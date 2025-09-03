Yahoo娛樂圈 ｜《阿龍》專訪 周秀娜面對拍檔最難忍笑 鄭中基否認乘勢「復出」：其實我都冇停過！

由鄭中基（Ronald）身兼編、導、演的作品《阿龍》，完成至今超過7年終於上畫。戲中鄭中基不單操肌練大隻，還要應付大量打鬥激戰戲份，非常搏命，他更表示：「排練第一日已經整親隻腳，裂咗骨！」今次鄭中基攜周秀娜（Chrissie）以新作《阿龍》「復出」，是他自戒酒、處理家庭事務後正式在觀眾面前亮相，但他卻表示：「其實我都冇停過！」更透露接下來的新大計，是與音樂有關的全新挑戰！

鄭中基身兼編、導、演，與女主角周秀娜帶來新作品《阿龍》。

鄭中基打爛雞胸當水飲，周秀娜面對拍檔太想笑竟成挑戰？

《阿龍》講述一位單親爸爸，因女兒在泰國失蹤而改變一生，更決心苦練武功復仇。電影中見證著鄭中基由瘦削小男人變成健壯大男人，身兼導演的他，為何要「攞苦嚟辛」？「有8個月嘅，操我反而唔覺得好辛苦，係食嘢好辛苦。因為我本身唔係好大食嘅人，要先增磅。食唔落又要夾硬食，又要飲增磅奶粉，雞胸就趙到牙骹都軟埋，最後要打碎佢當水飲！第一次飲差啲嘔！」

鄭中基為操肌，要打爛雞胸當水飲！

此時身旁的周秀娜卻感到愛莫能助：「我好鍾意食嘢，每次諗起食嘢都好開心，但我聽佢咁講，直頭覺得痛苦！要逼自己食，仲要較鬧鐘食！」Ronald：「唔餓㗎，但係都要食！」Chrissie：「佢就慘啲囉！佢好似座山咁㗎嘛！我點食都唔會大隻過佢，我即刻覺得自己細隻咗。」

雖然周秀娜不需為《阿龍》操肌，但她卻在拍攝時有一個另類挑戰：「挑戰係一來要講泰文，二來（對住鄭中基）要忍笑！始終我嘅角色同阿龍嘅角色，唔係開心嘅氛圍下去做。我同佢嘅合作唔係話真係好多，之前都係一套喜劇，又睇好多佢嘅戲，所以一見到佢啲畫面就出晒嚟！總之佢唔講嘢，坐喺度我都想笑！哈哈！」

《阿龍》劇情非常嚴肅，偏偏Chrissie一見到鄭中基就想笑。

鄭中基首日排練即受傷，拒被喜劇定型

由於戲中的阿龍要為女兒復仇，因此鄭中基也要應付大量武打戲份，但他自爆，原來在拍攝初期已經受傷：「排練第一日已經整親隻腳裂咗骨，到拍嗰陣時嘅挑戰，就係睇落隻腳唔受傷，到後來我都趷吓趷吓，只係行到幾步，要搵替身幫我行。今次最大挑戰係做導演，顧嘅嘢要多咗，又要控制budget，畀自己嘅壓力大。」

鄭中基首日排練即受傷，要傷住應付大量武打戲份。

而周秀娜則是感情戲擔當，戲中角色阿蘭曾是一位性工作者，有難堪的過去，絕不易演：「我記得拍之前另外一位導演阿Mark（胡耀輝）直頭有畀啲歌我聽，用歌話畀我聽佢對呢個角色嘅感覺，特別係拍我哋兩個人嘅感情，感受係點。我都幾能夠感受到，一個人外表越堅毅，內心其實幾脆弱。做阿蘭呢個角色，好投入嘅話，都有唔開心嘅時候。 」

周秀娜則是感情戲擔當，有難堪的過去。

鄭中基的喜劇形象深入民心，但今次執導的卻是一齣親情兼動作片，Ronald笑指多得老闆信任，才讓他有這個機會挑戰不同的戲種：「我哋嗰陣真係膽粗粗就去問，又咁好彩，我哋去問林老闆（林小明），佢一聽完故仔就覺得OK。林老闆冇覺得話：『你做開喜劇，唔好搞呢啲嘢啦，拍返喜劇咪好囉』，佢聽完個故仔覺得幾有意思。我腦裡面一早都有畫面，所以我同阿Mark導一齊去sell嗰陣，都覺得自己要做埋導演。」

戲中餅印女兒要求加戲，苦等7年一直為《阿龍》上映努力

戲中由小演員傅舜盈飾演鄭中基的女兒，盈盈不單外型跟Ronald相似，連態度與演技也非常專業，獲得Ronald給予「盈盈姐」的專稱：「我哋叫佢盈盈姐嘅，我哋完全用咗佢嘅演法同埋設計。對我哋嚟講佢唔係一個小演員，小演員有時要解釋好多嘢畀佢聽，反而佢會同返我哋講：『不如咁樣演啦！』我又叫佢試吓，又真係演到！佢啲記性又好，啲對白全部記得晒。」他更表示，盈盈姐會主動要求加戲，果然不能輕看！「我哋其實幾佩服佢，我哋同佢講：『你煞科喇，就嚟可以返香港喇。』佢就話：『加啲戲嚟丫！』哈哈！佢真係一個演員，唔係小演員。所以我哋現場叫佢：『埋位喇盈盈姐！』」

戲中由小演員傅舜盈飾演鄭中基的女兒，表理非常專業。

《阿龍》早於COVID前已拍畢，但直到今年才面世，經歷了超過7年時間。Ronald坦言，其實電影的後期工作一直未有停步，多年來都為這齣作品努力：「其實呢7年一路冇停過，我哋經歷咗COVID，要再排期上映。審批嘅人又改朝換代，又要再重審過，之前有啲位OK，而家覺得唔OK，所以又要再剪，呢7年嚟間間續續冇停過搞呢套戲，我仍然做緊呢套戲！」Chrissie：「呢套戲特別啲，係COVID之前拍，冇諗過之後就停曬。好似Ronald咁講，拍咗好多戲但積咗喺度，我都唔記得拍過啲咩。都幾想知道，七年前同而家嘅自己一定唔一樣，我可能睇返都會覺得：『點解咁㗎？』都唔係好想睇返自己嘅演繹！你叫我而家做返，我又未必做到，當下係最珍貴。」

鄭中基坦言從未停止工作，正計劃推出個人創作專輯

鄭中基上年宣布要接受戒酒治療而短暫休息，後來又忙於處理家庭事務，讓他有好一陣子未有正式露面。問到他是想借《阿龍》上映正式復出嗎？他卻笑指：「其實我都冇停過！你都知我有自己公司，又準備緊啲歌、出碟寫歌，即使呢段有個break嘅時間，我都有處理公事，所以有一路做緊，不過係做唔同崗位嘅嘢。」

鄭中基坦言從未停止工作，只是近來做幕後較多。

談起音樂，原來他的新大計是推出一手包辦創作的個人專輯：「我希望有一次啲歌全部自己寫，我未做過。以前出碟可能有兩三隻係自己寫，今次我希望全部自己寫，所以而家一路做緊呢樣嘢。音樂真係主觀，我覺得好就係好，每個人聽歌嘅taste唔一樣。做音樂同做電影唔係太一樣，但又可以好一樣，可以互相影響，比較複雜！哈哈！ 」

《阿龍》之後，Ronald正計劃推出個人創作專輯。

採訪：何德

周秀娜

Makeup: Circle Cheung(ndnco.co)

Hair: Keith_wong @Artify.Lab

Outfit: sandroparis

鄭中基

Hair stylist : Horace Tse

Make up artist: Henry Li

Stylist: Eddy Chu