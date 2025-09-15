Yahoo娛樂圈 ｜《膠戰S4》訪問 Jeffrey歷意外後大改變放肆勁食 Hillary感Edan收埋自己：頭三季我覺得佢易相處啲

綜藝節目《膠戰》已成為ViuTV王牌級遊戲節目，6膠成員呂爵安（Edan）、魏浚笙（Jeffrey）、黃正宜（阿正）、岑珈其、劉沛蘅（Hillary）及徐浩昌（肥腸）激發強烈化學作用，今季《膠戰S4》更移師到馬來西亞拍攝。6膠幕前幕後都充滿笑聲，開踩界玩笑之餘，亦真誠分享彼此的改變，包括經歷完意外的Jeffrey因覺得「原來生命好緊要」而放肆勁食，而Hilary更大爆Edan變得「收埋自己」及「頭三季我覺得佢易相處啲」！

5膠與訪問時缺席的珈其「留影」。

Jeffrey因「劍太長」鬧有味笑話

問：點解難得出埠，會選址馬來西亞？

廣告 廣告

正：原本個plan去日本，但因為有人迷信，所以轉去東南亞國家，好開心有馬來西亞旅遊局邀請我哋去檳城。

Jeffrey：嗰時有環境因素……（傳聞日本今年會大地震）

Edan：最多環境因素係Hillary！

Hillary：因為個個都講緊，我都驚驚哋，大家都同意㗎嘛？

Edan：民智未開！有問過珈其，如果犧牲一個身體部位救我哋，你會唔會救我哋呀？佢唔肯。但佢有兩個㗎喎！

正：眼係嘛？

今次大家到馬來西亞拍《膠戰S4》。

問：請講一講Hillary焗油事件？

正：今次有個game係去水上樂園玩，玩完大家要沖涼，我同家姐（Hillary）share同一個浴室，我有著住衫架！（國語）不要幻想喔！後面有個男記者抹嘴！

Edan：一邊嘔，一邊抹嘴。

正：（反眼）我哋兵荒馬亂，好多人等我哋出去，點知洗完頭我話拿拿聲走，佢話：「唔得呀，我個焗油未夠五分鐘。」

Edan：講緊唔係spa，係成地沙，公廁咁，可見焗油對佢嚟講好緊要。

Hillary：頭髮打晒棘，我哋之後又要食飯，唔舒服丫嘛！

Jeffrey：我冇沖，劍太長費事排……（我講）條隊呀！

Edan：驚掂到地下。

Jeffrey的「劍太長」口誤嚇窒大家。

Edan素顏嚇親人，Jeffrey意外後決心享受食物

問：今次玩水環節，應該會見盡大家素顏？邊個最大落差？

Edan：玩水係素顏，其實我哋而家都素素地。

正：先生，使唔使畀返你張素顏相大家睇吓？前排我哋去佢個show做嘉賓，我哋彩排，一擰轉頭，「嘩！咁醜！」係好震撼。

Hillary：係有啲落差。

Edan：太頹，再加啲頭髮，又冇剃鬚。化裝係偉大發明，人靠衣裝。

正：你靠化妝！

阿正大爆Edan的素顏嚇親人。

問：於馬來西亞有咩特別經歷？

肥腸：今次Jeffrey有放肆咁食嘢，平時佢拍嘢唔食嘢。我哋都問點解佢今次食嘢？佢話啲嘢好食囉！

Jeffrey：我覺得原來生命好緊要！所以食得嘢嘅時候都食嘢啦。嗰時整親丫嘛，發覺原來食嘢係好㗎。

Edan：個主人專登為我哋開咗個人生未見過咁大個榴槤，叫恐龍888，如果買要幾萬蚊！請我哋食，勁甜。

Jeffrey：仲有個難忘呀，去昆蟲園！

肥腸：腦海係唔想記得。

Edan：起雞皮！

肥腸：有單嘢係我哋每個人都驚到癲咗，你到時要睇，我哋真係唔想記起！

Jeffrey：驚係人之常情。

Jeffrey意外後決心享受食物！

Hilary感Edan改變大，阿正當今次為最後一季？

問：Edan同6膠及MIRROR都出過外地拍綜藝，感覺上有咩唔同？

Edan：我個角色好唔同，化學作用同相處上都好唔同，例如士多啤梨（Edan、姜濤、Jeremy、Anson Lo），我係好hyper要帶住大家、要做啲效果。但呢邊我係被人鄙視嘅人，有正姐、珈其哥哥帶領住大家。

問：點解會被鄙視？

Edan：我覺得係私怨囉 ，有時我講啲嘢好笑，大家都唔畀反應。

正：我已經係會畀反應嗰個，今季佢偷咗肥腸個氣氛小偷嚟做，大家都畀唔到反應佢，會問：「Edan你呢幾年經歷咗啲咩？」

Edan拍住5膠可以放輕鬆，不需刻意做效果。

問：經歷咗幾季，覺得大家有冇咩改變？

正：我覺得家姐啦，前幾季都和睦，想好嚟好去，而家開始情緒勒索。有啲位我明明可以贏，但我唔敢贏。佢話：「你贏丫！你贏咗個遊戲輸咗個朋友，你贏丫！」咁嘅技倆。

Hillary：你有得揀。

Edan：可能揀自己，一開頭會諗點樣好睇啲、有效果，會比較try hard做好笑嘢。而家比較放鬆，唔使諗咁多嘢，有安全感，對我哋有信心。

Jeffrey：其實改變嚟講……佢哋都真係好ichiban……最緊要個初心喺度，令到我哋團結。

Hillary：我哋六個改變都幾大，係個相處模式，或拍《膠戰》嘅心態，去到今季大家都有啲唔同。我覺得自己放咗好多，起碼唔怕show出嚟。頭三季都驚，唔好喺佢哋面前喊，而家真係friend咗。

Edan：終於當我哋係friend，it take five years！

正：無端端講咩英文？幾難呢呢句用中文講？

Hillary：呢個trip增進咗好多感情，同Edan！

正：It take five years！

Hillary：頭三季我覺得佢易相處啲嘅。

眾：Wow！

Hillary：而家佢收埋自己多啲。出trip真係好開心，期待咗好耐，所以好感觸。

正：大家個心態都當最後一季拍，唔知，人生好無常。

肥腸：大家拍呢一季，一開頭唔係好入局，尤其是第一集個connection冇以前咁強。係開始出埠，就師兄弟歸位。到最後大家都異口同聲話：「今季好睇喎！」

眾人戲言下次合作要拍古裝宮廷劇，更設定Edan為太監。

採訪：何德

場地提供

とん吉 Tonkichi@wwwtc mall

呂爵安

Make up: San Chan

Hair: Man Chan @CHIC PRIVATE i salon

Outfit: Lane Crawford

Stylist: PIPA Creative

黃正宜

Make up: Carmen C

Hair: Zenki Lau

劉沛蘅

Hair: Seiko Sin @Hair Culture