Yahoo Best Brand Awards 2025 最佳品牌大獎｜csl 奪「最佳5G流動通訊服務大獎」 以5G + AI引領智慧生活新時代

香港人生活講求效率與速度，從串流娛樂、Work from anywhere、上網交功課、電競遊戲，以至生成式AI應用，都離不開高品質的流動網絡。憑藉全港超過3,000個基站，結合完善的光纖網絡，csl 為客戶提供高速、低時延的 5G體驗。加上積極將AI技術融入產品及服務，csl 於「Yahoo 香港最佳品牌大獎 2025」榮獲「最佳5G流動通訊服務大獎」，再次印證其作為香港5G及AI領先流動通訊品牌的地位。

csl於全港擁有超過3,000個基站並結合其完善的光纖網絡，為客戶帶來更快、更穩定的上網體驗。
csl於全港擁有超過3,000個基站並結合其完善的光纖網絡，為客戶帶來更快、更穩定的上網體驗。

5G黃金頻譜覆蓋港鐵 新增「黃金漫遊」服務

csl致力為市民提供高速、低時延的5G網絡服務，最近已完成多個港鐵站的網絡升級工程，將太子、油麻地、油塘、鰂魚涌、香港、中環、金鐘、灣仔、銅鑼灣、天后、尖沙咀、九龍及北角等共13個主要港鐵站的網絡升級至3.3GHz及3.5GHz的「5G黃金頻譜」。最近更將繁忙的觀塘站月台完成網絡覆蓋升級，全面滿足高流量地區的網絡需求。

同時，全新推出的「黃金漫遊」服務，讓客戶於中國內地、澳門、日本、泰國、菲律賓、南韓、台灣及馬來西亞八大港人旅遊熱點使用數據漫遊時，可獲當地合作流動網絡營運商優先分配黃金頻譜及額外網絡資源，享受更高速、更穩定及更流暢的連線品質及網絡體驗。

所謂「黃金頻譜」是頻譜的中頻段，兼具速度快、覆蓋範圍廣、穿透力強等優勢，能穩定應付視像通話和串流影片等高速數據傳輸需求。

由5G升級至AI 推動港人從「AI Ready」邁向「AI Expert」

csl 不僅致力提供優質的 5G 網絡，更積極引領港人邁向 AI 智能生活。今年品牌與全球領先生成式人工智能（GenAI）搜尋初創公司 Perplexity合作，為個人客戶免費提供為期一年的 Perplexity Pro 進階AI服務，將 AI 應用融入日常生活，助客戶搜尋資訊，全面提升創意寫作及工作效率。

早於2023年成立的「5G AI Academy」，至今已舉辦超過200場免費工作坊，培訓超過12,000位市民掌握 AI 工具的應用。去年全線門市全面升級為「 AI Store」，由AI 專員為客戶示範各類 AI 實際應用，推動市民由「AI Ready」邁向「AI Expert」。

csl與Perplexity攜手推動AI普及，為客戶開啟智能生活新體驗。
csl與Perplexity攜手推動AI普及，為客戶開啟智能生活新體驗。

AR + AI智能硬件登場 展現科技生活無界限

csl進一步將5G的低時延優勢結合AI智能硬件，為客戶帶來智慧生活新體驗。品牌引入智能眼鏡Rokid Glasses，支援廣東話語音操控，並融合辨識、翻譯及導航等AI功能，助旅客及長者跨越語言障礙。

面向年輕世代，csl 於動漫電玩節聯乘 PlayStation、Xbox 及任天堂，展示5G與網上行 F5G-A 家居寬頻結合帶來的雲端遊戲體驗，讓玩家感受「零時差」極速暢玩。

推動香港邁向智慧城市 以科技連接未來

展望未來，csl 將繼續以5G為核心、AI為引擎，結合物聯網（IoT）與邊緣運算（Edge Computing），推動香港智慧城市發展。csl 將持續實踐「以科技連接未來」的願景，讓創新成為推動城市與生活進步的動力。

親子教育

