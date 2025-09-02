從愛民邨玩到世界搖搖大賽 阿反奪 40 歲以上世一
Yahoo娛樂圈 ｜《翻盤下半場》專訪 黃長興口誤自己破產嚇窒敖嘉年 張達倫憶當配角被鬧辛酸
ViuTV新劇《翻盤下半場》贏得不錯口碑，當中主角黃浩然、周家怡，對劇迷而言更有無比熟悉感。但講到熟口面，當然還有飾演黃浩然好兄弟的幾位演員張達倫、魯文傑、敖嘉年與黃長興，雖然各自都已有新發展，但舊公司故友聚頭，還是有種說不出的默契，談及當年做配角的辛酸之餘，不擅廣東話的黃長興更不經意放笑料，一度讓在座各位誤以為他破產！
黃長興：「我自己就真係破過產」，語出驚人嚇窒大家
《翻盤下半場》講述主角仇強（黃浩然 飾）在破產後谷底反彈，而張達倫、魯文傑、敖嘉年與黃長興則在劇中飾演他的好兄弟。在訪問時，黃長興竟道：「我自己就真係破過產嘅，所以有好多破產方面嘅知識可以教返浩然，又重新開間酒吧，希望破完產都有返自己嘅事業……」被嚇窒的敖嘉年笑說：「佢講緊係佢角色裏面！我都諗咗一諗，咦？點解我唔知（佢破產）嘅？」張達倫：「我都係！諗諗吓，原來係角色！我個角色就比較得意，周旋喺家怡同浩然之間，因為我之前同家怡有過一段情。」魯文傑：「幾個角色都好有character，而且又近我自己嘅年紀，我身邊嘅人都會發生呢啲事。」
劇集以中年危機為題，幾位正值中佬年紀，都深感題材貼身，張達倫：「去到中年，又試過離婚啦，又有情緒病啦，都真係人到中年，自己會遇到或者身邊朋友遇到嘅事，都幾入心。」敖嘉年：「感情、婚姻同屋企上嘅嘢，幾普遍，自己都試過，所以演落好真實、好感動又傷感。」
舊台故友聚頭擦新火花，張達倫憶當年被罵：你遮住個主角呀！
《翻盤下半場》的卡士不少出身自TVB，大家都識於微時，但在環境、與新演員合作，又擦出不同火花，敖嘉年：「好難得，以前喺舊公司合作唔算多，但今次可以同家怡、浩然一班『資深』演員合作啦，唔係老屎忽！哈哈！」黃長興：「好開心，因為我哋成班都好熟，亦都有新演員，個火花幾得意。以前喺TVB有一種方法演戲嘅，但而家又有新鮮嘅感覺。例如一開始George（歐鎮灝）好怕醜嘅，但後來熟咗，就玩埋一份！」
他們都認為，今次在拍攝上擁有較大自由度，所以演得特別盡興，張達倫：「我就拍咗幾套Viu嘅劇，個感覺完全唔同。今次又遇返一班舊台，由低一齊成長嘅演員。呢度個自由度、可以玩嘅程度係大少少，可以jam到唔同嘅嘢，以前始終個台要小心啲。」 黃長興：「今次好似一個電影嘅製作，全部嘢都實景、好靚，係一個加分位。」敖嘉年：「由開拍前開會，已經期待開工！」
談到今次新劇吸引他們參與的原因，張達倫幽默道：「一定唔係為錢囉！哈哈！都唔係組數！」敖嘉年：「劇本最緊要，錢都緊要，但過到嘅，OK，有個好嘅劇本會忘記其他嘢。」張達倫：「我記得有一場墳場戲，落狗屎咁，大家都喺度等，等到細雨照拍。」敖嘉年：「我哋以前就係咁長大，而家拍戲係舒服咗。」張達倫：「起碼唔使外景接廠景。」敖嘉年：「除咗個頭套又嚟！就係木人巷咁訓練，有種專業、團隊，台前幕後都係。例如套衫連戲，都要自己跟。」張達倫：「啲位行錯又畀人鬧呀：『你遮住個主角呀！遮住啲光呀！』但唔鬧過又唔知嘅，而家就唔會鬧喇。」憶當年做配角被鬧辛酸。
業界寒冬敖嘉年自發創作，黃長興：keep住狀態！keep住勁！
業界寒冬不單是電影業，連電視劇也大為減產。雖然魯文傑在如今當旺的舞台劇界活躍，但仍然不忘保持熱度：「一個演員有價值咪有人用囉，我冇刻意電視定電影定舞台，但我係鍾意做戲，亦偏向鍾意做舞台劇。我都仲學習緊，而我都唔知幾時冇得做！如果有得做，就keep住做好。其他國家進步得好快，香港都有段時期好勁，確實（香港）有啲嘢可以再好啲。」黃長興更說得坦白：「作為演員，成日見到，嘩！呢套戲好想拍！但人哋要搵你丫？競爭大咗，拍攝係少咗，有時講timing，keep住個狀態，keep住勁！」
至於近年有更多電影機會的張達倫，則單純地只有一個心願：「出咗嚟之後，我就好感恩遇到經理人公司，我好想試吓電影，公司又有電影製作，對我嚟講好滿足。我哋係演員，我哋淨係鍾意做戲！最大嘅得著係出到嚟遇到唔同嘅人，學到嘅嘢又唔同，你話資深演員都好，都係一路學緊。」而周身刀的敖嘉年，更親自創作尋找機會：「我自己都會create製作，除咗希望人哋搵我拍，我自己都會尋找，呢個係我興趣，都會搞劇本。我以前做幕後，只係後來去咗做幕前，（心態）唔好理，一路做。」
任配角多年只等一個好角色
今次4位再跟黃浩然合作，不諱言感受到對方的變化，敖嘉年：「而家再同浩然拍戲，同以前嘅感覺唔同咗，可能佢人生經歷多咗，由個人到演戲，都好咗好多，成個人好舒服。後生佢可能多啲意見，但而家係一齊去玩呢件事，所以工作嘅過程好舒服。」黃浩然在其他訪問講過，從前的自己十分「惡頂」，對拍檔並不友善，但如今已煥然一新，黃長興：「佢耐性多咗，你知我啲廣東話唔係廣東話，比較甩咳，但佢會鼓勵我。以前就等我自己嚟，搞掂先搵佢啦！而家會畀啲支持我。」魯文傑：「無論浩然定我哋都係，而家做咗爸爸，耐性唔同咗，都係歷練。」
張達倫、魯文傑、敖嘉年、黃長興4位多年在演藝路上默默努力，那他們又如何看「翻盤」兩個字？黃長興：「我一路都低潮。」敖嘉年：「未翻盤喎！但其實係睇法嚟嘅姐，會感恩好緊要。幾時翻盤？定其實翻咗盤你唔知呢？」張達倫：「睇你望住目標係啲咩，如果覺得做咗主角已經係最高點，跌咗落嚟又再起身，就叫翻盤喇，所以睇你點睇『翻盤』兩個字。我諗我哋在座幾個都係，等緊個角色。」黃長興：「我哋呢行成日講，你只需要一個角色，我諗我哋在座4個都未去到最高峰，所以都係，keep住勁！」敖嘉年最後都不忘幽默：「再澄清多次，佢冇破產！」衷心希望4位演員，能遇上他們命中注定的好角色、好作品。
採訪：何德
