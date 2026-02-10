Yahoo Best Brand Awards 2025｜香港快運HK Express獲「最佳數碼營銷航空品牌大獎」 安全為本配合升級數碼化體驗 高性價比出行亦是安心選擇

香港快運(HK Express)在「Yahoo Best Brand Awards 2025 最佳品牌大獎」榮獲「最佳數碼營銷航空品牌大獎」。

旅遊需求去年全面復甦，航空品牌的競爭早已不止於票價與航點選擇，更延伸至旅客在整個旅程中，能否獲得穩定可靠的保障、清晰透明的資訊，以及更流暢的數碼體驗。

於今屆「Yahoo Best Brand Awards 2025 最佳品牌大獎」中，香港快運(HK Express)榮獲「最佳數碼營銷航空品牌大獎」，正正肯定品牌在數碼溝通、內容策略及市場互動方面的表現，並成功以「高性價比出行」結合「世界級安全保障」，建立更貼近旅客生活節奏的航空體驗。

香港快運以「高性價比出行」為核心、世界級安全保障為本，讓旅客安心暢遊亞洲。

香港快運代表在訪問中表示，這項殊榮對品牌而言別具意義，不僅反映市場對其數碼營銷策略的肯定，更象徵品牌在旅客心中逐步建立的信任感與好感度。「我們一直相信，高性價比並不等於降低服務及安全標準，真正重要的是讓旅客以合理的成本，享受到安全、穩定而可靠的旅程。」發言人指出，數碼營銷的價值不只是曝光與流量，更在於能否把品牌的核心承諾清晰傳遞，並在旅客需要資訊的每一刻，提供即時而適切的回應。

以「安全感」作為承諾

在不少旅客眼中，選擇低成本航空時最常被提及的，往往是「方便」與「便宜」，但香港快運認為，能否讓旅客真正放心，才是品牌能長期走入大眾生活的關鍵。「航空服務的基本是安全，而安全感不應該是一種額外選項，而是每位旅客都應享有的基本保障。」發言人強調，品牌一直以安全為本，透過穩健營運與專業標準，讓旅客在追求靈活出行的同時，仍能擁有更安心的體驗。

紫色機尾標誌背後，是香港快運對安全、效率與服務質素的堅持與承諾。

他們指出，現今旅客的選擇愈來愈精明，除了比較票價與航班時間，更重視品牌的信賴程度。「當旅客願意把時間和對行程的期待交託給我們，我們就必須用一致的標準回應這份信任。」因此，香港快運在對外溝通上亦刻意將安全訊息更具體化，讓大眾明白品牌的「高性價比」並非只停留在價格層面，而是建立於整體旅程質素之上。

數碼營銷是建立信任橋樑

談及獲得「最佳數碼營銷航空品牌大獎」的因素，香港快運發言人表示，品牌一直把數碼營銷視為與旅客溝通的核心渠道，而非單純的宣傳工具。「我們希望旅客在任何平台看到香港快運，都能輕易理解我們的定位、航線資訊、出行提示，以及每一項服務背後的價值。」他們認為，航空服務的決策時間非常短，旅客需要的是清晰、即時且可信的資訊，因此品牌在內容策略上更重視資訊的可讀性與可理解性，務求讓旅客「一眼就掌握」，並在需要的時候能「即時找到答案」。

這種以用戶角度出發的數碼溝通方式，亦令香港快運能在競爭激烈的市場中建立差異化。代表指出，數碼化不只是將流程搬到網上，而是透過更精準的內容節奏與訊息設計，讓旅客感受到品牌的可靠與貼心。「由旅客有出遊的想法，或在規劃旅程時想獲取更多靈感，我們希望能成為他們第一個想到的資訊來源。」

讓旅程規劃更自由

面對旅客對出行彈性與選擇的需求提升，香港快運近年亦持續優化航線網絡與航班安排，令旅客能更靈活地規劃旅程。發言人表示，品牌的策略並非單純追求擴張，而是希望在旅客最常用、最想去的航點上，提供更貼近生活節奏的選擇。「我們理解旅客的出行方式正在改變，有人喜歡短途快閃，有人偏好週末出走，也有人因工作或家庭需要，追求更彈性的航班時間。」因此，航班加密不只是提升運力，更是提升旅客掌控感的一種方式。

加密航班、更靈活選擇，香港快運持續拓展航線網絡，讓旅程規劃更自由。

他們指出，當旅客能更容易找到合適的時間與航點，出行便不再是一件需要長時間籌備的大事，而是一個可以更即興、更自主的生活選項。「我們希望旅客想到出行時，不會先被『太麻煩』或『時間不配合』所限制，而是能更輕鬆地作出決定。」在這種思維下，香港快運亦透過數碼平台與內容溝通，把航班資訊更有效地帶到旅客眼前，令「想走就走」成為更可行的選擇，讓大眾也可輕鬆體現我們的品牌口號「Gotta Go盡情去飛」。

把航空服務延伸成生活一部分

作為以香港為基地的航空品牌，香港快運一直強調「植根香港，背靠祖國，聯通亞洲」的定位。發言人指出，香港旅客對旅遊的熟悉程度高，亦更重視效率與性價比，因此品牌在設計整體體驗時，亦特別著重「順暢」與「貼地」。「我們希望香港快運不只是一趟航班，而是一種能融入生活的出行方式。」他們認為，當旅客能在預訂、出發、登機到抵達的每一個環節都感到順暢，品牌自然能在旅客心中佔據更穩固的位置。

以香港為起點連繫亞洲，香港快運致力締造更便捷的航空客運服務，搭建空中橋樑，擴闊旅客出行版圖。

而這份「融入生活」的理念，亦體現在品牌的溝通方式上。香港快運強調以更貼近旅客語境的內容，去解釋航班安排、出行資訊及服務重點，讓旅客感受到品牌不是高高在上地宣告，而是以同行者的角色陪伴他們完成旅程。「旅客最需要的不是華麗包裝，而是實在、清楚、可靠的資訊與體驗。」發言人直言，當品牌能真正解決旅客的需要，信任自然會累積，口碑亦會逐步形成。

服務細節的溫度

即使在數碼化愈趨成熟的時代，香港快運仍然認為，航空服務最終回到的，是旅客在機艙內的感受與記憶。「數碼體驗可以提升效率，但真正留下印象的，往往是旅客在旅程中的情緒。」代表表示，品牌在提升效率之餘，亦同樣重視服務細節，讓旅客感受到被照顧的溫度。

從機艙服務到旅程細節，香港快運以貼心體驗提升每一次飛行旅程的舒適感與安心感。

他們指出，所謂「高性價比」，並不是把服務壓到最低，而是把資源投放在旅客真正重視的地方，讓整體體驗更合理、更一致。「我們希望旅客每次乘搭香港快運，都能感受到同樣的安心與穩定，這份一致性，才是品牌最重要的價值。」因此，香港快運在對外溝通上亦更強調「安全」與「保障」的概念，讓旅客明白品牌所提供的並非只是一次飛行，而是一份可以依賴的出行承諾。

延伸品牌信任

展望未來，香港快運發言人表示，品牌將繼續透過數碼創新提升旅客體驗，並以更清晰、更貼近旅客生活的方式，持續深化與市場的連結。「我們希望旅客在每一次出行前，都能更輕鬆、更有掌控感地完成規劃；在旅程中亦能感到安心，知道自己選擇的是一個可靠的品牌。」他們相信，當旅客的需求不斷演變，品牌亦必須以更敏捷的方式回應，並把「安全」與「信任」變成可被感受的日常體驗。