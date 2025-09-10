Yahoo娛樂圈 ｜娛實說 鍾嘉欣專訪（下）愛老公有型夠Man 無悔放下一切出嫁：好愛呀，愛到成個世界只有我哋兩個

優才書院教員北上教學照片曝光
《Yahoo娛樂圈》欄目娛實說，讓受訪嘉賓道出真誠。真話不易說，尤其是作為歌手、演員。但在拆開包裝以後，這位藝術工作者，其實是一個怎樣的人？他/她又有甚麼實話想說？
上回講到，鍾嘉欣與林峯這對銀幕情侶，從前竟關係疏離，直到最近才真正熟絡。而她生命中的真命天子，是丈夫Jeremy：「因為愛情突然間嚟，好愛呀，愛到成個世界都冇，只有我哋兩個。」當年不顧一切衝回加拿大結婚，至今仍是最無悔的決定：「我覺得佢好安全好老實，我鍾意佢長頭髮，我覺得佢好有型，係個性格好有型，好貼地，好man。」在一連兩篇的「娛實說」，鍾嘉欣講到入行夢想、工作崩潰時刻、與林峯關係、結婚的浪漫衝動，再談及新歌與事業新目標，娓娓道來最出人意表、最真實的——鍾嘉欣。
曾覺自己蠢感自卑，不想女兒同樣貶低自己
鍾嘉欣最近回港的一大原因，是宣傳新歌〈Believe in Yourself〉，更找來「小鍾嘉欣」鍾柔美參演MV，寓意寫給女兒的心聲：「其實個靈感嚟自我個女，我同佢做緊功課，佢一唔明就會扭計、唔想做。有一日佢做做下就忟，掟支筆話唔再寫喇！佢話：『I’m so stupid!』我係媽咪聽到其實好心痛。同埋呢啲字你唔可以睇輕，呢啲字會跟隨你嘅人生。」
女兒的這句話之所以揪心，因為讓鍾嘉欣想起了自己：「我就有呢啲字喺裏面，我成日都覺得自己蠢，當有人突然觸發到我，我會覺得好自卑，成為我工作嘅石頭。因為佢講咗呢句嘢，我個心突然好澎湃，就摸住佢唱：『My precious darling, you are so beautiful, you mean so much to me……』咦？點解突然有首歌？我即刻跑去廁所錄低首歌，個靈感就係嗰刻嚟。」最終在一位好朋友極力鼓勵下，鍾嘉欣決心要製作這首歌，可惜這位朋友已因病過身，令她更確信帶來這首歌的意義。
不顧一切去愛從未後悔：「我嗰晚完咗頒獎禮，即晚就出機場去結婚呀！ 」
由19歲那年開始，發生在鍾嘉欣身上的一切都如風飛快，包括愛情。當認識Jeremy後，二人透過電話隔空相愛，之後嘉欣已急不及待，要走進人生另一個階段：「有時啲嘢嚟得快係好，你冇時間諗，我冇時間諗我捨唔捨得（事業），我就要結婚喇、要生仔，要建立家庭，又終於可以同爹哋媽咪重聚，開心都嚟唔切。跟住啲嘢我冇諗點行，之後會拆解到，好firm。又冇恐懼，又冇猶豫。」她笑指，當時心裡已盤算好，完成手頭上最後一個工作後，就立即飛奔到加拿大行禮！「我直頭諗住早啲添呀！我嗰晚完咗頒獎禮，即晚就出機場去結婚呀！ 」
回憶起當年的衝動，鍾嘉欣仍然甜絲絲：「因為愛情突然間嚟，好愛呀，愛到成個世界都冇，只有我哋兩個。愛情嘅魔力令你成個世界都睇唔到，我係嗰啲嚟，個愛好澎湃，一愛就唔可以離開你，要跟你去溫哥華住。 」就是如此，她開展了人生的另一頁：「TVB對我好好，到我結婚嘅時候佢哋冇畀難題我，冇畀壓力我，冇話唔畀我走。我結埋婚、陀埋B先返嚟。」
鍾嘉欣跟Jeremy的婚訊非常突然，引來很多人猜想，究竟對方何方神聖，足以讓鍾嘉欣拋下一切？「我覺得佢好安全好老實，佢唔知我係明星，即係話佢鍾意真正嘅我。佢耳仔非常好，我講乜佢都記得。到而家結婚十年，佢都好著緊我講嘅嘢。佢把聲有種安慰、成熟穩重，帶點幼稚、帶點可愛，我聽完有安全感。同埋我鍾意佢長頭髮，我覺得佢好有型，係個性格好有型，好貼地，好man。你知有啲男仔好姿整，但如果要劏嘢、切樹、野外求生、地震，佢就會救到我。我就覺得好man囉，好多男仔做唔到㗎！」飛快10年，二人已育有3名子女，嘉欣亦找到理想中的幸福。
演而優則唱夢想成真，將專注於音樂發展
在上一篇講過，鍾嘉欣自小就想拍劇做演員，但原來夢想不止於此：「我細個除咗想做朱茵、陳松伶，我係好想唱歌，因為我好鍾意鄭秀文、梁詠琪、陳慧琳，我好想做佢哋！如果可以我想好似佢哋咁雙線發展，我係想做個咁嘅artist。」終於，她迎來了當歌手的機會，從小到大的練習大派用場：「我入咗TVB，一路拍劇為主，有一日樂小姐（樂易玲）出隻碟叫《金牌女兒紅》，就搵曬所有中花、小花、大花去試音，何哲圖先生就睇中咗我呢把聲話好易認好舒服，咁就簽咗我，又實現我一個夢想。」
主題曲一向是隨劇集入屋的好機會，鍾嘉欣演而優則唱，並開始親自創作：「做做吓我自己提出：『Herman哥（何哲圖），我自己作歌㗎！』佢聽完之後又用喎，每隻碟都畀我用兩、三首我自己作嘅歌，直至慢慢做到主打，例如《大藥坊》嘅片尾曲〈大愛〉係我作啦、《星空下的仁醫》嘅〈好好珍惜自己〉係我作啦，所以鍾意音樂係冇離開過。」
既然2025年鍾嘉欣「全面回歸」大受歡迎，接下來會看到她拍劇嗎？「生完小朋友之後試水溫，拍《星空下的仁醫》，但我發現做完媽咪拍返劇係唔可行，因為抽走嘅時間係三至五個月要離開啲仔女，我好辛苦。嗰時開始我同自己講，如果有劇搵我，我真係要好好考慮，個機會唔大。」但大家先不用失望，她立即已分享接下來的大計：「唱歌唔同，我可以落機唱一日就走得，要我個時間唔多。又係緣份，有個單位搵我開巡迴，就覺得應該走音樂嘅道路。我唔係轉型，但係想專注唱歌，所以嚟緊仲有第二、第三步曲（新歌）。 」她年尾會再度回港並帶來更多新歌，所以即使隔著半個地球，鍾嘉欣仍然「常在心」。
採訪：何德
場地：The Glam@The One
