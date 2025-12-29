Yahoo Best Brand Awards 2025 最佳品牌大獎｜FWD旅遊保獲「最佳網上旅遊保險大獎」 創新保障＋數碼體驗 讓客戶「想走就走」

FWD旅遊保於今屆「Yahoo Best Brand Awards 2025 最佳品牌大獎」奪得「最佳網上旅遊保險大獎」。

後疫情時代的旅遊方式瞬息萬變，大眾對保障的需求亦比以往更全面、更彈性。於今屆「Yahoo Best Brand Awards 2025 最佳品牌大獎」中，FWD旅遊保(由保特保險承保)¹ 憑藉持續在產品設計、數碼投保流程與保障範圍上的突破，奪得「最佳網上旅遊保險大獎」，成為旅客眼中最值得信賴的出行夥伴。

FWD 代表認為，「旅遊保險不應是繁複文件，而應是一個簡單、快捷、讓人安心的旅程起點。」是次獲獎，便「象徵我們在數碼保險創新與客戶體驗方面的領導地位，亦肯定了我們希望為大眾創造保險新體驗的努力。」

三大優勢奠定領導地位

談到在競爭激烈的旅遊保市場中如何脫穎而出，代表直言，FWD旅遊保1 的優勢來自科技、創新保障與渠道策略三方面。FWD Online 讓旅客能在短短五分鐘內完成投保，整個過程清晰、直接、無壓力。FWD旅遊保1 更推出市場罕見的「任何原因取消或更改行程」*保障，讓旅客真正做到按當下需要調整行程；同時透過網上直銷與保險比較平台合作，使產品能更快接觸年輕旅客群體。

廣告 廣告

「新世代旅客追求彈性與自主。他們想安心計劃，也想在變數前保留選擇權。FWD 旅遊保正正回應了這種旅遊方式的變化。」

在 FWD 看來，網上旅遊保最核心的價值是便利與安心的結合。旅客無需處理紙本文件，從投保到索償均能在線上完成；FWD旅遊保1保障內容靈活，不論是因個人計劃變動、天氣預警，甚至臨時擔心安全，也都可以取消或更改行程；同時亦涵蓋醫療支援、行李延誤、個人財物以至寵物寄養等多項旅遊需求，讓旅客於任何情況下都能感到安心。

「變動不是風險」

其中最受歡迎的保障，毫無疑問是「任何原因取消或更改旅程」*。代表指出，旅客只要於出發前出現任何令旅程無法成行的因素，即可獲得高達五成的機票及住宿費用保障。「我們希望讓旅客知道，變動不是風險，而是可以被保障的選擇。」

面對越來越多從事遠距工作、工作假期或 digital nomad（數碼浪人）的旅客，FWD旅遊保1 亦作出相應調整，推出更適合長期處於海外人士的全年旅程計劃，並將保障延伸至手提電腦等工作裝備。此外，滑雪、潛水等運動保障亦一併納入，貼合新世代旅遊的真實需求。

疫情後旅遊需求急速回升，FWD 選擇在 2023 年底推出「自寫意旅遊保」，以更高性價比、更快投保體驗迎接市場反彈。最快 30 秒便可完成投保流程，加上針對家庭旅客推出的「多人同行額外 95 折」優惠，使產品迅速受到市場關注。「我們希望做到讓一 家大小都能輕鬆出遊，而不必為保障煩惱。」

以教育提升風險意識

FWD 認為，旅遊保險不只是一份產品，更是一種風險教育。品牌近年特別專注推廣「旅程取消保障」的概念，尤其是在自然災害預警或社會事件期間，透過保險比較平台和實例解說，協助旅客理解何時能獲得保障、如何申請，以及應如何規劃更安全的行程。「我們希望提升旅客的風險敏感度，讓他們在變動中仍能保持信心。」

「嵌入式保險」帶來新機遇

展望未來，代表認為旅遊保險市場最大的挑戰是價格競爭，但同時也孕育着新機會——嵌入式保險（Embedded Insurance）。透過與航空公司、酒店預訂平台、旅遊體驗平台合作，旅客在訂購機票或住宿的同時，即可一鍵購買旅遊保。「這將是提升曝光率與投保率的重要方向。」

*詳情請參閱保單條款、細則及不保事項。

[1]上述FWD旅遊保，即自寫意旅遊保，由富衛金融有限公司（牌照號碼：FA2568）（「富衛金融」）銷售。自寫意旅遊保由保特保險(香港)有限公司 (「保特保險」)承保。

有關產品詳情，請參閱產品小冊子、保單條款、細則及不保事項。產品受保單條款、細則及不保事項約束並只擬在香港銷售。