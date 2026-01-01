Yangwang U7 BEV 新增 150 kWh 電池選項，單次充電續航可達 1,000 公里

比亞迪的高端電動車品牌 Yangwang 持續在豪華電動車市場中推陳出新，最新推出的 Yangwang U7 BEV 變體顯示出其雄心壯志。最新資訊顯示，這款旗艦電動轎車將提供更大容量的電池選擇，將其定位為市場上續航里程最長的電動車之一。這一更新突顯了比亞迪希望透過技術、效率和性能主導高端電動車市場的決心，而不僅僅依賴品牌的傳承。

Yangwang U7 的一個顯著升級是引入了一款容量達 150.01 kWh 的 Blade 電池組。這款電池採用了比亞迪的鋰鐵磷（LFP）Blade 技術，根據中國 CLTC 測試循環，聲稱的續航里程可達 625 英里（約 1,006 公里）。此外，還將提供一款容量為 135.5 kWh 的電池選擇，續航里程約為 497 英里（約 799 公里）。雖然 CLTC 數據一般較為樂觀，但這些數字對於一款大型豪華轎車而言依然非常出色。

廣告 廣告

儘管電池容量有所增加，工程師仍然專注於平衡能量密度和車輛動態性能。大型的 150.01 kWh 電池重量約為 926 公斤，相對於 135.5 kWh 的電池（約 903 公斤）僅略重。這表明比亞迪在包裝和結構整合方面進行了優化，以維持性能和操控，並顯著延長行駛里程。

Yangwang U7 配備先進的四電機電動驅動系統，每個車輪各配備一個永磁同步電機，系統總輸出達約 960 kW，相當於約 1,287 馬力。這一配置使得扭矩向量控制變得精確，增強了牽引力和加速性能。目前的 U7 從 0 加速到 100 公里／小時僅需約 2.9 秒，最高時速接近 270 公里／小時，更新後的電池選項預計能維持類似的性能水平，同時實現更長的續航。

在設計方面，更新後的 Yangwang U7 並未改變。這款轎車的長度為 5,265 毫米，寬度為 1,998 毫米，高度為 1,517 毫米，擁有 3,160 毫米的長軸距，強調內部空間和乘坐舒適性。買家可選擇四座或五座配置，使 U7 可作為以司機為主的行政轎車或更傳統的豪華家用車。

技術方面，U7 的吸引力仍然集中於比亞迪的高端 DiPilot 600 驅動輔助系統，亦稱為「神之眼 A」，其整合了多個 LiDAR 感測器，以增強感知能力並實現半自動駕駛功能。此外，DiSus-Z 智能懸架系統利用電磁致動器不斷適應路況，提高行駛舒適度和高速穩定性。

自 2025 年 3 月正式上市以來，Yangwang U7 被定位為比亞迪最高水平創新的旗艦車型。儘管提供的性能和技術與超豪華電動轎車相媲美，但其價格在同類產品中仍然具有競爭力。這一策略使 Yangwang 能夠挑戰已建立的豪華品牌，提供卓越的規格和較低的入門成本。

新增的 1,000 公里級別電池選項大大增強了 U7 在全球豪華電動車市場上的地位。即使考慮到現實駕駛條件的影響，更新後的 U7 仍預期能提供出色的長途行駛能力，特別吸引那些重視續航而不願妥協性能、舒適性或先進技術的買家。

整體來看，更新後的 Yangwang U7 彰顯了中國電動車產業的快速進展及比亞迪在高端市場的日益自信。憑藉其極致的續航、超跑級別的動力及先進的駕駛技術，U7 預計將成為現代豪華電動轎車的標杆。

推薦閱讀