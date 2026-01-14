前Super Girls成員陳穎欣（Yanny）與音樂監製陳考威（Gareth）今日完成愛情長跑，拍拖9年的二人於今日在澳洲完婚。圈中不少好友，除了同是Super Girls成員的蔡明思（Jessica）、吳嘉禧（Cheronna）、與Gareth份屬好友的余文樂外，MIRROR的AK江𤒹生、陳卓賢、Dear Jane的Jackal、梁釗鋒、吳肇軒等，都有飛抵當地出席婚禮。

婚禮在墨爾本郊區的Stones of the Yarra Valley酒莊舉行，雖然在澳洲行禮，但Yanny仍跟足傳統，穿上裙褂，好友Jessica與Cheronna更擔任姊妹，為Yanny穿上裙褂，姊妹情深不言而寓。婚禮上，Yanny與Gareth均穿上白色婚紗及禮服行禮，在宣讀誓詞的一刻，二人手拖手，深情對望，甜蜜滿瀉。即使在海外行禮，一對新人對光臨的賓客仍招呼周到，除了準備了護膚品禮盒回禮外，現場亦設置簡單西餐款待眾人。

Yanny陳考威澳洲酒莊成婚 眾星到場恭賀 星光熠熠

其實不少賓客早就飛抵當地，於出席婚禮前順道旅遊，其中AK、Jackal便與一對新人到動物園遊玩，AK與樹熊合照之餘又餵袋鼠，玩得忘形；至於Ian則與Wyman及余文樂與一對新人共進晚餐，一餐飯更食足5小時。至於吳肇軒臨出發前曾在Threads出post，寫道：「就快要坐七八個鐘長途機，我唔捨得呢兩日嘅Threads。」剛開Threads的古天樂隨即回應答：「麻煩管理員幫我恭喜一對新人！」吳肇軒即回覆：「好！交俾我啦！項太傅。」

Gareth曾為Super Girls監製，因而結識Yanny，並與對方發展地下情，至2017年才公開戀情。去年在2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮中首度奪得監製大獎時，Gareth更公開向Yanny道謝的一直陪伴，並答應搞好婚禮，如今真的修成正果，而且得體成婚，可喜可賀。