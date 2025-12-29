Yahoo Best Brand Awards 2025 最佳品牌大獎｜消委會膺「最佳銀髮消費教育獎」 詳解電訊陷阱及AI騙案 籲長者提防新型詐騙手法

消費者委員會獲頒「Yahoo Best Brand Awards 2025 最佳品牌大獎：最佳銀髮消費教育獎」。

隨着本港人口老化，銀髮族已成為重要消費群體，也是受詐騙所害的高危群組。消費者委員會憑藉多年來針對長者的教育及保障工作，獲頒「 Yahoo Best Brand Awards 2025 最佳品牌大獎：最佳銀髮消費教育獎」。消委會指出，近年涉及長者的消費投訴數字持續上升，涉及電訊服務的消費爭議佔最多。該會特別呼籲社會關注長者面對的新型消費陷阱，尤其是利用人工智能（AI）技術的騙案。

「智齡消費教育大使計劃」經驗分享會，匯聚大使、網絡成員及合作機構代表，回顧參與計劃得著，並聆聽嘉賓分享消費者權益與保障知識。（消委會提供圖片）

消委會早在2018年的《共建長者友善消費環境》研究報告中已強調，長者因生理及認知能力轉變，易成為不良營商手法的目標。為此，消委會近年推出多項具針對性的措施，提升長者自我保護能力：

「智齡消費教育大使計劃」（2021年）： 強調「同聲同氣」，培訓主要介乎50至64歲人士成為社區「教育大使」，以「長者教長者」的友伴方式推廣消費權益。四年來，消委會已培訓逾230位學員，當中約150位成為「智齡消費支援網絡成員」。另外，約60位表現優異者更會主持社區講座，至今已舉辦122場，超過2,000名長者受惠，讓消費教育深入社區脈絡。

「智齡消委會熱線」2110 2288（2022年）： 專為長者而設，簡化查詢與投訴流程，讓老友記求助有門，更輕鬆解決消費難題。

為配合政府推動銀髮經濟，消委會亦積極部署：

《香港銀髮經濟消費者調查》（2024年年底發布）： 深入研究長者在本地及大灣區的消費模式，協助商界掌握市場實況，開發更切合長者需要的產品及服務。

「銀髮經濟諮詢小組」（2025年1月成立）： 由消委會主席領導，匯聚醫療、社福、商界及學界專家，透過跨界別協作，為完善長者消費保障出謀獻策。

智齡消費教育大使及網絡成員參與有關樂齡科技的展覽，近距離接觸和試用創新科技，掌握樂齡科技產品及服務的最新資訊。（消委會提供圖片）

投訴數字高企 電訊服務成重災區

近年有關長者消費投訴呈上升趨勢。2020年至2025年10月期間，消委會共接獲6,223宗相關投訴。單在2024年已錄得1,355宗，按年上升28%；即使撇除大型商戶結業因素，數字仍處高位。數據反映長者在消費市場中，依然相對弱勢。

常見的投訴類別包括：

價格或收費爭議（25%）： 長者對價格透明度及收費合理性最為關注。

服務質素問題（15%）： 主要集中在電訊服務。值得警惕的是，2025年首10個月此類投訴較去年同期激增47%。

貨品質素問題（13%）： 主要涉及電器用品操作及耐用度。

電訊陷阱：視障長者被硬銷簽67個月長約

在眾多行業中，電訊（22%）、電器用品（13%）及旅遊事務（6%）的投訴數字位列首三位。消委會收到的個案包括一名80多歲、視力不良的長者，在電訊門市被職員游說，簽訂了一份長達67個月、月費近600元的合約，費用遠超其過往使用的100元以下計劃。經消委會介入調停及建議向通訊辦報告後，電訊商最終同意取消所有副卡及增值服務。消委會藉此呼籲銷售人員應有同理心，從長者實際需要出發，而非只顧業績。

消委會為智齡消費教育大使及網絡成員舉辦三場培訓講座，內容涵蓋電子支付、信用卡詐騙、常見消費陷阱（包括電訊服務）、環保生活等主題，協助提升大使及網絡成員的自我保護能力與環保意識。（消委會提供圖片）

AI騙案逼真 直播推銷

消委會特別提醒長者，科技發展衍生了新型騙局。不法分子利用AI「換臉」假扮專家，或以變聲技術模仿權威聲音，甚至在直播中推銷聲稱可「包治百病」的普通食品。這類手法愈來愈逼真，長者稍一不慎就會誤墮陷阱。該會提醒長者面對「即時見效」、「限時優惠」等網上資訊時，需格外留神，切勿輕信，應先與家人商量。

建立消費信心 推動銀髮經濟

消委會強調，香港正處於銀髮經濟的「起動」階段。要把握退休金融、樂齡科技及旅遊等機遇，關鍵在於「建立信心」。只有當長者感到權益受保障、被社會尊重，才會樂於消費。展望未來，消委會將繼續透過《選擇》月刊及「智齡消費教育大使」，並快將推出一站式網上資訊平台，為長者及其照顧者提供可靠資訊，致力締造一個真正友善、讓長者安心的消費環境。