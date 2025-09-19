Yahoo娛樂圈 ｜娛評 經典作重映成戲院救星？ 本月重映作與新上畫港片數目相同 《PTU》、《頭文字D》大力宣傳

1.近來電影市道不佳，業界甚至以「電影寒冬」來形容。當製作大為縮減，新作又不敢上映怕蝕錢，又如何是好？最近有一個新現象，就是本月的4K修復重映經典作，與本月新上映的港產劇情片，數量竟是一樣，各佔3部。4K修復重映的有《PTU》、《頭文字D》、《墮落天使》，而新上映的港產劇情片則有《阿龍》、《惡人當道》、《觸電》。

《PTU》作4K修復重映，台前幕後落力宣傳。

2.當中《PTU》、《頭文字D》更有大力宣傳，前者有導演杜琪峯，主演任達華、邵美琪、林雪、黃浩然出席首映分享會，後者亦有導演劉偉強與麥兆輝現身。當中《PTU》任達華、《頭文字D》劉偉強、麥兆輝等更接受多間傳媒專訪，齊齊話當年，再度為自己的經典作造勢，落力程度與宣傳新戲不相伯仲。

廣告 廣告

《頭文字D》劉偉強、麥兆輝等齊齊話當年。

3.另一邊廂，《阿龍》、《惡人當道》、《觸電》亦當然努力宣傳，更希望以特別招數吸客，例如《觸電》就定以不超過$60的票價，希望吸引更多觀眾入場。其中導演梁國輝都坦言，知道現在的市場狀況，所以與電影公司推出特價優惠，希望成為吸引點。

新戲《觸電》就定以不超過$60的票價，希望吸引更多觀眾入場。

4.由於市道不景氣，今年上映的作品確大為減少，當戲院都缺新港產片上映，經典作重映，是否成為了戲院及電影商救星？事實上，不少網民都指能在戲院觀賞經典作十分感動，尤其是一班較年輕的觀眾，能有機會入戲院觀賞舊作有一定吸引力。例如任達華就帶同女兒任晴佳入場看《PTU》，當年女兒尚是幼童未能入場，因此今次重映屬機會難得。

5.除了給觀眾緬懷舊作，其實一眾前輩都盡力幫助業界，例如《PTU》就會將重映的一半利潤將捐贈予杜琪峯帶領的「鮮浪潮國際電影節」，以推動香港電影產業及培育新導演人才，票房更有不錯成績。

《PTU》、《頭文字D》等都有精心製作新精品，送給傳媒與觀眾。

《PTU》、《頭文字D》等都有精心製作新精品，送給傳媒與觀眾。

6.業界上下都落力救市，重映也好，新上映也好，仍希望營造吸引觀眾入場的氣氛。但始終屬「治標不治本」，重映舊作不能作長久之策。其實全球影業都同樣面對減退跡象，汰弱留強無可厚非，在此也並非要求觀眾一味「盲撐」，相信只要是好作品，如之前勁破紀錄的《破·地獄》、《九龍城寨之圍城》等，仍然會吸引到支持者。

重映舊作始終屬「治標不治本」，不能作長久之策。

撰文：何德

facebook.com/hotaktak

instagram.com/hotak1999