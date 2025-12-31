Yahoo Best Brand Awards 2025 最佳品牌大獎｜csl 奪「最佳5G流動通訊服務大獎」 以5G + AI引領智慧生活新時代

csl 於「Yahoo 香港最佳品牌大獎 2025」獲「最佳5G流動通訊服務大獎」

香港人生活講求效率與速度，從串流娛樂、Work from anywhere、上網交功課、電競遊戲，以至生成式AI應用，都離不開高品質的流動網絡。憑藉全港超過3,000個基站，結合完善的光纖網絡，csl 為客戶提供高速、低時延的 5G體驗。加上積極將AI技術融入產品及服務，csl 於「Yahoo 香港最佳品牌大獎 2025」榮獲「最佳5G流動通訊服務大獎」，再次印證其作為香港5G及AI領先流動通訊品牌的地位。

csl於全港擁有超過3,000個基站並結合其完善的光纖網絡，為客戶帶來更快、更穩定的上網體驗。

5G黃金頻譜覆蓋港鐵 新增「黃金漫遊」服務

csl致力為市民提供高速、低時延的5G網絡服務，最近已完成多個港鐵站的網絡升級工程，將太子、油麻地、油塘、鰂魚涌、香港、中環、金鐘、灣仔、銅鑼灣、天后、尖沙咀、九龍及北角等共13個主要港鐵站的網絡升級至3.3GHz及3.5GHz的「5G黃金頻譜」。最近更將繁忙的觀塘站月台完成網絡覆蓋升級，全面滿足高流量地區的網絡需求。

同時，全新推出的「黃金漫遊」服務，讓客戶於中國內地、澳門、日本、泰國、菲律賓、南韓、台灣及馬來西亞八大港人旅遊熱點使用數據漫遊時，可獲當地合作流動網絡營運商優先分配黃金頻譜及額外網絡資源，享受更高速、更穩定及更流暢的連線品質及網絡體驗。

所謂「黃金頻譜」是頻譜的中頻段，兼具速度快、覆蓋範圍廣、穿透力強等優勢，能穩定應付視像通話和串流影片等高速數據傳輸需求。

由5G升級至AI 推動港人從「AI Ready」邁向「AI Expert」

csl 不僅致力提供優質的 5G 網絡，更積極引領港人邁向 AI 智能生活。今年品牌與全球領先生成式人工智能（GenAI）搜尋初創公司 Perplexity合作，為個人客戶免費提供為期一年的 Perplexity Pro 進階AI服務，將 AI 應用融入日常生活，助客戶搜尋資訊，全面提升創意寫作及工作效率。

早於2023年成立的「5G AI Academy」，至今已舉辦超過200場免費工作坊，培訓超過12,000位市民掌握 AI 工具的應用。去年全線門市全面升級為「 AI Store」，由AI 專員為客戶示範各類 AI 實際應用，推動市民由「AI Ready」邁向「AI Expert」。

csl與Perplexity攜手推動AI普及，為客戶開啟智能生活新體驗。

AR + AI智能硬件登場 展現科技生活無界限

csl進一步將5G的低時延優勢結合AI智能硬件，為客戶帶來智慧生活新體驗。品牌引入智能眼鏡Rokid Glasses，支援廣東話語音操控，並融合辨識、翻譯及導航等AI功能，助旅客及長者跨越語言障礙。

面向年輕世代，csl 於動漫電玩節聯乘 PlayStation、Xbox 及任天堂，展示5G與網上行 F5G-A 家居寬頻結合帶來的雲端遊戲體驗，讓玩家感受「零時差」極速暢玩。

推動香港邁向智慧城市 以科技連接未來

展望未來，csl 將繼續以5G為核心、AI為引擎，結合物聯網（IoT）與邊緣運算（Edge Computing），推動香港智慧城市發展。csl 將持續實踐「以科技連接未來」的願景，讓創新成為推動城市與生活進步的動力。