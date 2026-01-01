宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容
Yangwang U7 BEV 新增 150 kWh 電池選項，單次充電續航可達 1,000 公里
比亞迪的高端電動車品牌 Yangwang 持續在豪華電動車市場中推陳出新，最新推出的 Yangwang U7 BEV 變體顯示出其雄心壯志。最新資訊顯示，這款旗艦電動轎車將提供更大容量的電池選擇，將其定位為市場上續航里程最長的電動車之一。這一更新突顯了比亞迪希望透過技術、效率和性能主導高端電動車市場的決心，而不僅僅依賴品牌的傳承。
Yangwang U7 的一個顯著升級是引入了一款容量達 150.01 kWh 的 Blade 電池組。這款電池採用了比亞迪的鋰鐵磷（LFP）Blade 技術，根據中國 CLTC 測試循環，聲稱的續航里程可達 625 英里（約 1,006 公里）。此外，還將提供一款容量為 135.5 kWh 的電池選擇，續航里程約為 497 英里（約 799 公里）。雖然 CLTC 數據一般較為樂觀，但這些數字對於一款大型豪華轎車而言依然非常出色。
儘管電池容量有所增加，工程師仍然專注於平衡能量密度和車輛動態性能。大型的 150.01 kWh 電池重量約為 926 公斤，相對於 135.5 kWh 的電池（約 903 公斤）僅略重。這表明比亞迪在包裝和結構整合方面進行了優化，以維持性能和操控，並顯著延長行駛里程。
Yangwang U7 配備先進的四電機電動驅動系統，每個車輪各配備一個永磁同步電機，系統總輸出達約 960 kW，相當於約 1,287 馬力。這一配置使得扭矩向量控制變得精確，增強了牽引力和加速性能。目前的 U7 從 0 加速到 100 公里／小時僅需約 2.9 秒，最高時速接近 270 公里／小時，更新後的電池選項預計能維持類似的性能水平，同時實現更長的續航。
在設計方面，更新後的 Yangwang U7 並未改變。這款轎車的長度為 5,265 毫米，寬度為 1,998 毫米，高度為 1,517 毫米，擁有 3,160 毫米的長軸距，強調內部空間和乘坐舒適性。買家可選擇四座或五座配置，使 U7 可作為以司機為主的行政轎車或更傳統的豪華家用車。
技術方面，U7 的吸引力仍然集中於比亞迪的高端 DiPilot 600 驅動輔助系統，亦稱為「神之眼 A」，其整合了多個 LiDAR 感測器，以增強感知能力並實現半自動駕駛功能。此外，DiSus-Z 智能懸架系統利用電磁致動器不斷適應路況，提高行駛舒適度和高速穩定性。
自 2025 年 3 月正式上市以來，Yangwang U7 被定位為比亞迪最高水平創新的旗艦車型。儘管提供的性能和技術與超豪華電動轎車相媲美，但其價格在同類產品中仍然具有競爭力。這一策略使 Yangwang 能夠挑戰已建立的豪華品牌，提供卓越的規格和較低的入門成本。
新增的 1,000 公里級別電池選項大大增強了 U7 在全球豪華電動車市場上的地位。即使考慮到現實駕駛條件的影響，更新後的 U7 仍預期能提供出色的長途行駛能力，特別吸引那些重視續航而不願妥協性能、舒適性或先進技術的買家。
整體來看，更新後的 Yangwang U7 彰顯了中國電動車產業的快速進展及比亞迪在高端市場的日益自信。憑藉其極致的續航、超跑級別的動力及先進的駕駛技術，U7 預計將成為現代豪華電動轎車的標杆。
推薦閱讀
其他人也在看
古巨基元旦日宣布再做爸爸 太太57歲誕子
古巨基再做爸爸！57歲太太Lorraine在今天（1日）報喜，古巨基宣布第二個小朋友出世，他在社交平台寫道Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
「御用丫鬟」陳思齊自嘲係大齡剩女 求姻緣公開擇偶條件惹熱議
陳思齊2020年參加香港小姐競選入行，加入TVB後參演多套古裝劇，由於多被安排扮演丫鬟及婢女角色，因而成為「御用丫鬟」。2013年，陳思齊約滿TVB離巢，於近年表示自己有年齡焦慮，直言年紀漸大，再冇角色適合自己，決定離開娛樂圈，轉型成音樂治療及香薰按摩師，又擺攤賣雞腳，加入前TVB小生蔡淇俊直播團隊。感情狀況方面，陳思齊感情生活一直空白，曾自嘲係擺到過晒期嘅大齡剩女，又坦言自己想嫁個有錢人，而且越有錢越好。近日，陳思齊於社交平台分享北上拜神求姻緣嘅影片，以及公開擇偶條件；不過，其擇偶條件惹唔少網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
日本製造拚命撤離中國？真相遠比想像複雜
當中山佳能工廠關閉的消息傳來時，無數人感慨「一代人的青春結束了」。這家曾被視為「金飯碗」的工廠，高峰期員工過萬，2022 年工業產值近 32 億元 (人民幣，下同)。如今，隨著最高補償 2.5N+1 的遣散方案落實，有員工曬出 40 萬元離職金，宣告了一個時代的終結。鉅亨網 ・ 5 小時前
爆一爆｜恒生私有化函件露家醜 滙豐手起刀落執爛攤（Louise）
正所謂風水佬呃你十年八年，2015年滙豐（0005.HK）股價頹咗好幾年冇起色，卒之在中環總行「棟」支「風水米」鎮住，經歷十年光景，滙豐股價今年瞓醒了，足足升咗60%，股民皆大歡喜。在商業房地產（CRE）貸款瀨到一褲都係的恒生（0011Hk），股東亦有運行透過私有化套現甩身。Yahoo財經專欄 ・ 8 小時前
袁嘉敏暴乳真空襲內地騷 自爆遇超噁心經歷
【on.cc東網專訊】性感女星袁嘉敏於2023年年底她移居英國展開新生活，財來自有方的她更經常外遊歎世界，不時拍片分享日常生活。不過去年（2025年）2月，她宣布回流香港，結束短短一年半的移英生活。回流後生活艱難，她近日更不斷返內地接夜場騷，又要靠在付費平台賣相東方日報 OrientalDaily ・ 11 小時前
銅鑼灣美籍女子涉竊行李箱 店主街頭制服 大叫「嚟香港偷嘢，仲打我！」(有片)
新年首日，銅鑼灣鬧市爆發襲擊及盜竊事件。警方於今日(1日)下午3時34分接獲途人報案，指渣甸坊3號蓮福商業大廈外有本地女子與外籍女子激烈爭執並大打出手。警員迅速到場調查，警方到場後以涉嫌「店舖盜竊」及「普通襲擊」拘捕該名53歲美國籍女子。案件正進一步調查中。 店主截停遭反抗受傷 有消息指，銅鑼灣恩平中心一間am730 ・ 1 小時前
劉亦菲拍《神鵰》腳滑「被0度激流捲走」：以為要完了！ 黃曉明秒跳下水搏命救人
黃曉明近日在綜藝節目《宇宙閃爍請注意》中，談到2004年拍攝《神鵰俠侶》時，劉亦菲在九寨溝珍珠灘瀑布意外落水的事故經過，引發熱議。姊妹淘 ・ 1 天前
觀濱少女被掌摑飛踢疑遭暴力欺凌 近百青年圍觀兼拍片起哄 (多圖)
除夕夜不少市民相約三五知己外出慶祝，喜迎新一年來臨。近年成為「Gen Z聖地」、俗稱為「觀濱」的觀塘海濱公園，甫踏入2026年便上演懷疑少女暴力欺凌另一少女的場面。網上流傳多條影片，顯示一名身穿露肩白色毛衣和短裙的少女，眾目睽睽下以粗口怒罵、掌摑和飛踢另一名同樣穿白色衣服和短裙的少女。圍觀者除在掌摑一刻起哄，亦紛紛取起am730 ・ 5 小時前
美國迪士尼特技表演失誤 180 公斤仿真巨石失控滾向觀眾 員工挺身而出阻擋受傷︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國佛羅里達州迪士尼一名員工，在現場表演期間為阻止一個重約 180 公斤的仿真巨石道具滾向觀眾，意外受傷。迪士尼其後證實，涉事員工正在康復中。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
李龍基落淚親證分手「爺孫戀」玩完 認係第三者但不感到抱歉：我乜都明白啦
75歲李龍基正式向傳媒透露已經分手，與39歲王青霞（Chris）的「爺孫戀」玩完，更邊講邊哭，又直認自己是第三者。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
宣萱《尋秦記》宣傳穿搭意外地似「群姐」？橙綠拼上衣原來是「這品牌」，宋慧喬也穿過
《尋秦記》電影版要上映了，一眾演員都為電影造勢宣傳。日前宣萱就穿起了一件橙綠拼的服裝做宣傳，卻在Threads上引起熱話，指服裝「似曾相識」，有點像《愛回家》裡的群姐，隨即引起脆友們的討論。Yahoo Style HK ・ 1 天前
50歲黃浩然舉家遊日 被網民野生捕獲激讚身形與10年前無異 與兒子似兄弟
黃浩然於6年前離開效力13年嘅TVB，轉投古天樂旗下公司，重投電影圈。黃浩然與著名形象指導老婆KAKA於2005年結婚，育有兩子Kayden和Ransley，一家四口感情融洽，被稱圈中「模範家庭」，又有「好男人」、「好爸爸」之稱，同時因老婆父親係馬主莫英儒，有傳身家逾億且擁有多層豪宅物業，被貫以「億萬駙馬」之名。日前，黃浩然藉聖誕佳節與家人齊齊到日本度假，被網民野生捕獲，並將照片分享至社交平台，激讚50歲黃浩然保養得宜。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
周街貼「JACE憑咩開紅館」！陳凱詠被質疑谷飛 斗膽問蔡依林借蛇
【on.cc東網專訊】歌手陳凱詠（JACE）於2023年約滿環球後，成為獨立歌手，而她將於今年2月18、19日在紅館處女開唱，門票原定於去年11月28日公開發售，因應大埔宏福苑火災，延至上月19日開售。門票開售近兩星期，有網民指陳凱詠演唱會門票滯銷，雖未知是否與東方日報 OrientalDaily ・ 11 小時前
安德尊同宋芝齡受訪又打情罵俏 披露關係之餘女方爆大王「冇俾家用」
TVB午間節目《流行都市》嘅王牌主持安德尊(大王）同宋芝齡近年變成CP，早前由加拿大回港、同大王私底下相當友好嘅林嘉華接受TVB娛樂新聞台訪問時，林嘉華毫不客氣逼供安德尊戀情，搞到安德尊一路繞實嘉華哥，大王更都對佢鬆口仲一臉靦腆，結果嘉華哥一句「佢（大王）自己承認咗喇！」令外界以為安德尊同宋芝齡官宣戀情。但係早前有周刊影到安德尊同「熟版高ling」現身仲有講有笑，究竟大王有幾多「妃嬪」呢？Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
胡國威專欄｜未住過新單位 竟然奇臭無比？
「廚房湧出一股刺鼻的惡臭，其臭無比，令人必須掩鼻。」這是一位驗樓師在一次外出驗樓時，與我分享的真實對話。Yahoo 地產 ・ 13 小時前
譚詠麟32歲兒子譚曉風成科技界人才 開發加密貨幣 任高級軟件工程師年薪逾百萬
75歲的「樂壇校長」譚詠麟（Alan），與紅顏知己朱詠婷（Wendy）所生的獨子譚曉風（Howard）如今年約32歲，遺傳了爸爸顏值及運動和音樂天賦，自小已是文武全才，在2010年香港會考成為「十優狀元」後即到海外升學，先在英國牛津大學工程科學系取得碩士學位，再到美國普林斯頓大學深造，是星二代之中的無敵學霸。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
英國強制中資半導體企業建廣資產出售FTDI逾八成股權 知情人士：預計損失重大
中國半導體海外投資遭遇新一輪打擊。繼荷蘭安世半導體事件後，英國政府以國家安全為由，強制要求中國投資機構建廣資產出售其所持有的全球 USB 橋接晶片龍頭 FTDI(飛特帝亞)80.2% 股權，這場歷時三年的跨國併購以「強制剝離」告終，凸顯地緣政治對科技產業的深度干預。 2021鉅亨網 ・ 1 天前
誤指白頭鷹遭風力發電機害死 川普貼以色列照片遭打臉
（法新社華盛頓31日電） 美國總統川普（Donald Trump）年終在社群媒體發文，將一項他長期以來的心頭大患——風力發電機，歸咎於「殺害美國象徵性鳥類白頭海鵰」。法新社查閱該貼文，川普在一張聚焦於風力發電機下方岩地上一隻大鳥的放大照片下寫道：「風車正在殺死我們所有美麗的白頭海鵰！」法新社 ・ 5 小時前
喬治克隆尼入籍法國 川普狠酸：當地治安慘不忍睹
（法新社華盛頓31日電） 針對好萊塢巨星喬治克隆尼（George Clooney）取得法國國籍，美國總統川普今天表示，他很歡迎巴黎接收這位影星，同時他也藉機對法國大肆抨擊。可惜法國因為對移民問題處理得慘不忍睹，正面臨重大的犯罪問題。」法新社 ・ 12 小時前
英超話題 ｜ 賽季到半 點解曼城車仔仲未交手？
若果是英超的細心球迷，或許已留意到，他們心愛的球隊在今個星期（第19輪）中的比賽，將再次對上今季已曾交手過的球會。不過，在球季過半之際，每支球隊仍然會有一支尚未對賽過的聯賽對手。Yahoo 體育 ・ 15 小時前