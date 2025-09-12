一代傳媒文化人胡菊人溫哥華辭世 享年92歲
Yahoo娛樂圈 ｜《惡人當道》專訪 廖子妤曾被小演員寸到喊成創傷 凌文龍笑裡藏刀演反派奸到出汁
由新晉導演關文軒執導及編劇，姜皓文、廖子妤、凌文龍、葉童主演的電影《惡人當道》，雖以「惡人」為題，但當中探討的是看似惡者背後的善良，展現在前江湖頭目姜皓文、援交媽媽廖子妤，這些充滿反差矛盾的角色身上。現實中，廖子妤亦分享了一過善良過頭的例子：「我試過拍戲，被一個小朋友寸到喊！我覺得我好廢，點解要咁上心？」難怪請她為「惡人當道」接下一句時，她道：「人善人欺！」至今仍是心中創傷！
凌文龍笑裡藏刀演反派，廖子妤臉上已有故事
《惡人當道》是香港電影工作者總會「總會拍電影」計劃首季獲選作品，新晉導演關文軒（Mandrew）紀錄片導演出身，因為一次真實接觸前江湖人物的經歷，從而聯想到有著不凡過去的「惡人」，退隱之後何以行善。而這個前江湖人馬角色，就落在姜皓文身上。關文軒：「當黑哥（姜皓文）個角色定立咗之後，我要搵一個咩反派呢？我就由主題開始，其實呢個故仔講緊社會點樣更替、新舊點對立，所以呢個反派，應該係對舊意識形態抗拒嘅一個人。小龍都有參與，主動約我出嚟傾，變咗個角色又立體咗。新派嘅江湖人物梗係唔係用肢體恐嚇人……」凌文龍：「其實我想㗎！哈哈！」
戲中凌文龍（小龍）飾演一位笑臉迎人，實際上卻是為社團用盡壞手段收樓的富二代，無時無刻都笑裡藏刀！凌文龍：「笑笑口先夠奸！」關文軒：「我第一次見佢嘅時候，影視上未做過反派，佢外表唔似個壞人。同埋我哋傾計，我覺得佢個腦諗緊第二樣嘢，但有兩個處理器，呢啲就係典型壞人！有種城府，睇佢唔出。」此時小龍又不忘說笑：「其實我演緊，我後面冇嘢㗎！咁就攞到個角色喇。」關文軒：「有樣嘢佢唔知，我同佢食完飯，同監製丁生（丁雲山）講，就係佢喇。」
至於廖子妤（Fish）飾演的，則是舊樓內的住客，同時是一位單親媽媽，因經濟問題不得已從事援交。雖然職業背景不普通，卻是戲內純真的代表，關文軒：「Fish有樣嘢好唔同，佢好年青好漂亮，但可能因為隻身馬來西亞嚟，演藝上又經歷唔同嘅嘢，佢個面度係有故仔，睇到佢嘅effort、係有故事，所以同好多演員比佢係有。」廖子妤：「我演過好多次媽咪，但之前冇同小朋友咁多相處，呢套係同小朋友最多相處，而每次演媽咪我都會諗返我媽咪。阿花呢個角色好樂觀，而且個天畀咗老爺（兒子）呢個咁好嘅仔佢。」
廖子妤遭小演員寸遲到感委屈，笑指叫「天樂」都有星運
戲中廖子妤與小演員蘇天樂演一對母子，提起這位小對手，Fish都大讚對方純品又乖巧，不似以往遇過的一位對手：「我好怕好曳嘅小朋友，覺得自己咩都識，佢寸我一下我可能會喊……我就係試過拍戲，被一個小朋友寸到喊！」 眾人即感驚訝：「真係㗎？」廖子妤：「佢做我個仔，但因為安排錯誤，令到佢早咗、我遲咗到，佢就全日喺度講，用唔同嘅方法講，我隻眼就開始紅！我唔可以接受呢啲委屈！起碼5、6年喇呢件事，我覺得我好廢，點解要咁上心？仲要記到而家，我幾小氣！」
幸好今次戲中的蘇天樂非常易相處，但其實廖子妤都下了很多功夫，才讓「親子關係」成形，關文軒：「演媽媽嘅難度係要成日同個小朋友一齊，而Fish無論埋位定未埋位，佢都同小朋友建立緊關係。」廖子妤：「有時黑哥會幫手湊，我就休息吓，哈哈！」關文軒：「Fish唔係一個母親，但佢花好多時間建立呢個親子關係，我好欣賞。」眾人更笑指叫「天樂」的人都有好發展，就例如蘇天樂與古天樂！
與小演員相處難不到廖子妤，但有一件事卻難倒了凌文龍，那就是拍結局的一場打鬥戲：「其實打個moment我唔使參與，我主要負責走，但最後有一下我要（用刀）捅埋去黑哥度。之前我喺舞台嘅訓練慣咗會借位，所以身體記憶令我一定（將刀）攝喺側邊。但因為鏡頭係要擺落個肚，變左做3、4 take都自然擺咗側邊，要做多幾多take囉，好shame。」
何謂真正惡人？
既然《惡人當道》中的大部份角色都是善良，那幾位眼中何謂真正的惡？關文軒：「對我嚟講，小龍個角色都唔係惡人，始終係生活環境令到佢咁。真正嘅惡係乜嘢呢？Fish角色做援交都係啲唔好嘅嘢，唔愛惜身體，但佢有原因，要透過理解，先知咩係真正惡人。」廖子妤：「我覺得係丁蟹！理解唔到嘅人！你講唔通佢，佢活喺另一個維度，但佢唔覺得自己惡，只係覺得自己好慘。」關文軒：「只係將自己嘅諗法強加喺別人身上，係完全嘅自我中心。」凌文龍則認為：「冇一個人係全惡，亦都冇一個人係全善，係睇佢做咗咩惡事。」
最後請幾位發揮一下想像力，為「惡人當道」設計下一句，幽默的凌文龍一馬當先：「惡人當道，有我份做！有黑哥做！」而廖子妤卻可能對欺負過她的小演員心存不忿，所以道：「人善人欺！」確實可憐！
