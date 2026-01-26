【優品360】買滿 $100送 $15現金優惠券 伊藤曲奇禮盒 $29.9
優品360˚精選一系列賀年禮品，瑞士三角迷你牛奶朱古力袋裝 $49/2件、華園牛油蛋卷 $39.9/件、KitKat 2 指朱古力 8 件裝 $35/2件、伊藤經典雜錦曲奇禮盒 48件裝 $29.9/件、andi 鹽焗開心果 700克 $99/件！
同時，於優品360˚消費滿 $100 即送 $15 現金優惠券，7 日內再買滿 $150 即可使用！
日期：即日起至2026/02/05
地點：優品360分店
