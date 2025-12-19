Yahoo Best Brand Awards 2025 最佳品牌大獎｜AXA安盛獲「最佳保險品牌營銷大獎」 創新行銷深化客戶連結

在競爭激烈的保險行業中，品牌形象與行銷策略，往往是決定市場位置的關鍵。於今年的「Yahoo Best Brand Awards 2025 最佳品牌大獎」中，AXA安盛便獲頒「最佳保險品牌營銷大獎」，表彰其多年來在市場推廣、品牌定位及客戶互動方面的突出表現。

AXA安盛表示，此項榮譽對品牌具有深遠意義，亦彰顯其在保險業的領導地位。AXA安盛一直致力履行企業責任，不僅追求業務增長，同時推動創新行銷，讓客人感受到他們的關懷與社會責任，並建立真誠且長久的連結。

品牌能夠長期維持市場影響力，關鍵在於對受眾的深刻洞察與持續創新能力。AXA安盛始終以客為先，透過持續優化產品與服務，確保客戶在瞬息萬變的環境中仍能獲得全方位的保障。唯有深入理解客戶的痛點，才能建立信任，並穩固長期的市場領導地位。

談及以行銷提升客戶信任，AXA安盛強調，公司從來不以單向產品推廣為目標，而是希望透過情感連結為核心，讓客戶在價值觀上與品牌產生共鳴，並感受到品牌理解他們真正的需要。

AXA安盛透過前瞻性內容策略及多渠道傳播，逐一拆解客戶各種焦慮與挑戰，塑造值得信賴的專業形象。只有當客戶相信品牌能真正守護他們的利益，行銷的力量才能充分發揮。

所有行銷皆圍繞「Know You Can」

AXA安盛在行銷布局中，重視品牌價值的一致性，並以「Know You Can」為核心理念作為所有推廣工作的基準。品牌形象被視爲業務推廣的根基，因此每一項市場活動都必須確保與品牌核心價值保持一致。AXA安盛相信行銷不僅能聚焦短期銷售，同時也要維持品牌的長遠發展，這正是 AXA安盛能在行業中保持領導地位的重要因素。

回顧近年的行銷項目，最具代表性是與鄭秀文合作的「無懼挑戰，守護所愛」系列推廣活動。鄭秀文在面對挑戰時展現的堅毅、自信與不斷前行的精神，與 AXA安盛的品牌價值完全契合。她的真誠形象與强大感召力，進一步加强品牌與大眾之間的情感連結，同時有效傳遞產品的核心優勢。

AXA安盛與藝人鄭秀文合作的「無懼挑戰，守護所愛」系列推廣活動，成為城中熱話。（AXA安盛提供圖片）

建立與客戶雙向關係

在數碼化時代，AXA安盛將社交媒體視為維繫客戶關係的重要渠道。其數碼行銷團隊不斷改良與客戶的互動方式，透過精準的內容策略提升品牌黏性，並以多元內容形式讓客戶不只「看到」品牌，而是多與品牌互動。

強大的社交媒體表現，有助 AXA安盛在競爭激烈的市場中持續保持熱度，同時提升客戶對品牌的認知與信任。

對保險業行銷而言，核心價值在於「信任」、「專業」與「持續關懷」。客戶將終身重要保障交託給品牌，因此行銷必須以誠信及專業為基礎。AXA安盛多年來以穩健策略及卓越的客戶體驗，逐步樹立了深受市場信賴的品牌地位。

將可持續理念融入品牌策略

近年，AXA安盛致力將可持續發展理念融入品牌行銷策略，推動綠色保險產品、支持社區項目及倡導健康生活方式。AXA安盛深信，企業不能只追求業務增長，更應為社區作出正面貢獻；把可持續理念融入品牌，能讓客戶感受到AXA安盛不僅是保險公司，而是一家真正關心社會的企業。

展望未來，AXA安盛將以數碼化與個人化為核心的行銷策略，逐步運用 AI 推動品牌創新，致力成為最具前瞻性、與客戶建立深度連結的保險品牌。雖然AI 能提升效率、預測需求，並提供更貼身的客戶體驗，但在 AI 驅動的時代，保險業的核心仍是保持人性化與溫度，在數碼化和人與人之間的信任取得平衡。

AXA安盛認為，品牌要營造出關懷、正面的品牌形象，才能取得客戶信任，持續發展。（AXA安盛提供圖片）

以信任與關懷延續領導地位

品牌的影響力能否長期持續，取決於是否以創新、信任與人性化關懷為基礎，不斷前行。AXA安盛將繼續突破傳統框架，透過運用科技、深化內容、強化品牌核心價值，確保客戶在任何時刻都能感受到 AXA安盛的支持； 同時致力構建一個更正面、更具韌性的品牌形象，提升客戶信任、穩固市場地位，並在行業中持續引領發展。