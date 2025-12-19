Yahoo Best Brand Awards 2025 最佳品牌大獎｜榮華餅家獲「最佳香港製造餅家」 紮根元朗 堅守「香港製造」

榮華餅家獲頒「最佳香港製造餅家大獎」

憑藉七十多載的耕耘與對「香港製造」的堅持，榮華餅家日前獲頒「Yahoo香港最佳品牌大獎 2025：最佳香港製造餅家大獎」。這家自1950年於元朗茶樓起家的老字號，不僅見證了香港社會變遷，更由傳統酒樓轉型為具規模的餅家集團。榮華對品質的執著，留住跨代港人集體回憶的味道。

首間榮華大酒家茶樓創立逾 70 年，旗下榮華餅家至今已成為一家分店遍佈全港的酒樓餅家集團。（榮華提供圖片）

紮根元朗自設廠房 食客買得安心

在經營成本高企的環境下，榮華未有動搖「香港製造」的決心，堅持在元朗自設大型廠房。集團認為，產地標籤背後盛載一份對消費者的責任。廠房內，資深師傅傳承中式糕點的古法配方，配合現代化設備提升效率，既保留了港式風味，亦為本地勞動市場創造就業機會。

廣告 廣告

品質監控方面，榮華致力實踐「買得安心，食得放心」的承諾，月餅產品早獲HACCP及ISO 22000認證，臘腸及臘肉亦取得香港Q嘜優質標誌，以國際級標準確保食品安全，維護港人心中這塊金漆招牌。

榮華目前位於油麻地的分店。（榮華提供圖片）

首創白蓮蓉 味道心繫海外華人

榮華在傳承中不忘創新，早年首創白蓮蓉，其中「雙黃白蓮蓉月餅」成為經典招牌，深受大眾喜愛，以及率先改用植物油取代豬油的改革，均引領了行業發展。七、八十年代起，榮華積極拓展海外市場，當年一句廣告口號「行船爭解纜，月餅我賣先，風行全世界」，展示榮華月餅遠銷海外的決心。多年來，榮華月餅行銷至東南亞、歐美等地，將中秋團圓味道帶到世界各地，緊繫海外華人的思鄉情懷。

榮華首創的雙黃白蓮蓉月餅，已成為中秋月餅的經典之作。同時，品牌每年會研發新產品。（榮華提供圖片）

榮華臘腸取得香港Q嘜優質標誌。

聯乘卡通品牌 傳承唐餅文化

為了將傳統餅食文化延續至年輕一代，榮華近為品牌注入新活力。除研發「月映未來」等新口味月餅外，更與Sanrio等知名卡通品牌聯乘推出嫁囍禮餅禮盒，成功拉近與年輕消費者的距離，讓傳統唐餅文化得以在時代變遷中薪火相傳。

榮華近年推出「月映未來」系列月餅，包括「紫薯麻糬月餅」及「黑糖麻糬紅豆月餅」等，將創新意念融入傳統食品之中。（榮華提供圖片）

推廣飲食文化 說好香港故事

展望未來，榮華表示將繼續以「香港製造」為核心，透過完善的網上商店及機場分店網絡，突破地域限制。無論是服務本地客群，抑或向全球旅客推廣，榮華都致力將這份屬於香港的獨特飲食文化與人情味，帶上國際舞台。