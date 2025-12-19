lululemon年末大減價低至3折
Yahoo Best Brand Awards 2025 最佳品牌大獎｜RICOH膺香港最佳AI企業方案大獎：從影印機到AI數碼轉型之路
面對數碼化和無紙化的大潮流，不少企業正經歷數碼轉型的洗禮。RICOH近年在香港面對的主要挑戰，是擺脫過往依賴影印機銷售的商業模式。公司經歷策略性轉變，從單純硬件銷售，轉向協助企業利用AI加快流程及減省成本。是次轉型核心在於建立「AI to Business」（AI2B）生態圈，將AI技術轉化為企業級解決方案，協助香港客戶升級轉型，追上數碼化時代。
60年老牌企業 轉型成功獲獎
理光（香港）有限公司（RICOH）日前獲頒「Yahoo香港最佳品牌大獎 2025：最佳AI企業方案大獎（電訊及科技/ 商業科技及辦公方案組別）」。這標誌著這家逾60年歷史的老牌企業，已由傳統影印機供應商，轉型為提供AI技術支援的解決方案服務商。
建構AI生態圈 落地應用為先
RICOH常務董事莊禮基受訪時指出，公司目前採用「中心+平台+共創+生態」框架推動業務。硬件方面，RICOH於數碼港設立InnoAI中心作為實體共創空間；軟件方面，則透過「InnoAI Hub」平台整合企業大型語言模型（LLM）及RAG技術。企業可利用自身數據建立行銷或財務分析等AI助手（AI Agent），系統亦能接軌DeepSeek等主流模型。
莊禮基舉例，透過Ricoh AI文件處理器，企業能將紙本文件即時轉化為數據洞察；平台內建的AI簡報生成器，亦能加快內容重整及製作流程，解決實際操作痛點。
專家團隊進駐 解決中小企痛點
針對企業對AI應用缺乏經驗的問題，RICOH推行「InnoAI共創」模式，由專家團隊直接協作，並引入「Sandbox」概念讓客戶共同探索應用場景。
全新推出的「Ricoh AI文件處理器」結合多功能打印機（MFP）及創新 InnoAI Linker 技術，讓企業能夠一鍵連接至 InnoAI Hub，實現紙本文件即時數據化，並透過AI技術進行智能分析與管理。此平台支援預設及自建AI代理，協助中小企提升營運效率與決策能力。配合逾百人的銷售團隊及業界導師支援，RICOH強調為客戶提供定制化策略，助力企業數碼轉型，遠超傳統軟件銷售模式。
數據存放在港 保障資訊安全
在推動創新的同時，數據安全成為企業考量重點。RICOH表示，InnoAI Hub已獲ISO認證，並堅持將所有企業資料存放於本地，運用數碼港算力處理，確保資訊不外流。
培育本地人才 展望2026
人才培訓方面，RICOH透過「InnoAI 青年賦能計劃」，讓實習生參與真實商業項目，與電商團隊及銷售專家共同開發AI Agent，累積實戰經驗。
展望未來，RICOH計劃於2026年前開發超過50項AI解決方案，並將持續深化InnoAI策略，結合全球網絡與本地創科資源，推動香港企業數碼化發展。
