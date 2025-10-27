Yahoo香港最佳品牌大獎 表揚最值得信任品牌 全民投票選出心頭好！

本港錄首宗本地基孔肯雅熱確診
為慶祝Yahoo深耕香港30載，「Yahoo香港最佳品牌大獎2025」隆重推出，發掘及表彰在市場風浪中勇於創新、透過卓越服務觸動港人心弦的傑出品牌。公眾更可透過Yahoo民調網上投票，就各個界別選出你最喜愛的品牌，成功投票更可獲 20 YPoints¹！
於2002年，Yahoo首辦「Yahoo感情品牌大獎」（Yahoo Emotive Awards），表揚與大眾建立深厚感情的品牌，成為香港年度品牌盛事。不少陪伴港人成長的經典企業，家傳戶曉的「最具香港精神品牌」，曾在此閃耀，成為美好集體回憶。
今年「Yahoo香港最佳品牌大獎2025」升級，聚焦強化港人與日常品牌的感情連繫，發掘品牌理念背後的動人故事，見證它們對香港的獨特貢獻、市場價值與持久影響。Yahoo香港及台灣廣告銷售高級總監陳偉祥先生表示：「具影響力的營銷活動、真實品牌形象，以及有意義的體驗，正是品牌與受眾建立長久連繫的重要基石。」
大獎涵蓋多個熱門組別，包括金融服務及銀行、保險、商場、展覽及場地活動及其他生活相關領域。透過網上投票，公眾不僅能與喜愛品牌互動、深化情感連結，還能為企業提供寶貴市場洞察，助它們緊貼潮流脈搏。
Yahoo香港最佳品牌大獎投票詳情
公眾投票日期：10月27至30日
投票方法：登入Yahoo 民調
完成投票的 Yahoo 香港用戶可獲 20 YPoints!
星級評審團 權威加持
大獎請來多位業界重量級人物組成評審團：
方保僑先生，香港互動事務商會創會及榮譽會長
余遠騁博士，世界綠色組織行政總裁
陳志偉先生，香港青年創業家總商會副主席
朱偉標先生，香港互聯網及電子商務發展協會會長
多個權威機構支持
活動亦獲得多個業界權威機構支持，包括香港互動事務商會、香港青年創業家總商會、香港互聯網及電子商務發展協會、GS1 HK香港貨品編碼協會及世界綠色組織。「Yahoo香港最佳品牌大獎2025」不僅是對品牌市場成就的肯定，更是連繫消費者與品牌的橋樑。透過投票與分享，消費者亦可為心愛品牌加油，記得投下你的一票！
¹ Yahoo 會員可透過完成指定任務賺取 YPoints，累積有效 YPoints 可於兌換中心兌換喜愛的獎賞。下載Yahoo香港App，完成任務賺積分換獎賞：https://yahoohk.app.link//yahoobestbrandaward
