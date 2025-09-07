熱氣球節・一文整合｜主辦方創辦人疑涉美斯風波
Yahoo 專訪｜熱氣球爆紅何小姐激動落淚開心過中六合彩 約苦主雪糕放題：屬於全香港人嘅勝利︱Yahoo
熱氣球嘉年華主辦方盛事（亞洲）宣布全額退款，符合了何小姐和眾多購票者的訴求。
【Yahoo 新聞報道】一連四日的「友邦香港國際熱氣球節」主辦方昨日（8 日）宣布，安排所有門票全額退款。今次事件最廣為人知的「苦主」之一的何小姐接受《Yahoo新聞》獨家採訪回應，與記者講述感受時屢次忍住眼淚，形容「開心過中六合彩」，認為這不僅是一小撮人的勝利，而是屬於全香港人的勝利。
她強調，兒子是自己最大的動力，每當見到他能安穩入睡，就提醒自己要為下一代守護一個仍有公義的香港。她又透露，會約其他苦主一同吃「雪糕放題」慶祝這場勝利，並強調一定要支持本地企業。
「香港仲係一個有公義嘅社會」
主辦單位、盛事（亞洲）有限公司昨日發聲明指，決定為所有熱氣球節門票提供全額退款並表達歉意。苦主何小姐形容感覺猶如「中六合彩」，稱連日追討終見結果，終於可以鬆一口氣。她強調「最緊要」不是取回金錢，而是看見眾人團結爭取，證明只要願意發聲與維護權益，事情可以有結果。
「我覺得今次唔係個人嘅勝利，而係屬於我哋香港人嘅勝利。因為我哋證明到，香港其實仲係有公義嘅，只要我哋肯去爭取、肯去發聲，香港仲係一個有公義嘅社會，呢樣嘢嗰個滿足感係大過個利益。」
何小姐稱，今次事件令她深刻體會到，只要每人願意多做一點，其實力量是可以很大，「希望大家都可以多一點嘗試，多一點正能量，做多一點自己可以做嘅事。」
「我唔覺得醜，我唔覺得我個仔需要同情」
何小姐稱，連日來為協助苦主追討而幾乎難以入睡，「三四點仍有人查詢」。她表示，許多家長與她聯絡，她便逐一回覆、提供連結及指引；同時網上亦出現負面及涼薄言論，甚至有人以假帳戶作人身攻擊，質疑她「利用小朋友博同情」。
她澄清兒子屬於特殊教育需要（SEN）的小朋友，認為並不是疾病，只是需要更多照顧時間，「我唔覺得醜，我唔覺得我個仔需要同情，我反而覺得呢啲人唔了解件事作出呢啲咁涼薄、咁惡毒嘅言論嘅人，佢哋先值得同情，我覺得佢哋好可憐，因為佢哋無知。」
「其實我好愛香港呢個地方，因為呢個係我成長嘅地方，佢俾咗我好多好好嘅回憶。我亦都希望我嘅下一代可以喺香港好愉快地成長，亦都有一個很好嘅未來。」
她說，支撐她堅持的是看見兒子在安全環境下安睡的樣子，提醒自己要為下一代爭取更好將來。
吃「雪糕放題」慶功
對於網上有人指她「煽動社會」，何小姐直言「覺得好笑」，指她只是追討屬於消費者的賠償與權益，「點解要將一件咁正面嘅事情講到咁負面，同埋點解樣樣都要政治化」。她又說，作為消費者付了真金白銀，不應把血汗錢拱手相讓給「無良奸商」，並認為爭取個人權益絕非錯誤。
至於與主辦方的溝通，何小姐稱至今仍未獲對方直接聯絡，電郵及電話均無回覆；反而向消委會、海關等相關政府部門求助則有回應，並感謝相關部門及媒體連日協助及報道。
至於後續賠償安排，何小姐表示要再商量，笑稱現時大家「沉醉喺勝利入面」，已開始安排數百名苦主去吃「雪糕放題」，並強調一定會光顧本地企業。
其他人也在看
Amazon優惠｜Samsung 990 EVO Plus 破底價，低至 HK$510 購 7,250MB/s SSD 直送香港
正在選購 SSD 的朋友看過來！Samsung 去年末推出的 990 EVO Plus 正在 Amazon 上以歷史新低價促銷中。Yahoo Tech HK ・ 10 小時前
熱氣球嘉年華︱消委會接 263 宗投訴涉款 27 萬元 單宗最高一萬元 促主辦方公布補償方案︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】香港熱氣球嘉年華風波持續，海關表示，截至今日（7 日）中午 12 時，共接獲 45 宗有關熱氣球節的投訴，現正跟進調查，如發現違反《商品說明條例》，將採取執法行動。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
熱氣球嘉年華｜主辦單位道歉 宣布為所有門票提供全額退款｜Yahoo
香港熱氣球嘉年華風波有新進展。事隔 3 日，主辦單位、盛事（亞洲）有限公司今（7 日）發聲明指，決定為所有熱氣球節門票提供全額退款，表達歉意與感謝。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
打風・塔巴｜教育局宣布所有日校明日停課 九巴及龍運所有日間路線晚上 11 時 20 分起暫停服務
【Yahoo 新聞報道】三號強風信號現正生效。天文台會考慮在今晚9時至午夜12時之間改發八號烈風或暴風信號。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
颱風塔巴・天氣｜天文台發出八號東南烈風或暴風信號 康文署轄下刊憲泳灘暫時封閉
天文台表示，位於南海北部的熱帶低氣壓，已增強為熱帶風暴，並命名為「塔巴」，預料會在明早日出前後於香港西南面200公里內掠過，隨後在廣東西部登陸。 【21:20更新】天文台發出八號東南烈風或暴風信號，預料本港平均風速每小時63公里或以上。康文署宣布暫時封閉轄下所有刊憲泳灘，任何人如不遵從有關暫時封閉的安排即屬違法，am730 ・ 3 小時前
Microsoft 研發利用光能運行的電腦，AI 性能提升 100 倍
微軟研究院最近開發出一款原型計算機，這款計算機不再依賴電子在矽材料中快速運行，而是利用光束進行運算。這款名為類 […]TechRitual ・ 1 天前
青衣男為捉棋爆衝突捱斬 施襲逃去無蹤
警方今日(7日)下午約3時接獲報案指，青衣担杆山路6號長發廣場一名男子在商場3樓對開平台內，被另一名男子持刀襲擊。警員接報趕抵，發現事主左臂流血，清醒由救護車送往瑪嘉烈醫院治理。而施襲者已逃去無蹤。 據了解，涉案兩男事前因捉棋而爆發爭執，期間有人亮出生果刀，插向對方手臂，然後逃之夭夭。案發平台壆邊遺下血跡；警方現am730 ・ 6 小時前
張致恒踏實做搬運工現轉機 與妻兒一家團聚 新屋環境曝光
近年多次因欠租而被逼遷的Boy'z成員前英皇歌手張致恒（Steven），早前又再被業主趕走，而太太區燕雯（雯雯）更曾與4名兒子入住庇護中心...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
熱氣球嘉年華 ｜主辦方終宣布退款 周國賢臨時缺席向公眾致歉 6號@Rb衣著成焦點
香港首個國際熱氣球節風波不斷，主辦方公告表示因天氣持續惡劣而決定取消原定於今晚（7日）舉行的「友邦香港國際熱氣球節」黃昏時段活動及音樂祭。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
工商鋪點評｜聖安娜賣兩餸飯的啟示：市場創新求變｜江靜明
近日聖安娜餅屋在太子新店推出韓式兩餸飯，原價$68、開張優惠$50，附湯兼設堂食，引起市場熱議。從西餅蛋糕到兩...BossMind ・ 1 天前
俄軍805架無人機13枚飛彈攻擊烏克蘭 開戰後最大規模空襲
（法新社基輔7日電） 俄羅斯昨夜至今晨對烏克蘭發動迄今最大規模空襲，造成至少2死，並導致位於基輔的中央政府機關大樓起火。根據烏克蘭空軍的說法，俄羅斯昨夜至今晨一共朝烏克蘭出動805架無人機並發射13枚飛彈，創下新紀錄。法新社 ・ 7 小時前
驚傳男主角不演了！虞書欣爭議狂爆燒到新戲
[NOWnews今日新聞]中國新生代女星虞書欣本來靠著甜妹人設走紅，近日卻因爸爸公司疑似放高利貸等問題引起爭議，之後又被女演員張昊玥指控霸凌，人設直接崩塌，還爆發脫粉潮，抖音掉粉120萬。而在爭議連環...今日新聞 娛樂 ・ 2 小時前
英國群眾聲援遭禁團體 倫敦警方逮捕逾425人
（法新社倫敦6日電） 英國倫敦警方表示，他們今天在一場聲援遭禁團體「巴勒斯坦行動」（Palestine Action）的抗議活動中逮捕了400多人。警方今天深夜發布聲明表示，已在相關抗議活動中逮捕「超過425人」，並說「大多數逮捕是因為支持1個遭禁的組織」。法新社 ・ 12 小時前
MIRROR演唱會意外│父代禱信指阿Mo治療資源「真空」 「…會承擔阿MO的醫療費用」承諾似未能繼續
男團MIRROR於2022年7月在演唱會期間發生墜屏意外，舞者李啟言（阿MO）受傷至今163周，其李盛林牧師在昨晚(9月6日)最新的代禱信中，以「走著一波三折的醫治之路」為題，提及「資源的真空與信心的掙扎」，指「…會承擔阿MO的醫療費用」這一句承諾，為阿MO開啟了治療之路，也成為他過去三年來堅持前行的力量。但是「然而如今，這份支持似是未能確實繼續，前方的路該如何前進，我們仍未知曉」。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
楊千嬅驚爆入院做手術 最新狀況曝光
天后楊千嬅今年出道30周年，工作不斷的她早前更連續開工12日，她於社交網表示「終於超額完成」，更大爆之前原來曾接受手術，留言報平安：「回想幾個禮拜前定期『入廠檢查』，變成『維修』，有點擔心幸好是小問題。手術後幾天余春嬌趕及上台，直至現在非常感謝公司團隊同事們照顧和幫忙，上班時間以外仍操心為『私房菜』籌備，現在慢慢恢復中，但還是要好好休息，養好狀態，冇咩事，我都係返出去先，遲啲見#最重要係身體健康。」東方日報 OrientalDaily ・ 8 小時前
打風．塔巴襲港｜天文台：晚上9時20分改發八號信號 料維持至周一早上11時
【Now新聞台】三號強風信號生效。天文台表示，會考慮在今晚9時20分改發八號烈風或暴風信號，並至少維持至明早11時。教育局宣布所有日校明日停課。 中環碼頭不時下起大雨，湧浪拍打岸邊，望過對面的尖沙咀，彷彿罩起一層巨霧。低窪地區之一的鯉魚門，過去在颱風期間都經常水浸，現場加裝擋水板防水。商戶也做好準備，擺放沙包之餘，也開始搬走原本放地下的貨品等。餐廳負責人李小姐：「我們很緊張和想減輕損失，因為以往(颱風)天鴿和山竹浸壞所有雪櫃，今次希望將貨品升高，減少損失。(明早會何時回來看情況？)我會留守這裡，我們每一次都留守這裡睡帆布床，水入屋就走。」至於另一個水浸黑點、柴灣環翠邨停車場，在樓梯入口等高位已加設擋水板，以防大量雨水湧入停車場。有車主則趕過來駛走愛車。車主陳先生：「我泊了兩小時，知道有大雨前走。(因為大風所以搬其他停車場？)是，去第二個場。這裡出名水浸，不過停車場封了兩個最大的入水位，應該好少少。」車主KHAN：「過去兩年我試過在這失去電單車。(為甚麼？)因為這裡太多水、水浸。(你會否駛走電單車)當然會，今晚我會將車泊在外面。」紅磡碼頭不時颳起大風，有市民則趁雷雨區未到，繼續做運動和帶now.com 新聞 ・ 6 小時前
特朗普批評：印度與俄羅斯「被中國吸走」！
美國總統川普對中國吸引印度與俄羅斯表示不滿，印度總理莫迪與俄羅斯總統普丁在中國峰會合影引關注。川普強調美印特殊關係，並計畫與普丁討論俄烏局勢。鉅亨網 ・ 1 天前
73歲羅莽驚傳失聯 手機突停用下落不明 缺席《觸電》宣傳劇組
現年73歲的資深武打演員羅莽，有份參演電影《觸電》，惟今日（9月6日）卻缺席於又一城舉行的優先場謝票環節，宣傳名單上亦未見名字。有傳媒向電影公司查詢，獲回覆指劇組正設法聯絡羅莽，但暫未收到回覆。據了解，行內傳出羅莽常用的手機號碼近日停止服務，好友及傳媒亦致電其手機號碼嘗試聯絡，但都得不到回應，換言之羅莽與親朋友好完全失聯，下落不明令人憂心。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
點心放題優惠｜尖沙咀凱悅酒店120分鐘點心放題買2送2！人均$264歎本地梅頭肉蜜汁叉燒/筍尖蝦餃皇/飛魚子燒賣
飲啖茶食個包，一家人聚在一起，就是最溫馨的時光。香港尖沙咀凱悅酒店的凱悅軒，是充滿20年代傳統氣氛，又不失現代藝術感的茶館，9月1日下午三點在KKday推出120分鐘點心放題買二送二優惠，人均只需$264，即可一家四口細嘗一系列經典招牌菜，人均只需$264，即可一家四口細嘗一系列經典招牌菜，共20多款精緻點心、小食、甜點，包括蜜汁叉燒、鮮蟲草花雞絲涼拌粉皮、一口爽、八味豆腐、筍尖蝦餃皇、飛魚子燒賣、香滑麻蓉包等，隨意任點任食！Yahoo Food ・ 18 小時前
中國央行連續第10個月增持黃金以推動儲備資產多元化
【彭博】— 中國央行於8月連續第10個月增持黃金，以繼續推動其美元為主的儲備資產多元化配置。Bloomberg ・ 13 小時前