Yahoo Best Brand Awards 2025 最佳品牌大獎｜亞洲國際博覽館獲「最佳盛事場地」 「EXPOtainment」引領走向世界級盛事樞紐
在香港全力打造「盛事之都」的今天，場館不再只是活動的承載空間，而是推動城市品牌、文化動力與經濟活力的重要引擎。於今屆「Yahoo Best Brand Awards 2025 最佳品牌大獎」中，亞洲國際博覽館（AsiaWorld-Expo，下稱「亞博館」）獲頒「最佳盛事場地大獎」，正是對其在硬件、服務與創新體驗方面表現的肯定。
主動出擊、連繫世界的「盛事門戶」
作為亞洲頂尖博覽場地，亞博館一直積極吸引多元化盛事，涉及不同領域，包括國際展覽、跨國會議、巨星巡迴演唱會、金融峰會、 大型文化音樂節及體育賽事。亞博館一直主動出擊爭取盛事，積極抓緊全球機遇及市場趨勢，促成了多個國際活動登陸香港。這份主動爭取的精神，尤其在「浪琴香港國際馬術盛典」中展現得淋漓盡致。
為吸引主辦單位選址香港，亞博館團隊早在 2023 年便展開相關工作。通關後更連續兩年親赴倫敦參與當地馬術盛事，分享香港市場潛力，並深入了解國際賽事需求與營運模式。團隊更特別安排與主辨單位一同由亞博館出發，坐車經港珠澳大橋去珠海，讓主辦單位親身感受「1小時生活圈」以及其巨大的商業潛力及客群，從而加強在港舉辦馬術活動的信心。
為這項具高度技術要求的盛事，亞博館營運團隊積極配合主辨單位，在短短 10 天內，將約 30 萬平方呎空間改造成馬房、競技場、熱身區、觀眾席、貴賓餐飲區及生活展區於一體的綜合賽事場地，全方位展現了亞博館的靈活度與執行力。
「浪琴香港國際馬術盛典」將於明年 1 月 30 至 2 月 1 日再度回歸，更加入狗狗障礙挑戰賽，為活動注入更多速度與活力。
把盛事延伸為城市旅程，展現香港獨有的國際魅力
在商務會展方面，亞博館同樣展現高水準的策展能力。今年於亞博館舉行的 UFI 全球年會，便是城市魅力與會展實力融合的最佳示範。
全球展覽界的核心決策者在香港共聚四天，這不僅是一場會議，更是提升國際觀感的重要契機。亞博館由競投開始，已把這項盛事定位為城市與場館的整體品牌體驗，而非一般的會議場租。這次是 UFI 領袖 25 年後再度聚首香港，每個細節——從內容到體驗——都強化國際業界對香港的信任與好感。
活動亦突出香港「超級聯繫人」與「雙門戶」的角色：在香港舉辦國際盛事，可同時接通全球市場與大灣區經濟圈。
作為聯合主辦者，亞博館把城市故事融入活動動線，在場內設置點心吧、紅白藍設計、麻雀玩意、本地藝術裝置及 AR 體驗，打造沉浸式的香港文化空間。這些設計既具城市辨識度，也成為國際賓客拍照分享的亮點。
其中一場晚宴更移師 M+ 博物館，把場地打造成「香港城市街景」。當晚由香港舞蹈團演出《武道》，以李小龍為文化符號，引發國際共鳴。閉幕行程則安排古董電車夜遊與蘭桂坊城市體驗，讓賓客於輕鬆節奏中認識香港的多面魅力，亦有不少參加者因此延長逗留旅程。
更重要的是，這次年會亞博館牽頭引領博物館、舞蹈團體、電車公司、酒店、餐飲與文化單位的跨界協作，形成一條「一站式香港體驗鏈」。這種模式未來可複製至其他國際會議與展覽，對主辦單位而言極具吸引力。
擁抱科技與新世代娛樂
面對混合式活動及線上線下融合的趨勢，亞博館積極引入科技元素，配合新興娛樂形式。電競賽事已成為吸引年輕觀眾的重要活動類型，去年舉行的滙豐 One x T1《League of One》Party 便吸引近五千名現場觀眾。今年十一月，「M」品牌認可國際電競賽事「BLAST Premier Hong Kong Rivals 2025」亦選址亞博館舉行，多支世界級隊伍於 AsiaWorld-Arena 角逐冠軍，吸引逾三萬名觀眾入場。為配合電競及各類高互動活動，亞博館已全面升級至 5G 及 Wi-Fi 6 網絡，支援人工智能及擴增實境應用。配合演唱會級音響系統及靈活無柱場地佈局，能為現場及線上觀眾提供沉浸式視聽體驗。
演唱會「節慶化」打造全日派對
在娛樂方面，亞博館一如既往是世界級演唱會及娛樂盛事的首選舞台，雲集國際及亞洲巨星，為觀眾帶來難忘的現場體驗。亞博館致力推動演唱會「節慶化」，將場館打造成全天候派對空間。例如於G-Dragon 的巡演期間，亞博館與主辦單位合作，在場館設置粉絲專區、主題打卡位及限定周邊攤位，令觀眾在入場前已投入演出氛圍，同時亦為巡演團隊安排具地方特色的精緻餐飲，體現前台與後台同樣周到的安排。
亞博館亦是亞太區少數可於同一天舉行多場大型活動的場地，曾於同一晚上安排三場演唱會同時進行，從場地配置、人流管理至交通接駁均需精準協調，展現場館成熟的營運能力。
綠色營運，實踐企業與社會責任
在可持續發展方面，亞博館近年投資約十億港元進行大規模升級工程，引入水冷式製冷機、熱能儲存系統及 LED 照明等先進設施，以提升能源使用效率。與 2018 年相比，新設施有助節省近三成能源。2025 年六月，亞博館獲頒「能源與環境設計先鋒（LEED）建築運營與維護」金級認證，並榮獲「中華電力可持續碳中和大獎 2025」，進一步印證其在綠色會展及減碳轉型方面的領先地位。場館亦積極推動減廢，將剩餘食物捐至食物銀行，並在大型展覽及演唱會中推廣可重用飲品杯及回收措施，帶動參與者共同實踐可持續生活。 同時，亞博館長期與東涌社區及學界合作，提供就業、共融活動及人才培育機會，實踐場館的社會使命。
二期發展與未來藍圖
展望未來，亞博館二期項目正陸續展開，場館總展覽面積將擴展至十萬平方米，其中包括全港規模最大的室內多用途場地，可容納約兩萬名觀眾，為香港承辦世界級表演及國際商貿活動提供更充裕空間。
此外，香港機場管理局正在機場島推動「SKYTOPIA」藍圖，匯聚商業活動、流行文化、藝術交易及娛樂休閒設施，當中包括亞博館二期、藝術廊總匯、空運鮮活市集、海灣碼頭及運動主題遊樂區等。
亞博館深信，這些設施將與場館內的多元活動產生協同效應，將吸引來自本地、大灣區及其他亞洲市場的旅客專程到訪，進一步推動香港「盛事經濟」發展。
