Yahoo Best Brand Awards 2025 最佳品牌大獎｜網上行奪「最佳家居寬頻服務獎」 從56K撥號到50000M光纖 見證香港黃金30年

網上行 Netvigator 榮獲「Yahoo香港最佳品牌大獎 2025：最佳家居寬頻服務大獎」（電訊及科技組別）。

隨著智能家居普、AI 應用及與4K/8K串流需求大增，家居寬頻的穩定性成為用戶焦點。網上行 Netvigator 憑藉廣泛覆蓋及寬頻技術升級，榮獲「Yahoo香港最佳品牌大獎 2025：最佳家居寬頻服務大獎」（電訊及科技組別）。

每戶平均連接逾20裝置 網絡升級成剛需

現時香港家庭平均連接超過20部智能裝置，用戶常面對網絡擠塞或訊號死角等問題。作為市場領導者，網上行持續投資基建，目前其光纖網絡已覆蓋全港逾5萬棟住宅大廈，服務多達260萬家庭住戶。

面對 AI 時代來臨，網上行一直與時並進，成為全港首個符合F5G-A標準的網絡供應商。這項由歐洲技術標準協會（ETSI）發布的固網代際標準，針對速度及可靠性等設立極高指標。配合50G PON 技術，網上行 F5G-A 超級寬頻支援速度高達 50,000 Mbps，即使多裝置同時運行高流量AI應用或超高清串流，仍能保持流暢體驗。

網上行為全港首個符合 F5G-A 標準的網絡供應商。

網上行F5G-A超級寬頻支援更高達50G容量。

網絡層面攔截攻擊 保障智能家電安全

隨着科技進步，網絡攻擊風險有增無減。針對智能家電（IoT）易受駭客攻擊的風險，網上行將安全防護提升至網絡層面。其「NETVIGATOR SHiELD」家居網絡防護服務有別於一般網絡防護服務，它能直接在網絡層偵測並攔截網絡釣魚及惡意程式，有效為家中所有連接Wi-Fi的智能裝置，提供第一道防線，有效抵擋網路釣魚、惡意軟體，並阻止潛在的殭屍網絡連接，全方位保障網絡及連接裝置的安全。

網上行現時提供 1000M、2500M、5000M、10000M，甚至高達 50000M 的多元光纖寬頻計劃，靈活配合不同家庭的使用習慣。

由56K到50000M 緊貼港人步伐

服務香港近30年，網上行見證了港人上網習慣的變遷。早期的56K撥號上網發出的聲響早已成為集體回憶，目前演變至 1000M、2500M、5000M、10000M乃至50000M的多樣化光纖計劃，品牌始終緊貼科技發展。針對 AI 時代需求，網上行近年積極整合多元增值服務：

網上行更獨家引入 Google Workspace with Gemini，支援最強Google AI助理，提升辦公、學習及創作效率。

AI 工具支援：引入全港唯一 Google Workspace with Gemini，利用 F5G-A 的高頻寬低延遲優勢，支援進行文件編輯、簡報設計及雲端分析。同時無需 VPN，支援NotebookLM及Deep Research功能，協助用戶處理複雜的資料整合與研究工作。

家庭娛樂組合： 與Now TV 及 Netflix等平台聯乘，推出超級娛樂組合，確保用戶在觀看串流內容時享受無縫流暢的畫質。

一站式家居 Wi-Fi 服務： 引入多款支援 Wi-Fi 7 技術的路由器，提供一站式硬件配套、專家上門安裝及維修、及 24 小時技術支援熱線，全面釋放 F5G-A 超級寬頻的速度優勢。

全方位安全保障： 除了網絡層面的 NETVIGATOR SHiELD，亦結合 Norton 方案，針對個人裝置提供防毒、防勒索軟件及私隱外洩追蹤，構築雙重防護網。

展望未來，網上行表示將會繼續提升寬頻和服務質素，確保香港家庭能具備足夠的網絡承載力，應對 AI 時代帶來的挑戰。