Yahoo Best Brand Awards 2025 最佳品牌大獎｜大家樂獲「最佳港式快餐品牌大獎」 半世紀港味傳承

大家樂在「Yahoo Best Brand Awards 2025 最佳品牌大獎」奪得「最佳港式快餐品牌大獎」。

在香港，快餐店從來不只是方便的一餐，更承載着城市日常的節奏與情感。今年的「Yahoo Best Brand Awards 2025 最佳品牌大獎」中，大家樂奪得「最佳港式快餐品牌大獎」，象徵其作為香港人生活一部分的角色。

大家樂自成立以來，以「香港人的餐桌」為使命，無論在菜式研發、營運模式還是數碼化服務上，都以顧客需求為核心。今年獲獎，正印證品牌的努力，以及其「港式快餐代表」的角色與地位。

經典 × 創新：保持領導地位的雙引擎

談及大家樂多年備受不同世代喜愛的原因，品牌代表直言，「傳承與創新」是大家樂一直堅持的雙軌策略。經典菜式深植港人記憶，如焗飯及咖喱系統變奏產品，加入創新元素及口味，而持續的革新則讓品牌保持活力。

焗飯系列便是最鮮明的例子。除了經典焗豬扒飯外，大家樂相繼推出融入和風、泰式及海鮮元素的創新焗飯，每款皆針對本地口味精心設計。咖喱系列的變奏亦帶來新穎組合，如加入日式天婦羅、泰式滑蛋等元素，讓港式咖喱呈現更多層次。

當中最具代表性的，莫過於自 1968 年推出的一哥焗豬扒飯。這道陪伴香港人走過半世紀的經典菜式，從食材到烹調工序，始終堅守最初的標準。「我們選用原塊連骨豬扒，先煎後焗以鎖住肉汁；炒飯底採用升級優質蛋，粒粒分明；秘製醬汁更加入高達 42% 的蔬果比例，以清新提味。」這種不妥協的堅持，使一哥焗豬扒飯成為跨世代認可的香港味道。

一哥焗豬扒飯是香港人的回憶。（大家樂提供圖片）

除了焗飯，港式咖喱系列同樣是深受歡迎的皇牌菜式。大家樂以獨家秘方調製香濃微辣的地道咖喱，再結合創新食材配搭 —— 每款都令人大感驚喜。自家燒味系列亦是大家樂的標誌，品牌設有自家燒味工場，每天新鮮製作，維持穩定品質。

在產品線上，大家樂積極加入創新元素，推出期間限定菜式，例如和風照燒汁鰻魚雞扒焗飯、龍蝦汁天婦羅軟殼蟹焗豬扒飯等，為熟悉的味道注入新意，同時吸引年輕食客。不論是創新還是經典，大家樂一直強調「菜式要貼近生活，亦要保持驚喜」。

滿足不同生活模式的飲食選擇

大家樂擴闊菜單的另一方向，是回應不同客層的健康與生活需求。品牌近年積極推動「最營之選」系列，推出低碳水、高蛋白的餐點，如雞胸、三文魚等主菜，並搭配紅米炒飯或意粉，配上以天然食材製作的健康醬汁，為注重體態、追求營養平衡的客群提供更貼心的選擇。

在植物飲食需求上，大家樂推出素食焗飯、新登場的烤大啡菇葡汁雜菜焗飯與素豬扒飯，呼應環保及健康飲食趨勢。品牌亦照顧不同年齡層的飲食習慣，包含專為小朋友而設的「歡樂天地餐」、貼心照顧學生族群的「學生餐」，以及新推出的「和風の鍋」系列，迎合年輕人偏好的濃湯與鍋物。

大家樂推出期間限定菜式，例如龍蝦汁天婦羅軟殼蟹焗豬扒飯等，為熟悉的味道注入新意。（大家樂提供圖片）

大家樂積極加入創新元素，例如期間限定的和風照燒汁鰻魚雞扒焗飯等，吸引年輕食客。（大家樂提供圖片）

此外，大家樂以高性價比產品回應市場價格競爭，包括「天天超值選」、「滋味大放送」等，維持品牌一貫的親民形象。

在研發方向上，大家樂的理念是「從經典出發，加入新變奏」。品牌代表分享說，「我們希望顧客每次走進大家樂，既能找到熟悉的味道，也能遇上新的驚喜。」

另一亮點則是快餐界罕見的「原個冬瓜盅」，品牌以滋補湯水融入現代快餐模式，推出足料冬瓜盅套餐，包括瑤柱、花菇、瘦肉等高質食材，慢火燉煮數小時，打造更具健康感與儀式感的用餐體驗。代表形容：「我們希望保留港式餐飲文化的精髓，同時突破快餐想像。」

燒味飯亦迎來新演繹。利用自家燒味工場的優勢，大家樂推出可自由配搭滷水餸菜的新式燒味飯，如魚香茄子、台式肉燥等，讓顧客享有「食燒味飯都可以加餸的自由」。

「和風の鍋」系列則深受年輕人喜愛，證明大家樂亦一直追上時代。（大家樂提供圖片）

數碼化轉型：提升體驗的關鍵一步

面對消費模式改變，大家樂積極推動數碼化升級，從訂餐到會員制度皆全面優化。品牌代表指出，升級後的 Club 100 App 不但支援手機點餐、預約取餐、自助點餐機功能，還成為了解顧客喜好的重要平台。

目前 Club 100 會員突破 200 萬，成為本地餐飲界其中最大的顧客社群之一。透過數據分析，大家樂能為不同群體提供個人化獎賞，例如學生、長者、常客等，「這些貼近生活的禮遇讓顧客感受到品牌的重視，也令大家樂能更精準地回應他們的需要。」

作為深耕香港多年的本地企業，大家樂在社區與可持續發展方面投入巨大。透過「以客為先、員工為本、專注食物、保護環境」四大方向，品牌逐步推動不同層面的正面影響。

在社區支援層面，大家樂推出「大家開飯」食物援助計劃，為照顧者及吞嚥困難人士提供合共 1,200 萬港元的食物支援；亦參與「學校起動」計劃，協助資源有限的學生發展潛能。

在多元共融方面，大家樂積極聘用不同背景的員工，包括逾 400 位非華裔人士，以及超過 200 位具身體或學習障礙的員工，提供公平機會並建立具包容性的工作文化。

食品安全與可持續採購亦是品牌重點。大家樂為 WWF 香港環保海鮮企業會員計劃創始成員之一，2024/25 年度採購的海鮮產品中有 77% 已獲可持續認證。品牌亦嚴格審核供應商、推動節能節水、廚餘分類與回收，2024/25 年度更將廚餘回收率提升至 44%。

守護本土飲食文化的快餐品牌

在推動香港飲食文化傳承方面，大家樂近年以焗豬扒飯申請香港非物質文化遺產（非遺），引起廣泛關注。代表表示：「焗豬扒飯是屬於香港的味道，我們希望透過申遺，喚起大家對本地飲食文化的重視。」

展望未來，大家樂將持續以科技強化體驗，以創新豐富菜式，以文化深化品牌情感。「我們希望，當大家想起大家樂，不只想到方便快捷的餐，而是想起一份熟悉、可靠、與香港味道緊緊連結的日常。」

正如品牌代表所言，大家樂不只是快餐，更是陪伴香港人走過歲月的一部分。