Yahoo Best Brand Awards 2025 最佳品牌大獎｜1O1O奪「最佳旅遊體驗網絡服務大獎」 為外遊港人保持高速連線

港人熱愛旅遊，對外遊期間網絡質素的要求日益提高。流動通訊品牌1O1O憑藉貼近港人需求的漫遊配套，榮獲「Yahoo香港最佳品牌大獎 2025：最佳旅遊體驗網絡服務大獎」。品牌針對港人頻繁外遊的習慣，透過聯乘海外網絡商及提供增值服務，覆蓋旅途中的通訊盲點，提升出遊體驗。

中日韓等熱門旅遊點 按訊號強弱自動切換

針對港人重視網絡穩定及速度，1O1O推出「黃金漫遊」服務，打破業界慣例，與八大熱門旅遊地區的九間主要網絡商合作，包括中國聯通、日本KDDI及Softbank、南韓SK Telecom等。客戶身處這些地區，系統會連接至指定「黃金頻譜」及獲分配額外網絡資源，確保無論在市區或郊外，均能保持高速連線，滿足處理公務或娛樂需求；在中、日、韓、泰等熱門目的地，服務支援多網覆蓋，系統會按訊號強弱自動切換，維持連線穩定。

1O1O的「黃金漫遊」打破業界常規，於八大熱門旅遊地區獨家與九間網絡商合作，讓客戶能盡享極高速上網服務。（1O1O提供圖片）

「1O1O私人助理」助更改機票、預約餐廳

除了網絡基建，1O1O將服務延伸至行程支援。品牌設有24小時「1O1O私人助理」，協助規劃行程及預訂人氣餐廳。針對港人外遊最擔心的突發狀況，例如惡劣天氣導致航班延誤，私人助理能即時協助更改機票、聯絡酒店及預約交通，解決旅客燃眉之急，減低行程受阻的影響。

外遊保障廣泛 免費通話服務

在外遊保障方面，客戶選用指定數據漫遊服務，即獲Club Care旅遊保險，涵蓋醫療及全球緊急支援。針對網絡安全風險，品牌提供Norton手機防毒、SafetyNet全球保護及來電過濾功能；配合免費外遊通話服務「傾King」，全方位保障通訊安全。

1O1O提供免費5G AI Academy，令客戶學懂運用AI於旅遊相片編輯、語音識別和即時翻譯。（1O1O提供圖片）

全港首款「衛星蛋」 便利偏遠地區通訊

著眼未來旅遊趨勢，1O1O積極引入新科技。品牌推廣免費5G AI Academy，為客戶提供AI作翻譯及修圖教學；獨家發售全港首款「衛星蛋」，設立24小時衛星支援熱線，確保客戶探索偏遠地區時仍能通訊。展望未來，1O1O計劃擴展「黃金漫遊」覆蓋範圍，並引入支援廣東話的AI+AR智能眼鏡，緊貼外遊港人的需求。