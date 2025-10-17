Yahoo娛樂圈 ｜娛實說 宣萱隨緣看待感情 見證古天樂由少說話欠自信到今日成就

宣萱最近頻頻亮相，不單在電視劇《巨塔之后》中見到，一段舊片亦在網絡界被翻炒，片中年輕的她勇敢挑戰無綫高層，宣萱：「嘩！唔識死囉！勇字鑿咗喺心口係咁衝，之後睇返都覺得自己好夠薑，但係我覺得我冇講錯！」一直以來仍然直率、敢言，深受網民讚許。她坦言也是因為這種性格，讓她與古天樂的友情維持至今：「我唔會因為你今日做到好叻，見親你就（恭維狀），我唔會，都需要一個人講老實話畀佢聽。」她更坦誠分享，曾被貶低勸轉行的一刻，與現階段如何看待事業、生活、感情關係，印證宣萱確實「如實說」，敢言又坦率。

宣萱坦誠的個性，見於一開場已講：「隨便問！咩都問得！」

恨演醫生故拍《巨塔之后》，拒圓滑多年不變

最近宣萱帶來新劇《巨塔之后》，她坦言自《不懂撒嬌的女人》後，這部都是滿意的代表作：「我一直好想做醫生，TVB都有開醫生劇，但自薦都不成功！今次有人搵梗係做啦！」除了醫療題材，吸引她回巢的還因為劇集以女性作主導：「我希望觀眾再見到我，係一個講返女人嘅戲。」

廣告 廣告

《巨塔之后》是她滿意的代表作。

電視劇內的角色董一妍堅毅又硬朗，而近來網上翻炒的一段舊片，宣萱亦夠硬淨。片中她勇敢向無綫高層表達對公司制度的不滿，身後還有尚是青澀的古天樂，宣萱笑指：「嘩！唔識死囉！勇字鑿咗喺心口係咁衝。之後睇返都覺得自己好夠薑，好彩公司冇雪到我 ，但係我覺得我冇講錯，當時係講事實。」這種敢言的個性，大獲網民讚許，時至今日，宣萱仍然不變：「你問我我冇變，我都係正義行先，我唔會扭自己呢樣嘢，如果我一扭，自己變咗好圓滑，見到咩都唔出聲呢，我覺得瞓到棺材嗰下會好嬲自己！」

對於勇敢向無綫高層表達，她並不後悔。

宣萱於1991年因拍廣告而出道，翌年簽約無綫成為藝員，她回憶道：「當年入TVB，聽講得三千蚊人工，我應該會被爹地媽咪鬧死，大學畢業返嚟得三千蚊人工！嗰時話畀自己聽，得六千我都應該搞唔掂，預咗唔會成功。之後我去試鏡，佢哋OK喎有興趣 ，仲即刻開工有《K-100》畀我做，個錢又OK。我簽三年，我諗，三年後都係24歲啫，唔得咪再搵工囉。」但自此機會接踵而來，一演就是33年。

被評「又肥年紀又大」曾被勸轉行

演了這麼久，她只有一次質疑過對這份工作的熱愛：「拍拍下我突然問自己：『你做緊乜嘢？』 好似個機械人咁，一套未完又接下一套 ，最多畀你休一個禮拜又要開工，仲要嗰個禮拜都唔係休息，又要睇劇本。嗰下好深刻，係咪要走，唔好再做？嗰時差唔多30歲。我冇生活，零！朋友都見唔到。」但那個時刻，只是維持了短短的一星期，她就又重拾熱情繼續拍戲：「其實我真係好鍾意我份工！我睇到嘅將來，我都應該會繼續做。」

她曾被狠狠地批評，更遭勸告轉行。

捱過了自我質疑，下一個低潮卻來自別人的否定：「去到30尾40頭都係一個事業嘅低潮，嗰陣離開TVB一段時間，簽咗經理人，經理人亦都做唔到太多嘢 ，甚至叫我轉行。我望下塊鏡，都唔係咁差啫，使唔使轉行呀 ？佢話：『冇喇你咁嘅歲數，你又肥年紀又大，你冇㗎啦，做第二啲嘢啦！』」可幸的是這番話並沒有將她打沉，反而成為了動力：「我亦都多謝佢嘅，因為激發到我，我望望自己唔係咁差。一個演員去到唔同歲數，可以演唔同角色，又唔需要介意做咩角色，最緊要做好個角色。 都要接受你嘅戲份越嚟越少，你唔係主位。你問我去到今日咁嘅歲數，仲可以有我自己嘅事業 ，已經覺得賺晒啦！」

爆「白色古天樂」不愛講話、欠自信心

宣萱現時的經理人公司，老闆正是多年好友古天樂。網民更笑指，宣萱是唯一一個敢鏡頭前窒古天樂的人。而這段友情，於宣萱早年加入TVB時已開始：「應該係《餐餐有宋家》，佢嗰陣仲係白色嘅！同埋好瘦嘅！哈哈！ 嗰時佢唔出聲㗎嘛，自閉症咁㗎嘛。我就最鍾意出聲，有時做訪問佢都鍾意同我做一齊做，因為我講晒！」既然一個外向一個文靜，何以會成為好友？「我嘅感覺係佢feel到我冇機心，我唔會因為你唔紅就唔做朋友。佢個人又幾得意，冇乜自信心，我又最鍾意鋤強扶弱！」

與古天樂識於微時，見證對方「白變黑」。

與古天樂識於微時，見證對方「白變黑」。

自此二人成為好友，宣萱更見證了對方的成功：「之後拍嘢越嚟越多機會，佢又開始變黑，開始肥咗啲，又越嚟越靚仔，越嚟越多機會，上得好快，我都戥佢開心。大家可能識於嗰個年代，佢又好了解我個人係點。中間有十年冇乜點見，佢出咗去拍電影我拍電視 ，再見返佢都有同我講：『你都冇乜點變。』」

對古老闆照講實話，最欣賞對方勤力

宣萱笑言，從不當古天樂是「老闆」：「我唔會因為你今日做到好叻，見親你就（恭維狀），我唔會，佢都需要一個人講老實話畀佢聽，佢喺我面前又唔會裝老闆嘅。當你要管理咁多嘢，出到去見到嗰啲人，梗係正經啦，但佢都有啲低能嘢仲會有喺度！」

她從不當古天樂是老闆，更笑指對方在她面前會展露「低能」一面。

她坦言，最欣賞對方夠勤力，也成為了一個對大家的鼓勵：「見到佢建立所有嘢，由以前白色、瘦，變到而家咁樣樣，其實都畀到好多人鼓勵。因為佢好勤力，真係好勤力，你問我，我應該死咗，我唔得，搞唔掂！我見到佢，有時會問做乜咁辛苦，做咁多嘢？ 佢話：『你唔好理我啦，我鍾意我開心』 呢句嘢突然打醒我，有時要尊重返大家鍾意嗰樣嘢。」

滿意現時狀態，為「緣份」準備好自己

對事業、人生、關係，宣萱都以同一個心態去看待：「我好鍾意而家嘅狀態，因為我覺得好似到咗個隨緣嘅狀態，個心會好舒服，唔會刻意去苛求要啲乜嘢。」例如某些演出機會，即使很想得到，最終都會得不到，自此學懂要放鬆自己，對待關係，亦是如此：「講真你有個男朋友，有個老公，佢要走嘅都係會走，佢要嚟嘅都係會嚟，我覺得隨緣囉。最緊要準備好自己 ，咁多年學到嘅嘢，就係準備好我自己，嚟緊有關係嘅話，或者生活上、工作上嘅嘢，嚟到我就會盡全力去做。」訪問完畢，她又精力滿滿地繼續下一個工作。事業經過33年仍屹立不倒，深受觀眾喜愛，宣萱早已用行動證明，當年貶低她的人錯得離譜。

對事業、人生、關係，宣萱都以同一個心態去看待。

採訪：何德

場地提供：Badgers Cafe

Make up：Will Wong

Hair：Keith Wo

Wardrobes： Ports1961