Yahoo娛樂圈 ｜ 專訪 葉蒨文Sophie重視承諾另一半要有邊界感 平常心面對人氣急升：可能花無百日紅

女神、Candy、曾太、港姐、新時代女性……都會令人聯想起TVB力捧小花葉蒨文（Sophie），除了鏡頭前性感美艷的一面，到底葉蒨文是一個怎樣的人？喜愛體驗人生的Sophie從經歷了9年的影視人生中獲得甚麼啟發？

與GM組CP人氣升

TVB節目《女神配對計劃》令Sophie大受歡迎，她與曾展望（GM）這對人氣CP近日更頻頻孖住岀Job，二人為《香港小姐競選2025》擔任主持時，更被麥美恩（Mayanne）笑稱為曾生、曾太。不過，Sophie直言暫未幻想過與GM結婚，「真的未夠深入認識，未至於可以結婚，真的有點遠，尚有一段距離，我們仍需要更多時間去認識大家。」從沒想過閃婚的她不抗拒閃婚，最重要是有多了解另一半，「我其實是Open Book來的，甚麼也能說，但以GM為例，他亦曾表示不擅長表達自己，他有很多層，需要慢慢揭開去看。」她認為現階段的GM暫未準備好想要一個家。

找一個不離不棄的伴

婚禮誓詞是每對結婚的伴侶都非常重視的承諾，Sophie直言這正是她所需要的，「不離不棄、疾病痛苦……這涉及到一個人的價值觀，走到結婚這步的人都不想離婚，所以不離不棄就是有個責任要去照顧對方，即使他（她）不是處於最佳的狀態，這是一個承諾。」談到理想的婚後生活，Sophie認為：「平凡就是幸福。當然我都會喜歡小驚喜、小浪漫，又或是貼心的慰問，沒有人會不喜歡的。但我覺得兩個人最舒服的狀態就是做自己，就算大家不說話的時候都是舒服的，不一定要尋找話題，兩個人已經很有默契地融合在一起，並很清楚大家的邊界感，好好去照顧大家的感受。」

Sophie向另一半大派定心丸，「我希望另一半絕對信任我，有些人會因戲生情，可能他分不開角色和現實，但我絕對沒有這個問題。我能很投入角色，但也能很快抽離角色，我對自己有這個認知，會以專業的態度去應對，不會迷失。」她很清晰自己能給予伴侶安全感。同時，她希望伴侶要有邊界感，「我不太喜歡男士在喝酒後跟女性有太親密的接觸，攬攬錫錫過固然不OK，掃背脊或攬腰也不太好，需要保持適當的社交距離。如果是Bro一樣的朋友，拍拍搏或安慰對方是可以接受，主要視乎他的內心想法是怎樣。」

父母在Sophie 4歲時決定離婚，自小在單親家庭中成長的她沒有因家庭背景而令她失去對婚姻的憧憬和渴望，亦沒有令她不相信男人，她直言很想向伴侶施嗲功：「童年時沒有一個爸爸在身邊愛錫先，令我很想嗲另一半，所以他一定要喜歡被女生嗲。」

活岀真我忠於自己

被網民封為新時代女性的表表者，Sophie覺得感情路上不一定要男尊女卑，「兩個人是共同的戰友、夥伴，不一定要男士『照』住我，每人都有優缺點，有時我都可以『照』住你、傍住你，做對義氣仔女，講道義的人才可以做到不離不棄。」

從過去到現在，Sophie都不介意公開自己的感情狀況，「現今是網絡時代，很多事情都很透明，新時代女性就是不怕活出真我。《女神配對計劃》中的五位女神都各有追求，五人的性格都不同，但每一位都忠於自己。」她與GM亦於《女神配對計劃》大結局時配對成功，正式公開戀人關係。

人紅招忌高EQ應對

2016年，Sophie參加《香港小姐競選》，最終於三十強止步。不少網民為Sophie感到不值及有感錯過了她，她很感動：「多謝他們用『錯過』這字，所有的經歷都是造就今日快樂的我，你們現在看見我便已足夠，如果當初我獲得了名次，那起步點又會不同，所面對的壓力也不同，到底那時的我是否Ready呢？我也不知道。現時這樣一步步走過來是最好的，看回自己的腳印，好像越來越好的狀態，永遠不遲不早剛剛好，Everything is perfect。」

正所謂「樹大招風」，Sophie越紅亦越多評論，近日有網民指Sophie的樣貌跟以往有別，令她捲入整容疑雲。她謙稱自己並非美女，「我不是傳統五官很標緻的女生，但我很有自己的特色。若跟以前相比，我的皮膚變得白了，以前不會注重防曬，亦不懂得化底妝。其實不能懶惰，如今的我既會保養，又學習了審美、化妝，更會勤力去美容院做機。」

入行後，她為了健康而更改了飲食習慣，「少了喝含酒精的飲品，早上會喝Collagen、維他命、益生菌等，空肚喝會吸收得更好。」她又謂：「現時的科技這麼好，碌數下已有明顯的效果，不需要開刀。不過我尊重每個人的決定，最重要是自己開心，不用為網上的評論去做任何決定，女生只需要對自己負責任，每人都有自己的方式去生活。」

保持初心傳遞愛意

未來的事沒人知曉，Sophie直言：「可能花無百日紅，無論如何都要保持自己本身的心態，我本身沒強求甚麼，不會想在別人身上索取甚麼，而是想送禮物給別人，將我內心的愛送給更多人。」她期望能一直為觀眾帶來歡樂、正能量及正確的價值觀。

記者：梁樂欣