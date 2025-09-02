Yahoo娛樂圈 ｜娛評 張柏芝天花板顏值不減當年 娛樂圈傳奇人物「新聞女皇」敢愛敢恨令人難忘

1.林家謙近日舉行紅館演唱會《White Summer》，連日來邀請不同女歌手前輩做嘉賓，但講到討論度最高、最大驚喜的，一定是第9場嘉賓張柏芝。張柏芝唱出首本名曲〈任何天氣〉與〈留給最愛的說話〉，引發大規模「回憶殺」，亦瞬即帶來網絡、Threads洗版，除了大讚45歲的她仍然美得發亮，不少網民都留言講到自己對張柏芝的回憶與感覺。

2.張柏芝這個名字，一直是娛樂圈的傳奇。她於18歲因拍陽光檸檬茶廣告而出道，清純氣質、極高顏值已一鳴驚人，並有「翻版林青霞」之稱。其後她於周星馳賀歲片《喜劇之王》中擔演女主角，雖然演技仍十分幼嫩，但及後在愛情片《星願》中大為進步，並獲得香港電影金像獎最佳新演員，亦同時推出EP《任何天氣》大賣，雖然曾一度被批評「鵝公喉」，但仍成功吸納一大班男粉絲，一出道即巔峰。

3.名導演爾冬陞講過，張柏芝是他遇過難得的好演員。二人合作過《忘不了》引來強烈迴響，此戲更讓她封金像獎影后。2004年，她亦拍攝杜琪峯和韋家輝執導的《大隻佬》，同年演了3位名導的作品。事實上，自《星願》後她片約不斷，演技好、高顏值、高人氣，令她成為影壇寵兒。然而當年讓大眾印象深刻的，卻是圍繞在她身邊的新聞。

4.她曾出了張唱片《C1》，其中一首歌叫〈新聞女皇〉，是自嘲自己經常上娛樂版頭條「C1」，而〈新聞女皇〉的歌詞更直線指自己戀情與私隱被傳媒放大、搬上新聞。張柏芝個性十分率性自我，所以在「偶像年代」，她公開與陳曉東拍拖，與謝霆鋒閃婚，並中間有大量追求者、傳過無數緋聞，都引來強烈關注，當然當中亦有與陳冠希的豔照事件。如今看來，可以理解張柏芝為敢愛敢恨，可惜當年的風氣並不接受「率性」，更愛偶像式「包裝」，以致她一直換來無數批評，可算是生不逢時。

5.但另一樣責無旁貸的，是她的工作態度。有不少導演公開批評過，她的工作態度不專業，遲到、失場、開工前一晚玩樂夜蒲、在片場不斷講電話等等。偏偏，張柏芝亦是個天生的演員、演技非凡，即使狀態如何不佳，只要一開始拍攝便立即入戲，帶來無比動人的演繹，令導演、劇組都耐她不何。加上她主演的電影都票房大收，令不少人都對她又愛又恨。

6.去到近十多年，張柏芝與很多港星一樣北上發展，因此也漸漸在香港觀眾眼前淡出。近年她的形象也是專心照顧孩子，同時努力工作。可能經過一段長時間，很多以前的負面印象都被視為年少輕狂，所以今次她突然現身，引發的反而是很多想念。事實上如果是港片影迷，都確實會被她的外貌、演技觸動，亦不得不否認，她絕對是千禧年代香港電影最重要的女演員之一。近年她都於內地演出，作品在香港難以看到，但相信她今日再演本港作品的話，應該會引發新一輪熱度與迴響。

