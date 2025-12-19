Yahoo Best Brand Awards 2025 最佳品牌大獎｜VCREDIT Finance Limited（CreFIT維信）獲「最佳創新金融理財品牌大獎」 「信貸健康」理念建立更公平金融體驗

CreFIT 維信獲頒「最佳創新金融理財品牌大獎」。

在金融科技迅速發展的年代，貸款與理財服務不再只是冰冷的數字，而是與每一位市民的生活質素、財務自由及心理壓力息息相關。於今屆「Yahoo Best Brand Awards 2025 最佳品牌大獎」中， CreFIT 維信獲頒「最佳創新金融理財品牌大獎」，表彰其以科技創新推動金融服務普及化，並致力改善大眾對信貸管理的體驗。

CreFIT 維信表示，這項榮譽是團隊多年耕耘的重要肯定，「它不僅肯定我們一直堅持的『信貸健康』與『科技創新』理念，也提醒我們需要持續為大眾提供更公平、更貼心、更具溫度的金融服務。」事實上，CreFIT維信 並非單純的貸款公司，而是希望透過更友善的科技與產品設計，協助市民建立更健康的信貸生活。

「Credit + Fitness」

CreFIT品牌名稱結合「Credit」與「Fitness」兩個概念，象徵企業希望協助客戶管理及維持良好的信貸狀況，從而提升財務彈性與生活質素。CreFIT維信的核心價值在於財務自由與信貸健康是密不可分的，因此CreFIT維信所有產品都圍繞着保護客戶信貸評分而設計。

例如，CreFIT現金貸採用業界首創的「無痕式報價」，可在不查閱信貸報告的情況下提供貸款方案，避免客戶因查詢紀錄而影響評分。另外，CreFIT卡卡貸亦能讓客戶在毋須查閱信貸報告的情況下，在短時間內處理卡數問題，協助他們維持更穩健的財務狀況。產品服務設計都著重從根本上協助客戶改善信貸體質，而不是單純解決短期資金需要。

CreFIT 卡卡貸服務，讓客戶在毋須查閱信貸報告的情況下，在短時間內處理卡數問題，協助維持更穩健的財務狀況。（CreFIT 提供圖片）

大眾普遍認為貸款服務過程繁瑣、壓力大，CreFIT維信 認為這正是科技可以介入、改善用戶體驗的地方。代表指出：「我們希望把原本嚴肅的借貸過程變得更簡單、更親民、更富人情味。」

CreFIT維信 推出的「Moni Bill」免費賬單管理功能便是一例，mONMoni Bill 能整合信用卡賬單、設定還款提示更有語音記賬功能，讓用戶更清楚掌握消費與負債狀況，不僅提供貸款，更協助客戶建立良好的財務習慣。此外，全自動審批系統與 24 小時 AI 客服，使市民能隨時隨地申請服務，避免傳統貸款帶來的等待壓力。不論是申請、查詢或還款選項，CreFIT維信 均以「以人為本」為依歸。

與傳統信貸相比，CreFIT維信更著重「以人為本」，團隊致力營造富人情味的品牌形象。（CreFIT 提供圖片）

打造更安全的科技金融

提到最具代表性的創新突破，CreFIT 維信認為最大成就源於「把信貸健康融入每一項產品設計」。其中，CreFIT現金貸的「無痕式貸款報價」及cCreFIT卡卡貸的免查信貸報告模式，絕對充分保障用戶的信貸評分，而非只着眼於貸款數字。

在安全與效率方面，自主研發的「蜂鳥」風控系統是平台的核心。「蜂鳥」風控系統結合大數據及人工智慧，能即時分析客戶的現金流、負債狀況及還款能力，通常最快可在 60 秒完成批核，做到既快速又準確。系統會動態分析收入負債比、以往還款紀錄甚至消費模式，從而作出更全面的風險評估，在便利與安全之間取得平衡。

CreFIT維信 對透明度有着明確的原則，所有貸款條款、利率及還款安排均會清楚列明，絕不設任何隱藏收費；系統亦會根據客戶的個別信用狀況，提供個性化報價，避免一刀切的做法。此外，平台亦設有智能還款提示及靈活還款選項，協助客戶避免逾期，長遠維持良好的信貸紀錄。

CreFIT維信深信客戶感受到，金融服務不應是單向，而是可以真正幫助他們走向更健康的財務生活。

CreFIT 維信座右銘「金融服務的重心是令客戶獲得更健康的財務生活。」（CreFIT 提供圖片）

「信貸健康復原」的真實故事

品牌的價值不只在於數字增長，更在於為用戶帶來實際的生活改變。CreFIT維信代表分享了一位 30 歲設計師的經歷：「他曾因累積多張信用卡數而深感壓力，後來使用CreFIT維信卡卡貸在短時間內處理欠款，再以 Moni Bill 管理每月賬單，逐步改善消費習慣。」

半年後，該名客戶的信貸評分明顯提升，財務壓力亦大幅減輕。該客戶從財務困境中重拾信心，正正體現了CreFIT品牌概念，實踐『信貸健康』理念的真正價值。

未來金融科技將更深入融入生活，AI、自動化與大數據將主導金融服務的效率與準確度。然而，代表亦提醒，科技只是工具。公司深心信以人為本的金融服務的核心始終是人，透過科技拉近與客戶的距離，而不是取代人性化的服務。

展望未來，CreFIT維信 期望繼續透過創新產品、智能風控及個人化金融管理工具，提升大眾的信貸健康意識，並協助更多市民擁有更穩健的財務基礎。「我們希望成為令金融服務更公平、更易用、更可靠的品牌，讓每一位客戶都能享受更健康的信貸生活。」