Yahoo 專訪・睇片｜熱氣球爆紅何小姐激動落淚開心過中六合彩 約苦主雪糕放題：屬於全香港人嘅勝利︱Yahoo

【Yahoo 新聞報道】一連四日的「友邦香港國際熱氣球節」主辦方昨日（8 日）宣布，安排所有門票全額退款。今次事件最廣為人知的「苦主」之一的何小姐接受《Yahoo 新聞》獨家採訪回應，與記者講述感受時屢次忍住眼淚，形容「開心過中六合彩」，認為這不僅是一小撮人的勝利，而是屬於全香港人的勝利。
她強調，兒子是自己最大的動力，每當見到他能安穩入睡，就提醒自己要為下一代守護一個仍有公義的香港。她又透露，會約其他苦主一同吃「雪糕放題」慶祝這場勝利，並強調一定要支持本地企業。
「香港仲係一個有公義嘅社會」
主辦單位、盛事（亞洲）有限公司昨日發聲明指，決定為所有熱氣球節門票提供全額退款並表達歉意。苦主何小姐形容感覺猶如「中六合彩」，稱連日追討終見結果，終於可以鬆一口氣。她強調「最緊要」不是取回金錢，而是看見眾人團結爭取，證明只要願意發聲與維護權益，事情可以有結果。
「我覺得今次唔係個人嘅勝利，而係屬於我哋香港人嘅勝利。因為我哋證明到，香港其實仲係有公義嘅，只要我哋肯去爭取、肯去發聲，香港仲係一個有公義嘅社會，呢樣嘢嗰個滿足感係大過個利益。」
何小姐稱，今次事件令她深刻體會到，只要每人願意多做一點，其實力量是可以很大，「希望大家都可以多一點嘗試，多一點正能量，做多一點自己可以做嘅事。」
「我唔覺得醜，我唔覺得我個仔需要同情」
何小姐稱，連日來為協助苦主追討而幾乎難以入睡，「三四點仍有人查詢」。她表示，許多家長與她聯絡，她便逐一回覆、提供連結及指引；同時網上亦出現負面及涼薄言論，甚至有人以假帳戶作人身攻擊，質疑她「利用小朋友博同情」。
她澄清兒子屬於特殊教育需要（SEN）的小朋友，認為並不是疾病，只是需要更多照顧時間，「我唔覺得醜，我唔覺得我個仔需要同情，我反而覺得呢啲人唔了解件事作出呢啲咁涼薄、咁惡毒嘅言論嘅人，佢哋先值得同情，我覺得佢哋好可憐，因為佢哋無知。」
「其實我好愛香港呢個地方，因為呢個係我成長嘅地方，佢俾咗我好多好好嘅回憶。我亦都希望我嘅下一代可以喺香港好愉快地成長，亦都有一個很好嘅未來。」
她說，支撐她堅持的是看見兒子在安全環境下安睡的樣子，提醒自己要為下一代爭取更好將來。
吃「雪糕放題」慶功
對於網上有人指她「煽動社會」，何小姐直言「覺得好笑」，指她只是追討屬於消費者的賠償與權益，「點解要將一件咁正面嘅事情講到咁負面，同埋點解樣樣都要政治化」。她又說，作為消費者付了真金白銀，不應把血汗錢拱手相讓給「無良奸商」，並認為爭取個人權益絕非錯誤。
至於與主辦方的溝通，何小姐稱至今仍未獲對方直接聯絡，電郵及電話均無回覆；反而向消委會、海關等相關政府部門求助則有回應，並感謝相關部門及媒體連日協助及報道。
至於後續賠償安排，何小姐表示要再商量，笑稱現時大家「沉醉喺勝利入面」，已開始安排數百名苦主去吃「雪糕放題」，並強調一定會光顧本地企業。
