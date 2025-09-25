Yahoo娛樂圈 ｜訪問 「夜粥先生」深夜玩轉香港 Frankie榮膺真夜鬼 AK畏高戰太平山飛索驚到爆粗

環境局打風日表明今屆不推垃圾徵費 環團批欠反思
由Mirror四位成員AK、Alton（王智德）、Frankie（陳瑞輝）及Lokman（楊樂文）組成的小組，因AK最初講過與另外三名隊友「食過夜粥」論後，小組常被稱為「夜粥組」，連小組綜藝也開通宵，想正名為「FING!小組」的四位大男孩，今次小組綜藝仍要擔任「夜粥先生」，在深夜到處「FING」，攀山涉水、又食又玩，用不一樣的角度探索香港。
《夜粥先生幾多點》中，四人游走深夜的香港，夜幕低垂但也可玩得盡興。Alton指「有好多嘢都係我哋第一次玩、好多嘢都係而家好少去玩，（節目中）可以去玩返！」，Lokman更揚言不少活動「係挑戰心理極限」，AK就指「綜藝之神都有埋呀今次！」而15晚活動範圍之廣，Frankie就指「有山有海，喺陸地又可以奔馳，真係堪稱山地海都包晒！」
一向畏高的AK在節目中再受考驗，四人要在晚上的太平山玩高空飛索，「其實得我一個驚，都真係幾高」。以前的AK曾在不同綜藝挑戰澳門旅遊塔笨豬跳、高空獨木橋、繩網，坐主題樂園纜車也緊握扶手的他，笑言自己的畏高「完全無進步過」，「維港夜景真係好靚，但我一眼都無望過！」隊友們指AK在此項目擾攘近半小時，向來膽大Frankie指自己「懷住興奮嘅心情第一個出發」，飛到對面山後默默站在崖邊攀著岩石等待，未料及起點三人仍在「講數」。Frankie形容等待位置「好凶險」，邊等邊想「好攰呀！真係hold唔住喇快啲啦！」回到地面後，手臂甚至有擦傷和瘀痕，不過他亦頻呼好玩。
面對恐懼，AK直言「有萌生想放棄嘅念頭，但佢哋（隊友）個助燃簡直係火上加油」。Alton指「佢喺度爭扎，大家expect我哋會鼓勵佢，但最後我講嘅說話類似嘅方向係，『你咪唔好玩囉，OK㗎OK㗎！」Lokman亦謂「（節目）有得剪㗎喇！」AK亦指「其實節目組都畀我唔玩，都知我好驚」。不過面對隊友們的另類「情緒勒索」，AK最終決定「去囉！命就一條你攞去！」話雖如此，但畏高的心仍在，AK指「驚到成個人係咁震」，邊玩邊大叫，笑言「唔小心講咗句粗口，都真係要修音一下」。
除了高空飛索，節目內容還包括踢夜波、踩roller、玩直立板睇日落、到葵廣掃街等等。談到最enjoy的部份，AK就指「打邊爐嗰part其實我好enjoy」，那間知名火鍋店由於是地舖、亦沒有設廂房，「我哋平時好難坐低食，但我一直都好想試嗰間餐廳……梗係用公數食盡佢！」Lokman就指到葵廣拍攝掃街時，「都比我想像中多人，可能我睇少自己」，「本身我幻想就真係free住去掃，想食呢間、想食嗰間，但最後因為太多人，所以就目標地去咗幾間就要byebye」。
小組四人也是跳舞出身，年輕時候確實「食過夜粥」，這裏說的，也是跳舞。回想年輕時的活動，Lokman指「細個嘅夜生活就係排完舞、練完舞之後去旺角食宵夜，通常一個禮拜都有幾次呢個routine」，這個routine還包括餐廳選擇，「唔係A就B，唔係B就C食糖水」，Alton補充，「然後就各自去大家嘅通宵小巴站返屋企」。Frankie年輕的晚上也是雷同，每每都是跳舞，「落旺角食完嘢就再練嘢，食嘢係唯一一個跳舞以外嘅回憶」。而AK回憶起小時候「偷個機會唔返屋企瞓」的日子，「可以喺朋友度打機唔使返屋企瞓，我就會覺得嗰一晚嘅夜生活會好正，可以咁偷出去玩」。
現時的四子則有另類「夜繽紛」，不用工作的日子，他們也不再出街「FING」，而是在家吸塵、洗衫。Alton直言入行後工作令生活不再規律，「個娛樂就係喺人哋屋企或者studio，去到11點零就嗌個外賣先！」Frankie亦同意工作打亂生活節奏，笑言自己「可以喺香港原地Jetlag，生活個時區同其他人有啲唔同，其實都無咩可以做」。AK和Lokman就主力與寵物共處，Lokman笑言「我最enjoy就係喺屋企吸貓，吸兩次，最放鬆、最舒服，（經過）一日嘅辛勞，然之後就抱一抱（貓貓）、啜一啜、索一索」。
那麼誰是真正的夜鬼？AK首推常說「日日都係夜晚」的Frankie，「我有時幾夜搵佢，佢都會覆到」，背後原因，Frankie指「如果第二朝開得早，我有一半機會（前一晚）都係會唔瞓覺……驚瞓咗狀態仲差」，看來在港原地Jetlag就是由此而來。AK補充，「我哋都係打同一個牌子嘅遊戲機，通常夜晚都係見到佢喺度（online）」。Frankie就回憶指，「大學排大專跳舞比賽，一個禮拜夾埋淨係瞓咗十個鐘都唔夠，其他時間都係返學、排舞、返工」。
四位大細路聚首，試玩不同活動，Lokman指最大的樂趣在於「四個人嘅默契、擦出嚟嘅火花，好光好熱，製作組都意料不及」；Alton 也認同指「有啲橋段係無諗過會咁樣發生」，而這份默契亦源於四人多年來的相處，早已超越了簡單的隊友關係。這份默契會否想用在拍劇之上？AK就高呼，「任何有錢搵嘅機會，我哋都一齊上啦！」
Stylist : J.C
Alton
Outfit : Carhartt WIP、Beams、I.T
Jewellery : Fantastic Man
Shoes : Red Wings
Frankie
Outfit : H Bar C、Leather Healer、ad-lib、Luddite、Clot
Jewellery : Toga
Shoes : Red Wings
AK
Outfit : Fullcount、Fred Perry、Carharrt WIP、Beams
Glasses: Gentle Monster
Jewellery : Yabasta Sliver
Shoes : Jordan Brand
Lokman
Outfit : Beauty & Youth、Clot、I.T
Jewellery : Fantastic Man
Shoes : Nike、Clot
Alton Wong
Make Up : Yumi Cheung @Annie G. Chan Makeup Centre
Hair : Frankie Ho @Hair Culture
Lokman Yeung
Make Up : Giann Cheung @Annie G. Chan Makeup Centre
Hair : Seiko Sin @Hair Culture
Anson Kong
Make Up : Giann Cheung @Annie G. Chan Makeup Centre
Hair : Seiko Sin @Hair Culture
Frankie Chan
Make Up : Cori Wong @Annie G. Chan Makeup Centre
Hair : Seiko Sin @Hair Culture
