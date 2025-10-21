Yelp 人工智能現可透過電話接收訂位

Yelp 最近推出了一系列以人工智能為基礎的解決方案，旨在幫助人手不足的餐廳接聽電話、管理預訂和訂位。其中，Yelp Host 和 Yelp Receptionist 是公司推動客戶管理全天候自動化的一部分。

Yelp 表示，Host 作為一個人工智能代理，可以接聽客人的來電並管理餐桌。這項技術能夠通過電話接收預訂、修改或取消預約、提供最新的等候時間，甚至能夠記錄特殊要求，回答有關餐廳的問題，例如是否提供素食選擇或是否歡迎寵物。該系統還可以通過自動化的跟進短信向客人發送菜單鏈接、加入等候名單，或下單自取或外送。

Yelp 首次在四月份預覽了 Host 工具，該服務的收費標準為每月 $149 / 約 HK$ 1,162，對於使用 Yelp Guest Manager 的客戶則為每月 $99 / 約 HK$ 772。該公司表示，未來將推出新功能，Host 將能夠在“未來幾周內”直接將食客添加到 Yelp 等候名單上。

此外，Yelp 這周還推出了 Yelp Receptionist，這是一個針對企業的人工智能代理。與 Host 類似，Yelp 表示此工具能夠接聽電話、回答客戶問題，並收集所需的細節來篩選潛在客戶、提供報價和安排約會。這兩項工具都將預先訓練在 Yelp 的商業數據上，並能夠“隨時隨地出廠即用，全天候接聽電話，或在需要額外支援時使用”。

Receptionist 初期僅限於“合資格”的企業使用，起價為每月 $99 / 約 HK$ 772，但 Yelp 表示“在未來幾個月內將向各類本地企業廣泛開放”。

這些工具是 Yelp 在今秋推出的一系列人工智能更新中的一部分，還包括在所有平台及加拿大推出的人工智能聊天助手、當用戶將手機指向菜單時出現的照片和評論的新功能，以及一個人工智能驅動的語音搜索功能，旨在“讓用戶能夠像講話一樣輕鬆地在 Yelp 上尋找所需信息”。這些新功能與現有的人工智能功能相輔相成，能夠整合用戶內容以創建餐廳評論、幫助總結客戶評論，並將用戶與當地的服務專業人士匹配。

像 Host 和 Receptionist 這樣的語音人工智能代理，正是 Yelp 和 DoorDash 等平台在服務和酒店行業中採用技術的趨勢之一。

