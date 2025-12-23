Yahoo Best Brand Awards 2025 最佳品牌大獎｜THE SOUTHSIDE奪「最佳寵物友善商場大獎」 首設貓狗友善通道 人寵共融

港鐵旗下商場 THE SOUTHSIDE 榮獲「Yahoo香港最佳品牌大獎 2025：最佳寵物友善商場大獎」（商場及物業項目發展組別）。

隨著寵物飼養普及，越來越多市民視毛孩為家庭一份子。港鐵旗下商場THE SOUTHSIDE憑藉人寵共融設施升級，榮獲「Yahoo香港最佳品牌大獎 2025：最佳寵物友善商場大獎」（商場及物業項目發展組別）。因應寵物出行需求的增長，THE SOUTHSIDE致力建設毛孩友善的共融空間，成為港島南區的生活文化地標，更吸引跨區客青睞。

THE SOUTHSIDE不乏寵物打卡位，人寵共樂。

全港首設友善通道 貓狗商場「自由行」

有別於一般商場對寵物活動的限制， THE SOUTHSIDE全面升級九大寵物友善設施 ，包括設立全港首個商場特設的「貓狗友善通道」 。該通道容許主人帶同毛孩在商場內自由行走及探索，讓寵物能感受商場環境，同時讓主人在購物和用餐時更便利，體現商場在空間規劃上的創新思維 。

貓狗可在THE SOUTHSIDE友善通道「自由行」，商場邀大小朋友帶同愛寵換上節日裝扮，參加萬聖節奇幻之旅。

解決如廁困難 增強安全感

見微知著，商場在人寵設施的細節上花了不少功夫，包括「貓狗友善家庭洗手間」 。有別於一般寵物廁所，此設施專為人寵共用設計，內裏配備護理專區 。主人處理個人需要時，可將毛孩帶在身邊，直接解決了過往需將寵物留於門外的安全顧慮 。不少顧客反映，此設計讓他們能安心使用洗手間，增強了與毛孩的親密感與安全感 。

貓狗友善家庭洗手間

室內冷氣樂園 跨區客慕名而至

考慮到香港炎熱潮濕及多雨天氣，商場開設「室內貓狗樂園」 ，提供四季恆溫及充足空調，為毛孩提供安全的玩樂環境，免受戶外天氣影響 。此設施免卻寵主須在夏季陪狗戶外放電，吸引不少區外寵主特意跨區乘車前往 。

室內貓狗樂園

凝聚社區網絡 持續優化配套

實施寵物友善措施後，商場更添歡樂氣氛 。除了吸引了不少毛孩，更促進了寵主間的社交互動，形成充滿活力的社區網絡 。展望未來，THE SOUTHSIDE計劃繼續完善室內樂園設施，並推出更多新穎的貓狗主題活動，進一步推動人寵共融。

商場促進寵主間的社交互動，形成充滿活力的社區網絡。