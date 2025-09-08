Yahoo娛樂圈 ｜娛實說 鍾嘉欣專訪（上）與最佳銀幕情侶林峯從前竟關係疏離：我哋做唔到朋友，係同事

今年在街頭巷尾，都會見到鍾嘉欣的蹤影，廣告不斷之餘，亦推出新歌，而一切似乎由擔任林峯演唱會嘉賓開始。這對近代電視界最佳的銀幕情侶，相襯得全城都曾認定他們拍拖，但鍾嘉欣卻坦言：「我係個冰人，我哋做唔到朋友，我保護自己。所以嗰時唔算……叫唔叫係friend？唔出街唔見面，我哋係同事。 」直至最近才改變：「而家變friend喇，有電話喇！」令人意想不到。在一連兩篇的「娛實說」，鍾嘉欣講到入行夢想、工作崩潰時刻、與林峯關係、結婚的浪漫衝動，再談及新歌與事業新目標，娓娓道來最出人意表、最真實的——鍾嘉欣。

一連兩篇的「娛實說」，鍾嘉欣娓娓道來最出人意表、最真實的自己。

拒再做甜美少女：「仲係廿年前咁，死得啦！」

2025年，大家熟悉的鍾嘉欣頻頻亮相，即使仍居於加拿大，但並沒有距離感：「其實我冇諗住今年返嚟多啲㗎！但係自從上年接咗個巡迴演唱會，就每兩三個月返嚟一次，又飛到咁遠，有嘢做就做埋啦！上次返嚟阿峯咁啱叫我做演唱會嘉賓，我咪做囉！又有個廣告拍，我咪拍囉！都係緣份。」雖然要克服長途機、時差，但為追逐夢寐以求的夢想，她仍甜笑道：「我都冇諗過喺地球嘅另一半，可以keep住人氣同工作。曾經我都諗過，結完婚點繼續工作呢？但眨下眼就十年，原來可以經營得到。我好開心我做咗個樣板，原來係有渠道、出路做到。」

2025年鍾嘉欣頻頻亮相，街頭巷尾都會見到她的蹤影

鍾嘉欣2004年因勝出華裔小姐入行，參選時已獲陳慧琳大讚「笑容甜美」，從此乖乖女形象深入民心，一直以來的角色亦貫徹，但這卻非鍾嘉欣的全部：「我唔想再做少女，如果仲係廿年前咁，死得啦！」她解釋：「我表面上好幸福，好多人同我講：『嘉欣你真係好呀，一帆風順』其實邊有人可以？我唔係一帆風順，但我選擇樂觀去面對。以前我好怕醜，覺得自己生命好細，我19歲隻身嚟香港，係好多機會，但到你親身做我，19歲一個女仔離鄉別井，一個親戚朋友都冇，自己住，仲要入娛樂圈，其實好驚。仲要講開英文，去講廣東話拍劇，又唔明個文化、傳媒嘅壓力，甚至高層對你嘅要求，連拍拖都係好難嘅事！」

夢想當陳松伶、朱茵

鍾嘉欣當年修讀兒童教育，曾打算當小學教師，但原來這從不是她最大的夢想：「其實我心最底嘅聲音，係想做演員歌手。只係我喺溫哥華一個好普通嘅家庭成長，應該冇機會做到呢件事。一個細路女可以喺另一個國家做演員歌手？唔覺得實現得到，所以我好安全咁揀咗做老師。」

鍾嘉欣兒時已夢想成為演員、歌手。

居於加拿大的日子簡樸，但只要凝視螢光幕，世界卻無比繽紛，鍾嘉欣：「我記得好細個係睇tvb劇大，《都市的童話》、《生死訟》、《鍾無艷》、《酒是故鄉醇》系列，同埋最鍾意睇香港小姐！我就成日發夢，想做陳松伶、朱茵、佘詩曼咁好嘅演員，但原來發夢係可以成真！我做到喇！透過我家姐推我去參加一個美少女比賽，原來可以贏㗎！佢哋又提名我去參加溫哥華小姐、華姐，又贏到，啲嘢嚟得好快，冇得諗。之後簽埋入TVB，做我細個睇過嘅演員，真係童話故事！但當我真係行到入去，先發現原來咁難㗎？」

參選華姐令她踏入夢工場。

被孤獨、思鄉折磨：「有少少接近死亡嘅感覺」

鍾嘉欣初入行，有幾個原因令她極不適應：「思鄉、語言同孤獨，已經可以折磨你去到好低嘅境界。香港人講嘢都有啲『骨骨哋』，我唔明直接接收。原來佢講笑，我以為認真，會諗：『佢係咪唔鍾意我？佢係咪串緊我？』原來係我唔明。因為我新，我個底薪好低，show錢都好低，所以我拍好多，係咪叫平靚正？又唔投訴又唔冧，一年5、6部，加唱片、綜藝，不出一年都『chur爆』抖唔到氣。」

鍾嘉欣原來一直被孤獨、思鄉折磨。

當問到她如何排解情緒，她卻直指：「積積埋埋好辛苦，唔識排解㗎！去到一個位爆、崩潰爆喊、生嘢、入院。思鄉好似失戀，有少少接近死亡嘅感覺。一個女仔喺咁大個香港，住491尺大宿舍，日日坐E22A（巴士）返TVB。 2004年4月1號簽約，4月2號造型，4月3號已經要入（劇）組《皆大歡喜》，對住一個19歲嘅女仔嚟講係好驚。最後只能儲到啲經驗，一步一步自己化解，但係咪自己意識到要解決？其實我冇解決。」意識不到的情緒壓抑，直接影響到她變成「冰人」，「笑容甜美」背後，埋藏著是很多眼淚。

「笑容甜美」背後，埋藏著是很多眼淚。

程亮、常在心並非朋友？

林峯、鍾嘉欣堪稱近代電視上最佳的銀幕情侶，《溏心風暴》的成功，讓程亮、常在心兩個角色深入民心。鍾嘉欣又如何看林峯這位拍檔？「作為拍檔阿峯係一流，佢以前到而家都係好有風度好易相處。佢好勤力，我同佢合作嘅時候我得22歲，佢27歲，但當時仲係新人，好驚，所以我冇同佢講過任何嘢。我哋嘅合作就係321 action，拍完，唔講嘢。可能佢都曾經撩過我講嘢，但撩唔開。係我怕，我仲未適應到呢行，嗰時冇一個人撩開到我個心，好似個冰人。」

林峯是最佳的拍檔，但原來當年二人的交流只限鏡頭前。

以致到當問嘉欣如何看林峯這位朋友？她竟道：「因為我係個冰人，我哋做唔到朋友，我保護自己。所以嗰時唔算……叫唔叫係friend？唔出街唔見面，我哋係同事。」有趣的是，鏡頭前全世界都將「銀幕情侶」幻想成真情侶，只有兩人心裡明白：「嗰時好多人以為我哋拍拖，真係覺得喎！化妝間啲人、傳媒、經理人部門都以為我哋有嘢！但我哋都冇傾偈，點會有嘢呢？阿峯都講，咁多女仔之中，我同嘉欣係最襯，有夫妻相。」

銀幕情侶終於成為真正好友

事過境遷，回頭看「銀幕情侶」這4個字，鍾嘉欣想起的只是感恩：「銀幕情侶，我諗上天真係好特別，畀到我哋有呢個緣份擦出呢個火花，我哋兩個真係好襯㗎，起碼外表係。」她更爆料，自己在擔任林峯演唱會嘉賓後，才正式開始變熟絡：「做完（演唱會）之後我同佢熟咗，而家friend喇！而家變friend喇，有電話喇！以前都有但冇聯絡過，電話都改埋啦。我同佢有種好特別嘅感覺，觀眾係好鍾意我哋兩個。所以點解我喺個台度見到佢咁大反應，我以為我哋唔會再見㗎喇！突然再見，係見返個朋友、老同事，仲係健康健全，我好感動呀，有機會重聚係好難得嘅事。 」

鍾嘉欣擔任林峯演唱會嘉賓，掀起一陣回憶殺。

現在的鍾嘉欣不再是「冰人」，因成長成熟而變得溫暖，方學懂如何珍惜眼前的林峯：「我都好珍惜呢個人，尤其是而家撞返之後。有時啲緣份緣滅咗就緣滅咗，個世界畀我哋cross path，又再經過對方，又一齊做嘢。而家做嘢仲好過以前，因為我哋有交流，同佢拍廣告一拍即合，會交流點樣演，以前冇㗎嘛！所以而家仲珍惜過以前，好感動。」

現在的鍾嘉欣已成長成熟，學懂如何珍惜眼前的朋友林峯。

後續…

採訪：何德

場地：The Glam@The One