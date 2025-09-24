Yahoo娛樂圈 ｜AGA江海迦專訪 對創作執著時刻問自己當歌手初心 不心急與的士邦搞婚禮：幾時發生都OK

歌手江海迦（AGA）推出籌備逾年半的首張概念專輯《Writer’s Block》，同時是與環球唱片公司的告別作，現在她已身處澳洲陪伴家人。在離開之前，AGA特意接受訪問，宣布《Writer’s Block》這個「BB」的出生：「生得好靚呀佢！哈哈！」並講到自己對音樂的超執著個性：「我問自己點解你想做歌手先？點解唔返返去做空姐？如果（創作）係好急或者都唔係想講嗰樣嘢，就同返工冇乜分別。」更透露與未婚夫「的士邦」鄭子邦並不急於結婚：「兩個人開心就會一齊，唔係婚姻唔需要，係一個celebration，呢個celebration幾時發生都OK。」對生活隨心、音樂卻非常執著，存著有趣的反差個性。

AGA的概念專輯《Writer’s Block》終於出世。

將對香港感情帶入新作，難忘與俊男鳳小岳演愛侶

今時今日要出碟並不容易，何況是一張概念大碟。雖然AGA與環球唱片已經約滿，但作為告別禮物，彼此都非常用心，投放了很多感情，AGA：「其實過去十年嘅pattern都係出single，但知道有機會出一隻概念大碟，好耐未試過寫晒一隻碟先出，所以用四個月時間寫咗成個故事。其實我入行前係讀電影配樂，所以好想做相關工作，今次就不如寫個story，好似一個故事嘅一首首插曲，都完成咗自己夢想。」

AGA喜歡香港這個城市，曾放假半年時間單單感受生活，甚至經常去排隊，以得到最貼近都市的靈感：「《Writer’s Block》係寫我見到城市人面嘅人生活嘅點滴，第一次描繪呢個城市。喺香港生活同其他地方好唔一樣，香港人好勤力，其他地方三、四點就閂曬，香港好多24小時，OT好正常，同埋大家未必會講自己嘅感受。每個人都要孭住幾個身份、責任，留返畀自己嘅時間好少。」

AGA難忘與俊男鳳小岳演愛侶。

唱片中訴說一個又一個的人物故事，MV更找來鳳小岳、李沐、林哲熹等著名台灣演員參演：「我最難忘係拍MV，呢隻碟真係每樣細節都參與，冇諗過有咁出色嘅演員，一問佢哋就參與！我同導演揀男主角都揀咗好耐，之後大家都諗起《華燈初上》，膽粗粗問下鳳小岳，佢就即刻應承咗。」MV中AGA與俊男鳳小岳做對愛侶，問到她拍攝時有戀愛感嗎？她笑說：「所有嘅浪漫氣氛已經拍咗出嚟，其實現場係非常疲累！鳳小岳自己都係個創作歌手，拍呢個MV之前啱啱入圍金曲獎最佳新人，佢好快就演到我哋想做嘅嘢，而且超乎意料！」

對音樂要求高挑戰極限，曾反問：究竟點解要咁對自己？

AGA笑言，自己平時是一個非常隨和的人，但一講到音樂，所有執著、要求就會湧現，一向語氣柔和的她也立即強硬起來：「我對於好多嘢都冇乜所謂，但對於創作、音樂嘅世界，冇得冇所謂！如果我退後一步，大家都開心，係創作世界裡面最toxic！係真！係最唔健康！」她深信極致的要求才會產生最佳的作品：「因為所有嘅畫面都喺我個腦入面，所以每次開會都要開五、六個鐘，講我眼中嘅vision係乜嘢，MV導演阿Sheng都話係佢拍過最複雜嘅嘢。對於我嚟講，好微細嘅嘢都會令件事180度唔同，視乎你想邊刻放手。但對於《Writer’s Block》我係掹到最盡！」

她對音樂要求高，甚至自問為何要辛苦自己！

每一首作品都是她的親生孩子，由作曲到後期mixing編曲，再到拍MV與帶到樂迷眼前，她都會將自己推到最盡：「我成日想知自己嘅橡筋可以拉到幾盡，直頭有一日吊威也吊咗幾個鐘頭，頭又痛、腰又好痛，倒吊望住班工作人員。究竟點解要咁對自己？就係要keep on challenge自己，呢樣嘢係最緊要。」她更舉了個例子說明，她有多愛挑戰自己：「試過零運動，但就報名參加馬拉松，係三藩市跑21K，跑好多馬拉松。而家又玩舉重，train到紅館演唱會嗰時舉到80幾KG，其實我係個歌手，我唔係運動員，哈哈！就係要挑戰自己！」

有能力15分鐘寫好一首歌但拒絕，回想辭空姐做歌手原因

AGA曾講過，因為難兼顧幕前表演與創作空間，成為了她的掙扎，她坦言：「喺香港放假唔知點解好有罪疚感，如果你放假唔覆電話，個心硬係好重咁。過去十年做歌手嘅時間，我未做晒啲嘢，我都會瞓唔著。當去到一個禮拜只得一、兩個鐘時間寫歌，我覺得好大壓力，因為個作品未必係我最想推出嘅作品。我係可以15分鐘寫好首歌，但係咪好想帶呢樣作品畀觀眾呢？我係唔想。」

AGA有能力15分鐘寫好一首歌，但拒絕以此「交貨」。

拒絕以速食心態看待創作，同時讓她時刻問自己，當年轉投歌手行業的初心：「我又歸零，問自己點解你想做歌手先？點解唔返返去做空姐？我做創作係因為好愛呢樣嘢，但創作係最赤裸表達自己嘅藝術方式，如果係好急或者都唔係想講嗰樣嘢，就同返工冇乜分別。」

由籌備到推出超過1年半時間，專輯《Writer’s Block》終於出生，看著這個「BB」，她笑說：「生得好靚呀佢！哈哈！因為我出道第一年，已經話未必再出碟，大家都係一年行三首single，但有出碟呢個機會，一定要做得有咁fine得咁fine。所以都係咁用咗一年半時間，因為我好珍惜呢個出概念大碟機會。呢個絕對係我事業上嘅一個check list。 」

她看著《Writer’s Block》，笑言這個「BB」生得好靚！

不急於行禮又不在乎形式，幸得另一半支持

完約之後，AGA現已飛到澳洲陪伴年事已高的父母：「我20到30歲嘅時候，朋友生日、生仔我都skip晒，因為我要寫歌做音樂。但而家大大吓，覺得我可以include呢啲人係我工作途中，特別喺屋企人。我嘅父母只要同佢講發生咩事，佢哋就覺得好有參與度，將佢哋加入我嘅生活，有時佢哋比我更加雀躍！」相當孝順。

她並不急於與未婚夫行禮結婚

最後談到感情生活，AGA與「的士邦」鄭子邦感情穩定，二人更已經訂婚，但講到婚期，AGA則並不著急：「係個心神未有timing去諗，始終係個好大嘅event，但可能我plan緊10個event又有演唱會。兩個人開心就會一齊，唔係婚姻唔需要，係一個celebration，呢個celebration幾時發生都OK。我同另一半都係差唔多諗法，所以so far it work for us。」她笑言，自己並非從小已幻想婚禮那類人，反而入了行做歌手，更不需要將焦點放在自己身上：「我細個都唔會諗自己個wedding會係點，對我嚟講甚至未必需要一個wedding。可能做artist，每個event都好似個主角，同埋而家啲人都好鍾意旅行結婚，任何形式，大家屋企人都OK就OK。」那歌迷們就好好期待AGA的好消息，及她回歸香港樂壇的日子吧！

大家都十分期待AGA回歸與踏入另一階段。

採訪：何德

Make up : Ricky Lau

Hair : Jackal Wong @artify.lab

Outfit : Lane Crawford

Brand : WE11DONE