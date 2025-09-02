Yahoo娛樂圈 ｜Soler專訪 當年退出全因「冇人聽我哋」 如今復出卻獲支持「起碼出嚟呢一剎那畀到少少回憶大家」

千禧年代爆紅的樂隊Soler，是不少歌迷的集體回憶，〈失魂〉、〈海嘯〉更是街知巷聞的金曲。神隱多年，最近兩兄弟Julio、Dino又再度現身，拍廣告、出新歌，更即將在澳門開演唱會，Julio：「我好開心，起碼出嚟呢一剎那，畀到少少回憶大家，我覺得已經好滿足。」由當年爆紅卻遇上灰心失意，再到今日捲土重來，新歌〈翻天覆地〉歌詞正正道出心中所想——願志氣沒限期。

Soler以新歌及演唱會正式回歸。

新歌〈翻天覆地〉道出捲土重來心聲

Julio、Dino最近有新廣告見街，接連再有新歌、演唱會，令不少老樂迷十分驚喜。眼前的兩兄弟彷彿沒太多改變，只是頭髮有點花白，Julio笑言：「仲少咗好多頭髮添！」風趣依然。Julio：「歌詞講出我哋兩個都睇化咗好多嘢，〈海嘯〉講我哋咩都面對晒喇，到而家反而咩都冇所謂。」Dino：「你點睇件事係一個決定，係你嘅選擇。」

年輕時有不少期盼，到現在卻已看透。

其中一句歌詞「偏偏設想得太高」，是年輕時的想法？Julio：「我覺得好多有理想嘅人都係咁，會諗多咗、諗高咗。但其實呢樣嘢係我媽教我，佢話你唔瞄高，點去到高點呢？但呢句都係少少自我批評、反省。」

揭露當年真正「退出」原因：其實都堅持咗十幾年，都冇人聽我哋

Soler當年一出道即爆紅，是樂壇中少有「重佬味」、玩搖滾，同時又有外型的組合。雖然當年橫掃新人獎，但原來他們志不在此，Julio：「我哋一直都好想人聽我哋嘅歌、上一個舞台表演，就係咁簡單，冇諗任何其他嘢。做『明星』嗰啲都冇，冇呢啲概念。」Dino：「贏咩獎呀、賺幾多錢呀，都冇諗過呢啲嘢。」Julio：「嗰時有好多人喺我哋身邊幫我哋做好成件事，而家基本上係我哋兩個做晒成首歌，結他都係自己彈，係少咗依賴。由細到大一齊寫歌、鍾意音樂，嗰種興奮都冇變。」

Soler當年一出道即爆紅。

Soler自2018年後沒有再出碟，漸漸消失於人前。坊間報道是因為與經理人不和引致，Julio卻回應指：「其實（件事）一早完咗，但你知負面嘅新聞會講好耐，我哋都冇辦法、控制唔到，但係都影響㗎，啲人不停咁講同一樣嘢，結果等咗20年，好多人都唔知咩事，剩係覺得你消失咗。」既然並非因此事影響，真正原因又是甚麼？Julio：「我哋當時其實唔係退出、冇退出過，我哋出咗好多專輯寫咗好多歌，但好似人哋見唔到，我哋講咩人哋都聽唔到。其實都堅持咗十幾年，都冇人聽我哋。所以人哋話聽過我哋第一張專輯，我問你有冇聽過我哋第二、第三張專輯？冇人知。我哋有冇宣傳？有！但人哋就係聽唔到。但而家出返嚟，啲人又聽返喇喎，好神奇。」

作品不再被聽見，令他們十分難受。

現在像說來輕鬆，但當年心底裡是極為難受，Julio：「唔開心㗎！跑嚟跑去跑宣傳，又做咁多嘢，但有一塌糊塗嘅感覺，做咁多嘢但冇收穫嘅感覺好難受。二十年又上又落，好似個波浪咁。」Dino：「根本日日都係咁，都唔知喺度做乜嘢。」最終堅持不下去，兄弟倆決定各奔前程，Julio：「主要係佢生咗第二個小朋友之後，想移民加拿大，一講就覺得，係時候收喇。佢喺香港、我喺澳門，我又結埋婚，就好似順其自然就咁樣完。」但來到2025年，故事竟突然再度展開？

告別式竟變成復出騷，一切是「天注定」？

Soler要復出，兄弟倆都坦言要鼓起很多勇氣，畢竟當年是失望而回。如今再重回樂壇，原因竟是「天注定」？Dino：「要講真話喇！」Julio：「下年20週年喎，我哋都退出樂壇、退出江湖啦，但好似冇正式退出，冇一個好好嘅告別，不如喺澳門做個小型show，等啲朋友、歌迷見吓我哋。真係見吓面、總結20年就算喇。點知一開口，啲朋友就話：『梗係唔得啦！做好啲啦！』大家幫手傾吓傾吓，就成為咗呢件事，好搞笑。」

今次的演唱會，原本竟是個告別騷！

告別式竟變成復出騷，他們自己都不敢相信，Dino：「我冇諗住再返嚟㗎！有陰影呀！」Julio：「又要做宣傳？哈哈！有啲唔慣。」Dino：「我教結他、教打鼓，啲小朋友唔知我做咩，身份唔同咗，再套入返呢個身份，都要拍拍身上嘅塵！」Julio：「決定冇幾耐，又多咗（工作），都係人哋無啦啦搵我哋。我都叫現象主義者，既然所有嘢都指向我哋要出返幕前，就唔好鬥喇，隨緣順住去做，我哋冇度過，解釋唔到。」當不少樂迷都為到他們復出而興奮，Julio笑言：「我好開心，起碼出嚟呢一剎那，畀到少少回憶大家，我覺得已經好滿足、一切都足夠。」

今次捲土重來聽到不少正面反應，他們已感滿足。

既然又有新歌、又有演唱會，下一步還有甚麼大計？Julio：「暫時未可以透露，但都想繼續做，因為都開咗波，同以前唔同，以前係出歌，而家出返嚟就有演唱會，畀人見到我哋一直以嚟，都係想人哋現場聽我哋唱歌。先過嚟澳門聽啦，都唔遠嘅！」那會在香港搞一次騷嗎？Dino：「你哋過嚟澳門睇我哋個show先，你哋唔嚟我哋就要諗一諗喇！哈哈！」公平交易，各位樂迷應該樂意答應？

想在香港見到Soler，先要到澳門支持今次演出！

採訪：何德

《「澳門銀河™️」呈獻 - Soler “Rise” Concert in Macau》

演出日期：2025年9月20日

演出時間：8PM

演出地點：「澳門百老匯™️」- 百老匯舞台

門票價格：HKD/MOP 980 / 780 / 480