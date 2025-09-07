Yahoo 專訪・睇片｜熱氣球爆紅何小姐激動落淚開心過中六合彩 約苦主雪糕放題：屬於全香港人嘅勝利︱Yahoo

何小姐表示，連日追討終見結果，終於可以鬆一口氣。

【Yahoo 新聞報道】一連四日的「友邦香港國際熱氣球節」主辦方昨日（8 日）宣布，安排所有門票全額退款。今次事件最廣為人知的「苦主」之一的何小姐接受《Yahoo 新聞》獨家採訪回應，與記者講述感受時屢次忍住眼淚，形容「開心過中六合彩」，認為這不僅是一小撮人的勝利，而是屬於全香港人的勝利。

她強調，兒子是自己最大的動力，每當見到他能安穩入睡，就提醒自己要為下一代守護一個仍有公義的香港。她又透露，會約其他苦主一同吃「雪糕放題」慶祝這場勝利，並強調一定要支持本地企業。

「香港仲係一個有公義嘅社會」

主辦單位、盛事（亞洲）有限公司昨日發聲明指，決定為所有熱氣球節門票提供全額退款並表達歉意。苦主何小姐形容感覺猶如「中六合彩」，稱連日追討終見結果，終於可以鬆一口氣。她強調「最緊要」不是取回金錢，而是看見眾人團結爭取，證明只要願意發聲與維護權益，事情可以有結果。

「我覺得今次唔係個人嘅勝利，而係屬於我哋香港人嘅勝利。因為我哋證明到，香港其實仲係有公義嘅，只要我哋肯去爭取、肯去發聲，香港仲係一個有公義嘅社會，呢樣嘢嗰個滿足感係大過個利益。」

何小姐稱，今次事件令她深刻體會到，只要每人願意多做一點，其實力量是可以很大，「希望大家都可以多一點嘗試，多一點正能量，做多一點自己可以做嘅事。」

活動以「香港首次有熱氣球坐」作宣傳，惟整個活動一波三折，除了因牌照問題令市民無法乘坐熱氣球，最後一日更因天氣問題全日活動取消。

「我唔覺得醜，我唔覺得我個仔需要同情」

何小姐稱，連日來為協助苦主追討而幾乎難以入睡，「三四點仍有人查詢」。她表示，許多家長與她聯絡，她便逐一回覆、提供連結及指引；同時網上亦出現負面及涼薄言論，甚至有人以假帳戶作人身攻擊，質疑她「利用小朋友博同情」。

她澄清兒子屬於特殊教育需要（SEN）的小朋友，認為並不是疾病，只是需要更多照顧時間，「我唔覺得醜，我唔覺得我個仔需要同情，我反而覺得呢啲人唔了解件事作出呢啲咁涼薄、咁惡毒嘅言論嘅人，佢哋先值得同情，我覺得佢哋好可憐，因為佢哋無知。」

「其實我好愛香港呢個地方，因為呢個係我成長嘅地方，佢俾咗我好多好好嘅回憶。我亦都希望我嘅下一代可以喺香港好愉快地成長，亦都有一個很好嘅未來。」

她說，支撐她堅持的是看見兒子在安全環境下安睡的樣子，提醒自己要為下一代爭取更好將來。

網上有人指她「煽動社會」，何小姐直言「覺得好笑」

吃「雪糕放題」慶功

對於網上有人指她「煽動社會」，何小姐直言「覺得好笑」，指她只是追討屬於消費者的賠償與權益，「點解要將一件咁正面嘅事情講到咁負面，同埋點解樣樣都要政治化」。她又說，作為消費者付了真金白銀，不應把血汗錢拱手相讓給「無良奸商」，並認為爭取個人權益絕非錯誤。

至於與主辦方的溝通，何小姐稱至今仍未獲對方直接聯絡，電郵及電話均無回覆；反而向消委會、海關等相關政府部門求助則有回應，並感謝相關部門及媒體連日協助及報道。

至於後續賠償安排，何小姐表示要再商量，笑稱現時大家「沉醉喺勝利入面」，已開始安排數百名苦主去吃「雪糕放題」，並強調一定會光顧本地企業。

【相關報道】



Yahoo 專訪｜熱氣球爆紅何小姐激動落淚開心過中六合彩 約苦主雪糕放題：屬於全香港人嘅勝利︱Yahoo



熱氣球嘉年華｜主辦單位道歉 宣布為所有門票提供全額退款｜Yahoo



熱氣球嘉年華︱消委會接 263 宗投訴涉款 27 萬元 單宗最高一萬元 促主辦方公布補償方案︱Yahoo



熱氣球嘉年華︱4 日均無載客牌 所有早場放氣 收鑼日全取消 僅一個氣球「升空」5分鐘︱Yahoo



熱氣球嘉年華︱主辦方宣布「早上時段」因三號風球取消 周國賢臨時缺席演出︱Yahoo



熱氣球嘉年華｜消委會接105宗投訴 涉款逾 13 萬元 單一最高金額近5000元｜Yahoo



熱氣球嘉年華｜熱氣球升空「甩轆」 大會未交代領牌進度 跑步比賽替補獎品未明｜Yahoo



熱氣球嘉年華｜ 大會飛行專家拒評政府不許載客原因 稱不認為存在安全問題｜Yahoo



熱氣球嘉年華｜消委會暫接28宗投訴 涉款逾4萬元 單一最高金額近5000元｜Yahoo



熱氣球節・一文整合｜開鑼日冇載客牌 政府披露 8 月測試失敗 苦主聘律師追討：呢度香港嚟㗎｜Yahoo



熱氣球嘉年華｜ 早場「放氣」收起 市民批「詐騙」如「美斯事件」翻版：睇都冇得睇｜Yahoo



熱氣球嘉年華｜主辦方被質疑誤導消費者 海關：接獲舉報 如違《商品說明條例》將執法｜Yahoo



熱氣球節｜主辦方創辦人疑涉美斯缺陣風波 與 Tatler Asia 前高層同名 ｜Yahoo



熱氣球節｜江玉歡批「雷聲大雨點小」 損港形象促退票 消委會接 9 宗投訴｜Yahoo



熱氣球節｜早場遇酷熱天氣 所有氣球「放氣」 體障兒童「升空」夢落空｜Yahoo



熱氣球節｜旅發局下架熱氣球節內容頁面 僅顯示「該頁面似乎不存在」︱Yahoo



熱氣球節｜政府發稿：實地測試「效果未如理想」 部門批准只作展示不包載客 活動不涉政府資助｜Yahoo



熱氣球節｜首日升空體驗「甩轆」 主辦方稱購票市民可擇日進場兼送雪糕券 苦主拒接受 開設群組追討損失｜Yahoo



熱氣球節｜首日升空體驗「甩轆」 民航處周二起設禁飛區 繫留氣球放飛申請需符5點要求｜Yahoo



熱氣球節｜首日升空體驗「甩轆」 苦主圍鬧主辦方：畀六百幾蚊睇你放風箏？｜Yahoo



熱氣球節｜升空體驗首日甩轆 政府僅批「展示用途」不准載客 活動斥資 3000 萬｜Yahoo