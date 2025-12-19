lululemon年末大減價低至3折
Yahoo Best Brand Awards 2025 最佳品牌大獎｜VCREDIT Finance Limited（CreFIT維信）獲「最佳創新金融理財品牌大獎」 「信貸健康」理念建立更公平金融體驗
在金融科技迅速發展的年代，貸款與理財服務不再只是冰冷的數字，而是與每一位市民的生活質素、財務自由及心理壓力息息相關。於今屆「Yahoo Best Brand Awards 2025 最佳品牌大獎」中， CreFIT 維信獲頒「最佳創新金融理財品牌大獎」，表彰其以科技創新推動金融服務普及化，並致力改善大眾對信貸管理的體驗。
CreFIT 維信表示，這項榮譽是團隊多年耕耘的重要肯定，「它不僅肯定我們一直堅持的『信貸健康』與『科技創新』理念，也提醒我們需要持續為大眾提供更公平、更貼心、更具溫度的金融服務。」事實上，CreFIT維信 並非單純的貸款公司，而是希望透過更友善的科技與產品設計，協助市民建立更健康的信貸生活。
「Credit + Fitness」
CreFIT品牌名稱結合「Credit」與「Fitness」兩個概念，象徵企業希望協助客戶管理及維持良好的信貸狀況，從而提升財務彈性與生活質素。CreFIT維信的核心價值在於財務自由與信貸健康是密不可分的，因此CreFIT維信所有產品都圍繞着保護客戶信貸評分而設計。
例如，CreFIT現金貸採用業界首創的「無痕式報價」，可在不查閱信貸報告的情況下提供貸款方案，避免客戶因查詢紀錄而影響評分。另外，CreFIT卡卡貸亦能讓客戶在毋須查閱信貸報告的情況下，在短時間內處理卡數問題，協助他們維持更穩健的財務狀況。產品服務設計都著重從根本上協助客戶改善信貸體質，而不是單純解決短期資金需要。
大眾普遍認為貸款服務過程繁瑣、壓力大，CreFIT維信 認為這正是科技可以介入、改善用戶體驗的地方。代表指出：「我們希望把原本嚴肅的借貸過程變得更簡單、更親民、更富人情味。」
CreFIT維信 推出的「Moni Bill」免費賬單管理功能便是一例，mONMoni Bill 能整合信用卡賬單、設定還款提示更有語音記賬功能，讓用戶更清楚掌握消費與負債狀況，不僅提供貸款，更協助客戶建立良好的財務習慣。此外，全自動審批系統與 24 小時 AI 客服，使市民能隨時隨地申請服務，避免傳統貸款帶來的等待壓力。不論是申請、查詢或還款選項，CreFIT維信 均以「以人為本」為依歸。
打造更安全的科技金融
提到最具代表性的創新突破，CreFIT 維信認為最大成就源於「把信貸健康融入每一項產品設計」。其中，CreFIT現金貸的「無痕式貸款報價」及cCreFIT卡卡貸的免查信貸報告模式，絕對充分保障用戶的信貸評分，而非只着眼於貸款數字。
在安全與效率方面，自主研發的「蜂鳥」風控系統是平台的核心。「蜂鳥」風控系統結合大數據及人工智慧，能即時分析客戶的現金流、負債狀況及還款能力，通常最快可在 60 秒完成批核，做到既快速又準確。系統會動態分析收入負債比、以往還款紀錄甚至消費模式，從而作出更全面的風險評估，在便利與安全之間取得平衡。
CreFIT維信 對透明度有着明確的原則，所有貸款條款、利率及還款安排均會清楚列明，絕不設任何隱藏收費；系統亦會根據客戶的個別信用狀況，提供個性化報價，避免一刀切的做法。此外，平台亦設有智能還款提示及靈活還款選項，協助客戶避免逾期，長遠維持良好的信貸紀錄。
CreFIT維信深信客戶感受到，金融服務不應是單向，而是可以真正幫助他們走向更健康的財務生活。
「信貸健康復原」的真實故事
品牌的價值不只在於數字增長，更在於為用戶帶來實際的生活改變。CreFIT維信代表分享了一位 30 歲設計師的經歷：「他曾因累積多張信用卡數而深感壓力，後來使用CreFIT維信卡卡貸在短時間內處理欠款，再以 Moni Bill 管理每月賬單，逐步改善消費習慣。」
半年後，該名客戶的信貸評分明顯提升，財務壓力亦大幅減輕。該客戶從財務困境中重拾信心，正正體現了CreFIT品牌概念，實踐『信貸健康』理念的真正價值。
未來金融科技將更深入融入生活，AI、自動化與大數據將主導金融服務的效率與準確度。然而，代表亦提醒，科技只是工具。公司深心信以人為本的金融服務的核心始終是人，透過科技拉近與客戶的距離，而不是取代人性化的服務。
展望未來，CreFIT維信 期望繼續透過創新產品、智能風控及個人化金融管理工具，提升大眾的信貸健康意識，並協助更多市民擁有更穩健的財務基礎。「我們希望成為令金融服務更公平、更易用、更可靠的品牌，讓每一位客戶都能享受更健康的信貸生活。」
其他人也在看
CreFIT 維信於今屆「Yahoo Best Brand Awards 2025 最佳品牌大獎」獲頒「最佳創新金融理財品牌大獎」。
CreFIT 維信於今屆「Yahoo Best Brand Awards 2025 最佳品牌大獎」獲頒「最佳創新金融理財品牌大獎」。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
川普政策影響 國際能源總署報告：2025年全球煤炭需求估計創新高
（法新社巴黎17日電） 根據國際能源總署（IEA）今天發布的報告指出，部分受到美國總統川普（Donald Trump）政府推動煤炭產業相關政策的影響，2025年全球煤炭需求預期將創新高。IEA指出，受天然氣價格上漲，以及在美國政府支持下延後燃煤電廠退役等多重因素影響，2025年美國煤炭消費將成長8%。法新社 ・ 1 天前
宏福苑五級火災｜殉職消防員何偉豪設靈 李家超梁振英等到場致意(高詩敏報道)
【Now新聞台】在宏福苑火災殉職的消防員何偉豪，在紅磡世界殯儀館設靈。靈堂中央掛上何偉豪穿上消防制服的遺照，橫匾寫上「浩氣長存」，靈堂內外擺放各界致送的花牌。入夜之後陸續有官員到來致意，行政長官李家超、全國政協副主席梁振英伉儷、前行政長官曾蔭權、政務司司長陳國基、副司長卓永興、保安局局長鄧炳強、副局長卓孝業、消防處處長楊恩健等。殯儀館外亦不斷有市民以及何偉豪同袍排隊入靈堂致意。37歲的何偉豪上月26日在宏福苑五級火殉職，獲追授為消防隊目，當局周五會為他舉行最高榮譽喪禮，靈車離開殯儀館後，駛至宏福苑及其生前駐守的沙田消防局作最後敬禮，隨後安葬於浩園。宏福苑五級火災．不斷更新#要聞now.com 新聞 ・ 14 小時前
中國AI三巨頭恐「大而不強」 營收不及英偉達零頭
中國本土 AI 晶片市場近期迎來資本狂熱。隨著被列為「中國 GPU 第二股」的沐曦股份 (688802-CN)17 日在中國 A 股科創板上市，首日股價暴漲近 7 倍，收盤價達到人民幣 829.9 元，總市值增至 3,320.43 億元。加上先前已上市的「中國 GPU 第一股」摩爾線程 - U鉅亨網 ・ 18 小時前
從電池到變壓器 美國AI基建正深度依賴中國供應鏈
在全球人工智慧（AI）建設熱潮的推動下，對電力消耗巨大的數據中心正急切尋找替代不堪重負的傳統電網的解決方案，這導致中國電池、變壓器等關鍵設備製造商的股價今年以來大幅飆升。 《金融時報》報導，由於全球需求的推動，中國電池巨頭寧德時代 (鉅亨網 ・ 19 小時前
中國大拋美國國債 持倉降至全球金融危機以來最低位
【彭博】— 外國投資者持有的美國國債10月因中國大幅拋售而下降，儘管包括日本和英國在內的一些國家增加了頭寸。Bloomberg ・ 3 小時前
為了馬斯克買特斯拉？SpaceX IPO可能改變一切
《彭博》周四 (18 日) 報導，特斯拉 (TSLA) 股價近期強勢上漲，市場再度聚焦所謂的「馬斯克溢價」。隨著 SpaceX 可能在明年啟動上市規畫，投資人是否仍願意透過特斯拉押注馬斯克的長期願景，成為華爾街討論焦點。鉅亨網 ・ 13 小時前
存保會調查：港人人均每月儲蓄升至10100元 按年升3%再創新高
存保會進行香港人「儲蓄安全感」指標調查顯示，港人每人每月平均儲蓄金額首次「破萬」，達10,100 港元，較去年上升3%，再創調查以來新高，受訪者表示有儲蓄習慣的逾67%，與去年相若。儲蓄方式仍以銀行活期或定期存款為主，比例高達75%。infocast ・ 1 天前
調查：港人月均儲蓄1.01萬元 七成半有銀行活期或定期存款
香港存款保障委員會最新調查顯示，香港每人每月平均儲蓄金額首次「破萬」，達10,100元，按年上升3%，創調查以來新高；逾六成七受訪者表示有儲蓄習慣，與去年相若。而港人儲蓄方式仍以銀行活期或定期存款為主，比例高達七成五。 當中，有儲蓄習慣的受訪者逾兩成有定立年內儲蓄目標，平均金額為27.9萬元。而18至29歲年青受訪者有儲蓄習慣的比例高達八成九，當中有定下儲蓄目標的達三成二，為各年齡組別中之冠，顯示年輕人儲蓄意欲十分積極。此外，五成四受訪者認為自己可以達成儲蓄目標，37%有儲蓄習慣的受訪者表示，儲蓄是為了「應付不時之需」，31%是為「準備退休」。 同時，今年港人就現有儲蓄能帶來「安全感」的評分，由去年的53.5分升至今年的54.3分，創近4年以來最高。當中七成六受訪者的儲蓄「安全感」評分達50分或以上，較去年微升約兩個百分點，而有一成六受訪者的評分達80分或以上，與去年相若。 調查亦顯示，若按維持一年的生活水平來說，港人認為平均需要擁有102萬元儲蓄或流動資金，才能獲得足夠「安全感」，與去年的103萬元相若。 該會同時就本港家長進行深入調查，發現有儲蓄習慣的家長比例近八成，較2020年增AASTOCKS ・ 1 天前
傳高盛擬以折讓價洽購新世界部分貸款
《彭博》引述消息人士報道，高盛(GS)有意以折讓價收購新世界發展(0017.HK)的部分貸款，已與部分參與今年6月向新世界發放創紀錄110億美元貸款的銀行接洽，稱願意以至少15美仙的折讓價購買這筆貸務。AASTOCKS ・ 1 天前
海南自由貿易港全島封關 11銀行上線EF賬戶 業務量2689億元
海南自由貿易港昨天起正式啟動全島封關運作。封關的金融準備工作已全部完成，為支持海南自貿港跨境資金高水平自由便利流動，人民銀行和國家外滙管理局去年5月推出海南自由貿易港多功能自由貿易賬戶（EF賬戶），構建本外幣合一賬戶體系。截至今年10月底，海南省有11家銀行上線EF賬戶，共開立EF賬戶658個，發生業務量約人民幣2689億元。開戶主體通過EF賬戶與80個國家和地區發生資金劃轉。信報財經新聞 ・ 7 小時前
半導體分析師點名：2026年最值得買進6檔晶片股
美國銀行 (BofA) 半導體分析師 Vivek Arya 周二 (16 日) 在給客戶的報告中，點名美股 6 檔大型股，認為在人工智慧 (AI) 基礎建設支出加速成長之際，這些公司最有機會跑贏大盤。鉅亨網 ・ 2 天前
IPO致富｜國產GPU股 一手賺36萬元人仔 沐曦股份首日掛牌升6.9倍
國產GPU概念股再掀炒風，「四小龍」之一的沐曦股份（688802.SH）首日掛牌即上演爆炸性升勢，成為科創板今...BossMind ・ 1 天前
高盛謀八五折洽購新世界貸款
彭博引述知情人士報道，高盛集團正尋求以折讓價收購新世界發展（0017.HK）的部分貸款，反映投資者對這家財困地產商債務價值的評估。信報財經新聞 ・ 7 小時前
萬寧撤出內地｜120門市全部收檔 線上商城、天貓、京東、拼多多旗艦店全面停運｜港澳擁逾320分店 與屈臣氏瓜分個人護理店市場
怡和系零售品牌萬寧（Mannings）突公布內地營運調整，將在明年年底前分階段停止線上平台，並於2026年1月中全面關閉內地線下門市，涉及約120間分店。萬寧指，今次屬公司業務策略調整，未來將以跨境電商渠道繼續服務內地消費者。閱讀更多：惠康、萬寧母企｜傳DFI集團疑裁減香港員工 上半年轉盈為虧 蝕3,800萬美元執笠潮丨華潤旗下超市U購Select月內執剩4間！2023年高峰期擁百間分店按萬寧中國官網公告，其線下門店最後營業日為2026年1月15日，屆時將正式停止運營。線上方面，萬寧官方商城（小程序）將於2025年12月28日24時停止運營；而線上萬寧天貓旗艦店、線上萬寧天貓保健品專營店、線上萬寧京東旗艦店、線上萬寧拼多多旗艦店，將在今年12月26日停運。萬寧中國解釋，關閉內地門店是因應公司業務戰略調整；後續跨境官方商城（小程序）、萬寧跨境天貓旗艦店、萬寧跨境京東旗艦店、萬寧跨境拼多多旗艦店將繼續提供服務。萬寧於2004年進入內地市場，母公司DFI零售集團於2024年業績公告披露，隨着業務重心由線下門市轉向線上渠道，萬寧中國同店銷售額下降，導致其大部分線下門市關閉。萬寧為香港大型個人護28Hse.com ・ 1 天前
狂熱過後顯疲態 比特幣在落寞中走向史上第四個下跌年
2025年很可能成為比特幣歷史上第四個價格下跌的年份，且唯獨在這一年裡既不曾爆出重大醜聞，也沒有出現過行業性崩盤。Bloomberg ・ 1 天前
兌換日元🇯🇵點先最抵？比較銀行找換店最新兌換價
日元走勢波動，不少港人心郁郁兌換日元儲定彈藥去日本旅行。我們今日就比較多間外幣找換店及各大銀行的兌換價，以及列出多間找換店、銀行及信用卡發卡機構的匯價，等大家可以做足準備！Yahoo財經 ・ 21 小時前
美股日誌｜三指數反彈 AI股趁勢漲
美股反彈，納斯達克指數升超過1%收市，道瓊斯升不足100點，三大指數都未能收復上日的跌幅。美國最新通脹率低過預期，為聯儲局明年提供減息空間，債市上升，10年期國債跌約3點子，但分析警告，此通脹報告因政府停運數據蒐集不足，易有缺失。Yahoo財經 ・ 4 小時前
PressLogic全購Baby-Kingdom 新世界於2017年曾入股
PressLogic公布完成全面收購知名親子網站Baby-Kingdom「親子王國」，強化數碼媒體版圖。Yahoo財經 ・ 1 天前
逾120%！白銀今年較黃金多漲逾一倍 憑什麼成貴金屬「黑馬」？
現貨白銀周三 (17 日) 上演驚心動魄一幕，突破每盎司 66 美元，再度刷新歷史新高，但衝高後急速回跌 1.7% 至 63 美元之下，但這並未掩蓋其全年耀眼表現。今年至周三為止，白銀漲逾 120%，遠超黃金約 60% 的漲幅，成為貴金屬市場最大「黑馬」。鉅亨網 ・ 1 天前