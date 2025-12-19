Yahoo Best Brand Awards 2025 最佳品牌大獎｜TOYZEROPLUS奪「最佳香港文化品牌大獎 – 潮流及流行文化」 創意展現港人韌性

本地潮流文化公司TOYZEROPLUS憑藉十年耕耘，透過靈活的營運策略，將香港潮玩推向國際。該品牌榮獲「Yahoo香港最佳品牌大獎 2025：最佳香港文化品牌大獎 – 潮流及流行文化」，這項殊榮印證了在香港急速的都市節奏下，本地創意工業依然具備強大的韌性與生存空間。

TOYZEROPLUS獲邀參與於12月28日舉行的「Merry Balloon Parade」。（由TOYZEROPLUS提供）

強調「共鳴感」 玩具化為「溝通語言」

面對瞬息萬變的市場，TOYZEROPLUS堅守「Stay Young, Stay Hungry」的創作態度。品牌相信潮流具備「Looping Trend」（循環趨勢）特性，要在香港這個高效率市場生存，必須具備快速適應變化的韌性。在IP孵化方面，品牌強調「共鳴感」，旗下的罐頭豬LuLu和PP x MONSTER等角色，設計貼近港人生活美學，成功將玩具轉化為能夠抒發情感的「溝通語言」。這種將IP與個人化表達連結的策略，讓產品成為撫慰人心的文化載體。

TOYZEROPLUS推出旗下人氣IP角色LuLu豬與台灣人氣的貓貓蟲咖波（Capoo）聯乘產品。（由TOYZEROPLUS提供）

「1+1 > 2」模式 尊重原創藝術家

維持品牌價值的核心，在於對原創精神的尊重。TOYZEROPLUS採取「1+1 > 2」的合作模式，不只單純發掘藝術家，更著重將平面（2D）概念專業地轉化為立體（3D）產品。透過嚴格監控生產流程，確保產品質素與設計原意一致；品牌又強調每件正版作品均承載藝術家的獨特性，藉此提升收藏價值，建立粉絲對正版文化的歸屬感。

TOYZEROPLUS近年開始把自家原創IP打入各地市場，此為他們的第一款原創IP，名為「MEWKY」。（由TOYZEROPLUS提供）

跨界聯乘 創造話題

為了持續在市場注入創意，TOYZEROPLUS採取主動出擊的推廣策略。品牌積極參與各地區的展覽，直接從活動中獲得市場回饋，掌握粉絲喜好；同時與台灣人氣IP「貓貓蟲咖波（Capoo）」及經典桌遊「Monopoly大富翁」跨界聯乘，創造話題。品牌更嘗試將潮玩元素帶入桌遊世界，讓潮流文化真正融入休閑生活。

TOYZEROPLUS 早前與經典桌遊「大富翁」推出LuLu豬特別版「LuLuLand」。（由TOYZEROPLUS提供）

TOYZEROPLUS早前參與台北國際玩具創作大展。（由TOYZEROPLUS提供）

把品牌旗下的設計師帶到海外

TOYZEROPLUS的發展軌跡，反映香港擁有豐厚的文化土壤。品牌正積極開拓泰國、新加坡、馬來西亞等東南亞市場，將設計師的作品帶到海外展覽。TOYZEROPLUS寄語港人，儘管環境充滿挑戰，但生活在香港仍可有夢想，藝術家仍可擇善固執，品牌將繼續致力將這股充滿韌性的「港式創意」推向全球。