。

至於邵美君，則認為安撫都是一個學習的過程：「我係個好急促嘅人，我呢個階段學緊如何靜落嚟，靜落嚟不單安撫到人，仲安撫到我自己。啱啱認識我嘅人會覺得我好calm、好grounding，其實我練習緊呢種安靜同grounding。佢哋見到我嘅郁、忟、想鬧人，但佢哋好calm咁話畀我知：『見到、冇嘢、我擁抱你接納你』嗰種安撫係好deep嘅安撫，我學習緊。」

邵美君仍在學習如何變得平靜。

《偷偷記得》對眾人而言都充滿新鮮感。

