Yahoo電影專訪｜《好孩子》許瑞奇演變裝皇后獲金馬影帝提名 導演王國燊：困難中希望給到你們力量

【Yahoo電影專訪】新加坡電影《好孩子》，改編自變裝皇后照顧失智症媽媽的真實故事，更入圍今屆金馬獎獲最佳男主角及最佳造型設計。早前獲提名的男主角許瑞奇，及導演王國燊來到香港宣傳，對於電影讓觀眾不斷拭淚，導演指：「我們不是要讓大家哭，這部電影是想大家選擇善良，其實是有得選的。希望觀眾看得到裏面的溫柔，困難中希望這部片給到你們力量。」許瑞奇：「一句話的鼓勵真的會救到一條命，為什麼不給別人鼓勵呢？」笑中有淚地帶給觀眾溫暖。

早前獲金馬提名的男主角許瑞奇，及導演王國燊帶同《好孩子》來港。

帶給小眾群體、觀眾的善良與溫柔

《好孩子》是一齣溫情片，但格調並非沉重，相反更有很多喜劇時刻，真真正正地笑中有淚。故事改編自變裝皇后Sammi的真人真事，講述他要照顧失智症媽媽，為安撫媽媽，只好謊稱自己是母親失散多年的女兒，怎料母親信以為真。導演王國燊想透過這小眾群體的故事，讓更多人了解到「變裝皇后」這回事：「Drag Queen是表演工作，但是仍有很多人不知道，不是主流故事。希望大家也看故事的內心世界，不是光看外表去判斷，也是電影想達到的目標。」男主角許瑞奇：「Drag Queen很收斂的，但Sammi的故事讓很多人也有共鳴，很多人IG dm我，每個人都很感謝這部電影，出來都是哭。」

變裝皇后是表演工作，但是仍有很多人不知道也不了解。（《好孩子》劇照）

在照顧媽媽的過程中，主角家好化解了跟家人的心結，家人也擁抱了他的身份，導演：「我們不是要讓大家哭，這部電影是想大家選擇善良，其實是有得選的，你怎樣面對對自己不好的人。朋友出來說，這不是看電影，而是一個體驗。他50歲，看完之後沒太大感覺，但回家的時候就一直哭，他愧疚問：『我們是不是好孩子？有沒有做到好孩子要做的事？』」

在照顧媽媽的過程中，主角家好化解了跟家人的心結。（《好孩子》劇照）

《好孩子》帶著一個很重要的訊息，就是「善良」，導演：「世界很難，這麼多戰爭，很多意見都很偏激的時候，有黑白有對立，但你可以選擇善良。」許瑞奇：「網絡上很多評論都很難聽，但我們沒有必要吵架，一句話的鼓勵真的會救到一條命，為甚麼不給別人鼓勵呢？ 」導演：「希望觀眾看得到裏面的溫柔，對不同的人不要先下標籤。對於被邊緣化的朋友，我們要說的是we are here。困難中希望這部片給到你們力量。」

《好孩子》帶著一個訊息，就是要選擇善良。

許瑞奇獲金馬影帝提名，演活最美變裝皇后

《好孩子》之中，許瑞奇化身成最美的變裝皇后，舉手投足都充滿魅力。導演指，原來他花了很長時間，才找到他心目中的這主角：「2021年起我一直在找演員，甚至如果找不到就不拍了，然後看到他（許瑞奇）在電視台拍的一部戲，是演一個自閉症的人，覺得他很融入那個角色，完全看不到本人。然後就跟他出來聊一聊，就認定是他。」然而，起初許瑞奇是擔心、大壓力：「很怕！擔心！覺得自己做不到。第一要對得起Sammi，我們有社會責任，把他的情緒、故事精準地表達。」導演：「我最喜歡他誠實，他一開始已經說『我做不到，需要幫忙』，而不是一下子就說我做得到，我們走在路上一起塑造。」

許瑞奇起初覺得自己演不到主角家好。（《好孩子》劇照）

許瑞奇在原型人物Sammi與一眾人員幫助下，完全演活角色，更獲得金馬影帝提名，導演忍不住說：「我很替他開心及驕傲，會被台灣的電影人看得到。提名就是肯定，沒有一定的表演水準是不會被提名的，所以I’m very proud！」許瑞奇卻謙稱：「我沒有想這個東西，但每個人都在講，被提名是個獎勵，結果很多人發我信息。我其實要幾天後才消化到。」

金馬影帝提名成為了整個團隊的鼓勵。

許瑞奇的精堪演出，見於其中重要的一幕。當洪慧芳飾演的媽媽暈倒，許瑞奇飾演的家好卻來了一個即興的動作，就是以手機拍下媽媽，回應了電影前段與媽媽一直以拍照方式交流，導演：「阿媽拍照的那一幕我們都沒有彩排，我都不知道他（許瑞奇）會怎樣做，但我很有信心。結果我的攝影師很丟臉，拍了一半開始搖，原來是他哭了。最後我們就用了第一take。」許瑞奇：「那場劇本沒有寫，但我看到媽媽就一直拍、一直拍。」結果場面非常感人，留下了深刻的一幕。

許瑞奇的即興表演，成就了最感人一幕。（《好孩子》劇照）

衝出新加坡走進香港，想兩地業界「做個好朋友」

《好孩子》早前因香港亞洲電影節邀請而訪港，兩位都表示能帶著「新加坡電影」來港非常榮幸，導演：「非常榮幸，新加坡的電影很少讓香港觀眾看得到，不管如何，讓片子有更多人看到就是我們的願望，希望觀眾會喜歡。因為我們的全球首映是在大阪，都有點擔心，新加坡的故事，日本觀眾會怎樣看？發現顧慮都蠻多餘，他們很熱情。」許瑞奇：「我有點嚇到！這部片可以來香港，是不是香港的人都有同樣感覺？所以今次想了解一下。」

《好孩子》早前因香港亞洲電影節邀請而訪港，得到絕佳的反應。（《好孩子》劇照）

新加坡電影工業的規模，確實是比較小，但因著《好孩子》，讓更多人看見了其可能性，導演：「我們的工業很小，需要的就是這些鼓勵跟被看到的機會。寫劇本、拍這部戲那麼辛苦，當然希望更多人看到。作為新加坡的電影人，要反映的是新加坡的故事怎樣拍，講新加坡人想要知道的事。一定要先從基礎做起，才能走上國際。下一步我們做得夠不夠？這是我們給自己的挑戰。我們很多都拍喜劇賀歲片，觀眾搞不好一年只看一次新加坡電影，這不是健康的。要去持續一個工業不是這樣。」

導演希望借作品講好新加坡的故事。

許瑞奇則以「交朋友」，去形容香港與新加坡的交流：「我們新加坡很多觀眾都喜歡看香港電影，如果香港人看到新加坡電影有共鳴，可以做個好朋友。有多點溝通也對整個電影行業更好。」《好孩子》如此成功，最後問到導演已構想到下部作品嗎？他以廣東話笑說：「未諗到，想瞓下覺先！但會做唔同嘅嘗試。」先行以語言拉近距離！

新加坡、香港兩地業界可以「做個好朋友」。

採訪：何德

化妝：Henry Li

髮型：Jun Choy

