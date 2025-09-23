許諾亡父侍母終老 照顧者調節心態準備「畢業」
Yahoo娛樂圈 ｜《鱷魚之吻》專訪 談善言首演舞台劇做新「阿寶」葉念琛不在乎haters多：其實好多人比我更介意
葉念琛，暗黑愛情題材代表，有人會形容他的作品「MK」，但不得不承認，它們確是千禧年代經典。最近他有新嘗試，首度參與舞台劇，一手籌備、編劇兼投資：「我唔係嗰邊（電影）暫時冇咁好就唔做，唔關呢樣嘢事。早排我做個訪問，有人問我介唔介意咁多haters，好多人比我更加介意、比我自己更加緊張，其實我冇乜嘢。」今次的「阿寶」由談善言擔任，身旁的沈貞巧（Gao@COLLAR）則演娛圈新鮮人。《鱷魚之吻》將「葉念琛式」爾虞我詐放上舞台，又有充滿新鮮感的新版阿寶，又會帶來甚麼衝擊？
非因電影市道差才轉投舞台，葉念琛：我都有部署
最近電影市道不景氣，不少人聽到葉念琛開舞台劇都會聯想：是否因舞台劇好景才突然轉呔？他指：「坊間都估唔到葉念琛去做舞台劇，當然我都想有呢個noise嘅。呢兩年確係live performance好啲，但我都有部署。其實我三、四年前已經預備做舞台劇，我之前拍過電影，又拍電視，就諗仲有咩未試呢？我就搵投資方，for我葉念琛個牌頭又好，咩都好。我主要係編劇，亦都係其中一個出品人，有信心。但導演我就未必做到，搵咗位好資深嘅導演陳焯威。」
他認真澄清：「我唔係嗰邊暫時冇咁好就唔做，唔關呢樣嘢事，如果你個人唔好，嗰邊好你都冇嘢做，能力唔夠，開100部戲你都冇份。你有實力，有一定水平，人哋都會搵你。」
談善言首演舞台劇，與「阿寶」有共鳴
籌備《鱷魚之吻》之時，葉念琛已敲定今次的新「阿寶」由談善言擔正：「阿談我合作過幾次，我打畀佢佢都以為我搵佢拍戲。佢未做過（舞台劇），我就問佢夠唔夠膽，但挑戰當然好大。」對於首度參與舞台劇的談善言來說，如此挑戰都曾令她怯一怯：「一聽到舞台劇我係有啲怯，完全係我掌控之外，對我嚟講完全係新嘅界別，係有擔心嘅！」但打動她的，除了是班底袁富華與梁仲恆，還有這次的「阿寶」角色：「嗰時睇完劇本同埋角色，就覺得好得意，佢做咗一段時間跟住宣布息影。呢個問題我成日都問自己，做咗一段時間係咪要做落去？點睇以前自己條路？佢都有寫到女演員嘅擔憂、困難，係我好明白（角色）鍾家寶嘅一個諗法。」她補充：「導演、編劇都畀咗信心我，令我行出呢一步。」
至於另一位重要角色，影壇新人林小美，則落在阿Gao身上。葉念琛表示，是阿Gao以實力爭取到這個角色：「當初呢個角色一定要搵個新演員，我哋都有做試鏡，試鏡入面佢都要表達佢想演嘅passion，最尾阿Gao係用佢嘅表現說服我，由佢做呢個角色。」Gao：「個劇本我一睇就『wow』，自己入咗行點都會有共鳴，同埋呢個角色林小美係好想衝嘅女演員，好多憧景好多期盼，會好直接表達。」
Gao任COLLAR隊長曾忽略自己：邊個會無啦啦幫你爭取呢？
Gao是女團COLLAR隊長，擔當起照顧團員的工作，但今次因為林小美這角色，提醒了她都要為自己爭取：「其實我都好直接表達嘅，但我可能會顧及身邊好多嘢先，人哋行先我行後。因為演藝道路都係好獨立發展嘅嘢，有呢個性格嘅我，如果唔為自己爭取多啲嘢，邊個會無啦啦幫你爭取呢？而你捉緊嘅時間好有限。呢個角色都提醒咗我，要為自己企硬啲，自己想做嘅嘢要表達出嚟，係呢個角色對我嘅小提醒。」
雖然COLLAR 7個人一條心，但Gao認為演藝路上都仍要靠自己獨行：「我哋7個都好慶幸係團嘅身份出道，有咩困難都有人明白你，但始終都係個個體，公司有啲人會出solo歌先，有啲人未出，有啲人會去拍劇先做綜藝先，雖然我哋好friend係一團人，但佢哋都會提醒我。佢哋有pure、純粹、想咁就想咁、唔想咁就唔想咁嗰種赤子之心，提返我：『喂！你都可以揀』！」
新劇講娛樂圈爾虞我詐，是在反映真實？
既然葉念琛愛情故事最有代表性，為何首闖舞台，又非以愛情為題呢？葉念琛：「我自己想搞香港嘅原創劇本，講嘅世界都係一個風光燦爛嘅香港，亦少不免關於娛樂圈，關於上流社會。當中關於影后、新人，都係我感興趣嘅題材。葉念琛嘅世界都係你虞我詐，突然間拍部純情，你都唔知點算！呢個係我風格。《鱷魚之吻》都係呢個意思，你看似鱷魚打交，其實佢可能喺度接吻。對方係愛你定恨你都未知。」點出主題。
對於「爾虞我詐」，Gao與談善言都笑言不覺娛樂圈如此黑暗，但談善言基於性格原因，總會想多一層，去猜度別人的想法：「我係個敏感嘅人，無論你笑唔笑我都猜度緊，但猜度唔一定係negative，只係會估對方出發點係乜，但會估就梗！哈哈！」
葉念琛不怕haters攻擊：而家啲人好鍾意論斷
《鱷魚之吻》其中一個探討的課題，是作為演員的自我審視，這也是談善言一直都思考的課題：「好多人會對女演員有種想像、定位，做開呢個就做呢個，可唔可以轉呢？要唔要決定去下一個step呢？同埋無論你做得好定唔好，總有人唔鍾意你，覺得你唔夠好，對演員嚟講都係恐懼。」
提起被別人不喜歡，葉念琛主動講到自己多haters的問題：「早排我做個訪問，有人問我介唔介意咁多haters。其實好多人比我更加介意、比我自己更加緊張，其實我冇乜嘢。而家啲人好鍾意論斷，就同部劇講既一樣。我哋娛樂圈成日都要被人judge，冇辦法，我哋就係要行出嚟，每一次都要面對幾多批評同評語。」
而入行時間較短的阿Gao，則訓練出一套更強大的過濾網：「Judgement呢樣嘢有時我都唔明白：『點解佢會咁講嘅？』將壓力擺喺心度自己唔覺，但慶幸我身邊都有好似阿談咁嘅朋友，雖然多嘢諗，但對我嚟講係一個安全感，會幫我去分析，而家會對（批評）有過濾，做好自己就得。」
採訪：何德
Credit for Hedwig:
Hair: Larry Ho @ il colpo (@larryho_hairstylist)
Makeup: German Cheung (@ger_ger)
Outfit: ATSURO TAYAMA
(@atsurotayama)
Credit for Gao:
Makeup: Jenny Fung @powderclub_hk
Hair: Ricky lam
Stylist: Cedric Cheung
Shoes: Charles & Keith
Wardrobe: Isabel Marant & Zara
