Yahoo Live｜四棲藝人Jeffrey魏浚笙登場 新戲擔正男一揭赴日拍攝唔容易 ｜有片

來自芝加哥的Emily，終於要和巴黎說Byebye，學習當個羅馬人了。《Emily in Paris》第五季即將上架，Lily Collins將從法國前往意大利，展開全新的冒險。正式追劇前，先為你搜籮關於《Emily in Paris》第五季的全部資訊。《Emily in Paris》第四季大結局帶來了不少震撼的收尾，Emily被選中協助籌劃並監督Agence Grateau在羅馬的新辦公室，Emily還將要與新男友Marcello（Eugenio Franceschini飾）共事。 不過，劇季結尾時，剛剛獲得米其林星的Gabriel（Lucas Bravo飾）決心要追到羅馬，贏回Emily的心。 至於好友Mindy（Ashley Park飾）在大結局中因歐洲歌唱大賽夢碎而沮喪，但她之後被邀請擔任《Chinese Popstar》的評委，並演唱她的新歌。在第五季的劇情簡介中，寫道：「但就在一切看似步入正軌時，一個工作計劃卻出了差錯，連鎖反應引發了心碎和事業挫折。為了尋求穩定，Emily投入法式生活方式，直到一個重大秘密威脅到她最親密的關係之一。」在第五季的預算告中，展現了義大利迷人的街

ELLE.com.hk ・ 2 小時前